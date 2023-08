marktbericht Kleine Gewinne zum Start erwartet Lauer Rückenwind für den DAX Stand: 22.08.2023 07:35 Uhr

Eine kleine Trendwende an den US-Börsen am Abend dürfte dem DAX einen festen Start in den Börsentag erleichtern. Weiterhin bleibt die Lage an den Aktienmärkten aber angespannt, das Aufwärtspotenzial ist begrenzt.

Bei 15.650 Punkten wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart auf XETRA erwartet. Darauf deuten derzeit die vorbörslichen Indikationen hin. Bereits gestern hatte der DAX ein kleines Plus aus dem Handel gerettet und bei 15.603 Zählern geschlossen.

Weiterhin machen schwache Wirtschaftsdaten aus China Sorgen. Dazu kommen Befürchtungen, die USA könne ihre Pause bei Zinserhöhungen bald beenden, um die Inflation weiter einzudämmen. Ende der Woche startet ein wichtiges Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA, auf das viele Investoren nun warten.

An der Wall Street hatte der Dow Jones zwar 0,1 Prozent schwächer bei 34.468 Punkten geschlossen. Allerdings hat der Index sich damit von deutlich größeren Verlusten im Tagesverlauf wieder erholt. Der breiter gefasste S&P 500 zog dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 4398 Zähler an. Deutlich im Plus mit 1,5 Prozent bei 13.497 Punkten schloss der technologielastige Nasdaq-Index den Handelstag ab.

Ein uneinheitliches Bild bietet sich am Morgen an den Börsen in Fernost. Angeführt von Chip-Aktien liegt der japanische Nikkei-Index derzeit rund 0,7 Prozent im Plus bei 31.776 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,7 Prozent auf 2258 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag hingegen 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent. Hier wirkt die gestern erfolgte kleine Zinssenkung der chinesischen Notenbank nach, die von Beobachtern aber als eher halbherzig bewertet wird. China will mit geldpolitischen Maßnahmen die schwächelnde Wirtschaft stützen.

Am Devisenmarkt kämpft der Euro um die Marke von 1,09 Dollar. Derzeit notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0908 Dollar. Leicht im Rückwärtsgang befinden sich im frühen Handel die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 84,05 Dollar, das Barrel der US-Sorte WTI wird zu 79,95 Dollar gehandelt. Der Preis für die Feinunze Gold liegt derzeit bei 1894 Dollar.

Der deutsche Rückversicherer Munich Re aus dem DAX könnt im September in den europäischen Index Stoxx Europe 50 aufsteigen, das erwartet die US-Investmentbank JPMorgan. Zudem dürfte als zweite Nachrückerin auch die niederländische Großbank ING aufgenommen werden, wie Analyst Pankaj Gupta in einer Studie schreibt. Grund sind vor allem die Kursverluste der Adyen-Aktie. Dadurch wird der Zahlungsabwickler aller Wahrscheinlichkeit nach automatisch aus dem Index herausfallen. Adyen hatte die Anleger am vergangenen Donnerstag mit seinem Quartalsbericht und Ausblick geschockt.

Nach US-Börsenschluss hatte der Video-Streaming-Anbieter besser als erwartete Geschäftsaussichten gemeldet, die Aktie war im nachbörslichen Handel deutlich gestiegen. Zoom erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 1,115 und 1,120 Milliarden Dollar. Der Umsatz für das zweite Quartal stieg um 3,6 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Zoom hatte in der Corona-Pandemie wegen des Trends zum flexiblen Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro stark zugelegt. Inzwischen gibt es aber scharfe Konkurrenz etwa von Slack, Salesforce oder von Microsoft Teams.

Der Chipdesigner ARM, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, macht seinen Börsengang offiziell. Das zum japanischen Technologiekonzern Softbank gehörende Unternehmen veröffentlichte gestern seinen Börsenprospekt. Aus den Angaben geht unter anderem hervor, dass das ARM-Geschäft stabile Gewinne abwirft. Im Ende März abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete ARM 524 Millionen Dollar Gewinn bei rund 2,68 Milliarden Dollar Umsatz. Auf Basis der von ARM entworfenen Chip-Architekturen entwickeln unter anderem Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones.

Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music und Googles Videoplattform Youtube wollen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Branche zusammenarbeiten. Als Teil der Partnerschaft sollen Musiker Zugang zu KI-Technologien erhalten und damit experimentieren können. Universal Music und Youtube sind so einflussreich, dass ihre Kooperation die Regeln für die Branche etablieren könnte. Die Musikindustrie versucht, einen geordneten Weg für den Umgang mit KI-Werkzeugen zu finden, die das Geschäft umkrempeln können.