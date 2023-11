marktbericht Kleine Gewinne erwartet DAX bleibt auf dem Sprung Stand: 21.11.2023 07:49 Uhr

Die runde Marke von 16.000 Punkten ist für den DAX weiter in Reichweite. Dank guter Vorgaben aus den USA könnte der Leitindex heute den Sprung schaffen. Zunächst halten sich die Zuwächse aber in Grenzen.

Bei 15.925 Punkten, und damit 0,1 Prozent höher, dürfte das deutsche Börsenbarometer am Morgen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten derzeit vorbörsliche Indikationen hin. Gestern hatte sich der DAX zum Handelsende leicht ins Minus bewegt. Damit hatte der Index allerdings die dramatischen Verluste bei der Bayer-Aktie von rund 18 Prozent fast ausgeglichen. Bayer hatte gestern schlechte Nachrichten zu einem Hoffnungsträger der Pharmasparte bekannt gegeben.

Die Vorlagen von der Wall Street für den deutschen Handel können sich sehen lassen. Die US-Börsen haben zum Auftakt in die wegen des Erntedankfestes etwas verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. Der Dow-Jones-Index gewann am Abend 0,6 Prozent auf 35.151 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022 und schloss mit einem Plus von 1,2 auf 16.027 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 4547,38 Punkte hoch. Seit Ende Oktober sind die US-Indizes in einer Rally.

In Asien bietet sich an den Aktienmärkten dagegen am Morgen ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei-Index verharrte nahezu unverändert bei 33.354 Punkten, nachdem er gestern den höchsten Stand seit 1990 erreicht hatte. Ein stärkerer Yen bremst derzeit den weiteren Anstieg der Aktien. Die Börse in Shanghai legte um 0,5 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,7 Prozent.

Am Devisenmarkt bewegt sich der Euro weiterhin knapp unter der runden Marke von 1,10 Dollar. Im frühen Handel notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0954 Dollar. Die Hoffnung auf eine Pause bei den Leitzinserhöhungen in den USA stützt den Euro. Am Rohstoffmarkt verlieren die Ölpreise nach dem gestrigen Anstieg leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert mit 81,85 Dollar rund ein halbes Prozent unter dem gestrigen Stand. Die Feinunze Gold steht mit 1.992 Dollar wieder etwas höher als am Vortag.

Am deutschen Aktienmarkt steht auch heute zunächst die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer im Fokus bei Investoren. Der Titel könnte sich nach der gestrigen Talfahrt leicht erholen. Eine Reihe von Analysten haben sich zum gestrigen Preisverfall wegen des Abbruchs der klinischen Studie mit dem Pharma-Hoffnungsträger Asundexian geäußert. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Den mit den negativen Nachrichten einhergegangene Kursrutsch hält Analyst Gunther Zechmann für übertrieben.

Beim Biotechunternehmen Morphosys aus dem TecDAX hat der größte Medikamentenhoffnungsträger Pelabresib seine Ziele in der entscheidenden Studie erreicht. Die Phase-3-Studie, in der das Mittel zur Behandlung von Myelofibrose - eine seltene bösartige Erkrankung des Knochenmarks - getestet wurde, zeige eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens und starken positiven Trend bei der Symptomreduktion, so das Unternehmen. MorphoSys will Mitte 2024 Zulassungsanträge in den USA und Europa einreichen. Das Unternehmen traut dem Mittel Umsätze in Milliardenhöhe zu.

Das Übernahmeangebot der Großreederei MSC an Aktionäre des Hamburger Hafenlogistikers HHLA ist beendet. Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Linienreederei wollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, an dem MSC maximal 49,9 Prozent halten soll. Derzeit hält Hamburg rund 69 Prozent an der HHLA. Je HHLA-Aktie bietet MSC 16,75 Euro. Eine Verlängerung des Angebots ist aber möglich. Bis Montagmittag waren MSC knapp 3,9 Prozent der HHLA-Aktien angedient worden, zudem verfügt die weltgrößte Linienreederei demnach bereits über einen HHLA-Anteil von knapp zehn Prozent. Die Stadt Hamburg und MSC verfügen nun über einen Anteil von rund 84,21 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

Der Finanzinvestor Permira verkauft weiter Anteile des Softwareanbieters Teamviewer. Durch die Platzierung von 13 Millionen Aktien soll der Anteil von knapp 21 Prozent auf rund 14 Prozent sinken, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Papiere werden für 13,90 Euro das Stück und damit rund sieben Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag angeboten. Sollten die Papiere für den Preis verkauft werden, würde der Finanzinvestor weitere rund 180 Millionen Euro einnehmen. Permira hatte bereits durch den Börsengang und Verkauf von Anteilen in den Jahren danach 5,4 Milliarden Euro eingenommen.

Der Videokonferenz-Dienst Zoom im vergangenen Quartal seinen Umsatz um 3,2 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hatten im Schnitt eher mit 1,12 Milliarden Dollar gerechnet. Netto stieg der Gewinn auf 141,2 Milliarden Dollar von 48,35 Milliarden ein Jahr zuvor, wie Zoom nach US-Börsenschluss am Abend mitteilte. Der Konzern war in der Corona-Pandemie mit dem abrupt zunehmenden Arbeiten und Lernen von Zuhause aus explosiv gewachsen. Nach dem Ende der Pandemie ging das Wachstumstempo deutlich zurück.