marktbericht Kursverluste erwartet DAX vor dürftigem Handelsstart Stand: 04.06.2024 07:30 Uhr

Durchwachsene Vorgaben von der Wall Street und die bevorstehende Zinssitzung der EZB dürften heute zum Handelsstart für einen kleinen Rückschlag sorgen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 18.573 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 18.608 Punkte zugelegt, im Handelsverlauf kratzte er sogar an der runden Marke von 18.700 Punkten.

Die Anleger setzten darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag erstmals die Zinsen senkt. "Ein Verzicht auf diesen Zinsschritt wäre eine herbe Enttäuschung für die Marktakteure und würde die Glaubwürdigkeit der Notenbank grundlegend beschädigen", schrieben die Experten der DZ Bank.

Die Finanzmärkte bewege aber viel mehr, wie es nach diesem Zinsschritt weitergeht, schrieb Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck: "Wir rechnen auf Basis des wohl nur noch leicht und nicht linear nachlassenden Inflationsdrucks im Jahresverlauf 2024 noch mit ein oder zwei weiteren EZB-Schritten nach unten - mehr dürfte auch angesichts des bereits wieder anziehenden Wachstums weder sinnvoll noch notwendig sein."

Vor solchen wichtigen Terminen ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Investoren mit ihren Engagements am Aktienmarkt eher zurückhalten, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Enttäuschende US-Konjunkturdaten hatten der Wall Street gestern zugesetzt. Die wichtigsten Indizes zeigten sich uneinheitlich: Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel um 0,3 Prozent auf 38.571 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 5.283 Zählern. Der technologielastige Nasdaq legte dagegen 0,6 Prozent auf 16.829 Zähler zu.

Kopfzerbrechen bereitete den Marktteilnehmern der überraschende Rückgang des Barometers für die Stimmung der US-Einkaufsmanager auf 48,7 Punkte. Dies signalisierte einen wirtschaftlichen Abschwung. Die Bauausgaben sanken ebenfalls. Diese Zahlen schürten zwar die Spekulationen auf eine baldige US-Zinssenkung, sagte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Eine Lockerung bereits in diesem Monat bleibt aber unwahrscheinlich." Die Fed berät in der kommenden Woche über ihre Geldpolitik.

Wegen eines Computerfehlers waren die Aktien einiger Unternehmen zeitweise um etwa 99 Prozent abgestürzt. Nach Angaben der Intercontinental Exchange, die die New Yorker Börse betreibt, wurden das Problem aber rasch behoben und die fehlerhaften Kursentwicklungen korrigiert.

In Tokio gab der Nikkei um 0,4 Prozent auf 38.749 Punkte nach. Dennoch liegt der Nikkei-Index seit Jahresbeginn mit 16,3 Prozent im Plus und Analysten prognostizieren einen Stand von 40.750 zum Jahresende. Der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent tiefer bei 2.785 Punkten. In China notierte die Börse in Shanghai nahezu unverändert bei 3.080 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3.605 Punkte.

Ein Investor, der vor gut drei Jahren schlagzeilenträchtige Kurssprünge bei der Aktie des Videospiele-Händlers Gamestop auslöste, scheint wieder am Werk zu sein. Der Account des Händlers Keith Gill auf der Online-Plattform Reddit veröffentlichte am Wochenende einen Screenshot, demzufolge er Gamestop-Aktien und Optionen für rund 175 Millionen Dollar kaufte. Der Kurs stieg am Montag um 21 Prozent auf 28 Dollar, im nachbörslichen Handel gab es ein weiteres Plus von gut acht Prozent. Im Handelsverlauf hatte die Aktie kurzfristig sogar doppelt so viel wie am Freitag gekostet.

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in der Klagewelle um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen weiteren Rückschlag erlitten. Ein Geschworenengericht in Portland sprach der Klägerin und ihrem Ehemann am Montag 60 Millionen Dollar Schadenersatz und eine Strafzahlung von 200 Millionen Dollar zu. Bei der Klägerin Kyung Lee war im vergangenen Jahr im Alter von 48 Jahren Mesotheliom diagnostiziert worden. Der Konzern kündigte Berufung an.