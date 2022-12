Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Konjunktursorgen belasten die Stimmung Stand: 07.12.2022 07:26 Uhr

Auch zur Wochenmitte müssen Anleger zunächst auf Kursgewinne verzichten. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, aber auch schwache Wirtschaftsdaten aus China drücken die Kurse an den Aktienmärkten.

Bei 14.290 Punkten und damit 0,4 Prozent unter dem gestrigen Schlussstand dürfte der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel starten. Gestern hatte der Index 0,7 Prozent eingebüßt. In der vergangenen Woche hatte der Index mit 14.584 Punkten noch den höchsten Stand seit Juni erreicht.

Wall Street taumelt weiter Erneut kommen aus Übersee schwache Vorgaben für den deutschen Handel. In den USA belastete am Abend weiter die Sorge vor weiteren Zinssteigerungen durch die US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial schmolz um ein Prozent auf 33.596 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,4 Prozent auf 3941 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel besonders stark um zwei Prozent auf 11.550 Zähler.

Asienbörsen im Minus Der asiatische Aktienhandel steht am Morgen unter dem Eindruck schwacher Wirtschaftsdaten aus China. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,7 Prozent tiefer bei 27.686 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Chinas Exporte eingebrochen Chinas Exporte sind im November überraschend stark zurückgegangen. Nach Angaben des chinesischen Zolls gingen die Ausfuhren um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Die Einfuhren sackten um 10,6 Prozent ab. Ein wichtiger Grund für den Rückgang der Ausfuhren sind die schwache globale Nachfrage durch hohe Inflation und Energiepreise. Aber auch die Probleme in den Lieferketten in China, die durch die Corona-Beschränkungen weiter gestört sind, erschweren die Produktion.

Euro weiter unter 1,05 Dollar Am Devisenmarkt ist der Anlauf des Euro auf die Marke von 1,05 Dollar gestern wieder gescheitert. Am Morgen kostet die Europäische Gemeinschaftswährung 1,0438 Dollar. Die Ölpreise legen leicht auf moderatem Niveau zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit knapp 80 Dollar rund 0,2 Prozent mehr als gestern. Der Goldpreis notiert kaum verändert bei 1772 Dollar.

Airbus kassiert Auslieferungsziel Der Flugzeugbauer Airbus wird sein Auslieferungsziel in diesem Jahr nicht schaffen. Das Ziel, rund 700 Flugzeuge 2022 zu übergeben, sei nicht mehr zu erreichen, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Airbus geht nun von etwas weniger Maschinen aus. In den zwölf Monaten per Ende November habe das Unternehmen 565 Flugzeuge ausgeliefert, davon 68 im November. Airbus hatte bereits im Juli unter anderem auch wegen Problemen in der Lieferkette das ursprüngliche Ziel von 720 Maschinen aufgeben müssen.

BASF fürchtet um Teile der Produktion Dem Chemiekonzern BASF machen die steigenden Gaspreise zunehmend zu schaffen. "Wir müssen wirtschaftliche Entscheidungen treffen, ob wir bestimmte Anlagen bei diesen Preisen laufen lassen können oder nicht", so BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. So habe etwa die BASF-Ammoniakproduktion an den Standorten Antwerpen und Ludwigshafen an zwei der drei Anlagen seit März "über weite Teile des Jahres gestanden". Ammoniak wird zum Beispiel für die Herstellung von Dünger für die Landwirtschaft gebraucht.

DWS setzt sich höhere Gewinnziele Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS peilt höhere Gewinne an. Durch den Verkauf einiger Geschäftsbereiche und dem Zurückfahren der regionalen Präsenz will die Fondsgesellschaft bis 2025 Kosten von 100 Millionen Euro einsparen, das teilte die DWS auf einem Investorentag mit. Die Umschichtung soll den Gewinn je Aktie bis 2025 auf 4,50 Euro steigen lassen. Im vergangenen Jahr, das als besonders ertragreich galt, hatte der Gewinn pro Aktie bei 3,90 Euro gelegen. Die Aktionäre sollen 2024 von einer Sonderausschüttung von bis zu einer Milliarde Euro profitieren. Ab 2025 will die DWS 65 Prozent ihres Gewinns als Dividende an die Anleger ausschütten.