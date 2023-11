marktbericht Beginnt nun die Jahresendrally? 16.000 Punkte in Reichweite Stand: 20.11.2023 07:40 Uhr

Nach drei starken Handelswochen dürften es die Anleger zum Start der neuen Woche zunächst ruhig angehen. Für weitere Gewinne sprechen aber Saisonalität und die nachlassende Zinsangst.

Heute wird der DAX nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern etwas höher starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent fester bei 15.919 Punkten geschlossen.

Für den DAX sei es "die perfekte Woche" gewesen, kommentierte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. "Fünf Handelstage, fünf Mal ein Pluszeichen, insgesamt ein Gewinn von vier Prozent. Die Bullen haben endgültig die Kontrolle auf dem Frankfurter Börsenparkett übernommen."

Durch den Anstieg um fast neun Prozent seit dem Oktober-Tief ist beim DAX die 16.000-Punkte-Marke wieder greifbar. Trotz mittlerweile drei Gewinnwochen hintereinander halten Fachleute weitere Gewinne für möglich: "Wenn Inflations- und Zinsangst gehen, kommen Aktien", ist Baader-Bank-Experte Robert Halver zuversichtlich. Auf die Aktienmärkte wirke dies "wie eine Aufbauspritze".

"Einer Jahresendrally einschließlich neuer Rekorde steht zumindest aus technischer Sicht nichts im Weg", gibt sich Börsenexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets optimistisch. Die bisherige Bestmarke datiert mit knapp 16.529 Punkten aus dem Juli. Die Saisonalität spricht laut Experte Christoph Geyer ebenfalls für weiter steigende Kurse, denn in den letzten 62 Jahren sei bis zum Jahresende vierzigmal ein Plus erzielt worden.

Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach Aussagen wichtiger Vertreter haben die Wall Street zum Wochenschluss dagegen ausgebremst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag kaum verändert bei 34.947 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte moderate 0,1 Prozent auf 14.125 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.514 Punkte zu.

Nach einer dreiwöchige Gewinnsträhne, angeheizt durch die Auslandsnachfrage und eine starke Bilanzsaison, tendieren die Märkte in Japan heute schwächer. "Anleger verkauften Aktien, da sie angesichts der jüngsten starken Gewinne des Nikkei vorsichtig wurden", sagte Takehiko Masuzawa von Phillip Securities Japan.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent tiefer bei 33.388 Punkten. Der Nikkei ist in diesem Monat bislang um fast neun Prozent gestiegen und auf dem Weg zum größten Monatsgewinn seit November 2020.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,4 Prozent.

Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel startet heute eine über 800 Millionen Euro teure Modernisierung mehrerer Produktionsanlagen. Geplant ist der Bau mehrerer Anlagen, in denen es um die Weiterverarbeitung von Rohstahl geht. Die neuen Anlagen sollen unter anderem die Herstellung von dünneren und festeren Stählen etwa für die Autoindustrie ermöglichen.

Bayer bricht eine Studie mit seinem größten Medikamenten-Hoffnungsträger Asundexian ab. Eine Phase-III-Studie zur Untersuchung von Asundexian im Vergleich zu Apixaban bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko werde vorzeitig beendet, teilte Bayer mit. Die Entscheidung basiere auf der Empfehlung des unabhängigen Data Monitoring Committee (IDMC) im Rahmen der laufenden Studienüberwachung. Dabei habe sich eine unterlegene Wirksamkeit von Asundexian im Vergleich zum Kontrollarm der Studie gezeigt.

Ein doppelter Eklat um Antisemitismus und Nazi-Inhalte bei Elon Musks Twitter-Nachfolger X treibt immer mehr große Werbekunden in die Flucht. Medienberichten zufolge stoppten unter anderem Apple, Disney, Paramount und der Warner-Konzern die Werbung bei X. Zuvor pausierte der Computer-Riese IBM seine Werbung. Der "New York Times" zufolge wollte der Konzern dort in diesem Quartal eine Million Dollar ausgeben. Auslöser der IBM-Entscheidung war, dass Anzeigen des Unternehmens bei X neben Nazi-Beiträgen und antisemitischen Äußerungen entdeckt wurden.