marktbericht DAX leicht im Minus erwartet Zögern in Gipfelnähe Stand: 27.02.2024 07:28 Uhr

Etwas ruhiger lassen es Anlegerinnen und Anleger heute auf dem Börsenparkett angehen. Wichtige Inflationsdaten aus den USA mahnen zur Vorsicht. Der deutsche Leitindex bleibt dennoch in der Nähe seine Rekordhochs.

Bei 17.385 Punkten wird das Börsenbarometer nach vorbörslichen Indikationen am Morgen zum Handelsstart auf XETRA erwartet. Das entspricht einem Abschlag von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Gestern hatte der DAX unverändert bei 17.423 Zählern geschlossen, im Tagesverlauf hatte er aber mit 17.461 Punkten erneut ein Allzeithoch erreicht.

Auch in New York hatten die Investoren am Abend einen kleinen Schritt zurück gemacht, nachdem die Rally um KI-Aktien, allen voran Nvidia, auch dort zuletzt Rekordstände ermöglicht hatte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 39.069 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 15.976 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 5.069 Punkte ein.

In der zweiten Wochenhälfte steht in den USA der Preisindex für persönliche Konsumausgaben für Januar auf der Agenda steht, ein wichtiger Indikator für die Preisstabilität. Sie könnten auch Aufschluss über eine erste Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben. Mittlerweile erwarten viele Marktteilnehmer den Startschuss für eine erste Lockerung der Fed jedoch nicht mehr im Mai, sondern im Juni.

In Japan bleibt die Inflation im Januar hoch. Der sogenannte "Kernindex", der die Preise für frische Lebensmittel und Energie ausklammert und von der japanischen Notenbank als Maßstab für die breitere Preisentwicklung beobachtet wird, stieg im Januar um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die anhaltend hohe Inflation lässt darauf schließen, dass die großen Unternehmen bei den Tarifverhandlungen am 13. März deutliche Lohnsteigerungen anbieten werden, was den Weg für ein Ende der Negativzinsen im März oder April freimachen könnte.

Die Aktienmärkte in Japan reagierten kaum auf die Daten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss unverändert bei 39.2040 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 2679 Punkte. Die Börse in Shanghai dagegen lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,4 Prozent.

Am Devisenmarkt befindet sich der Euro weiter in einem leichten Aufwind gegenüber dem Dollar. Die Marke von 1,08 kann die europäische Gemeinschaftswährung auch am Morgen mit derzeit 1,0851 Dollar verteidigen. Wenig verändert auch die Ölpreise im frühen Handel. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert derzeit bei 81,75 Dollar. Die Feinunze Gold hat sich leicht auf 2.034 Dollar verteuert.

Im Zentrum des Interesses steht am deutschen Aktienmarkt am Morgen der Versicherungs-Riese Münchener Rück, der heute seine Jahreszahlen präsentiert. Bereits am Abend hatte das Unternehmen angekündigt, seine Dividende deutlich anzuheben. Für das abgelaufene Jahr sollen 15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Zusätzlich will der Rückversicherer eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler plant ein neues Werk in den USA. In Dover (Ohio) will das Unternehmen künftig Bauteile und Systeme für E-Fahrzeuge herstellen. Dort und in den Ausbau des Werks im nahegelegenen Wooster würden bis zum Jahr 2032 über 230 Millionen US-Dollar investiert werden, kündigte Schaeffler am Abend an. Der Bau des neuen Standorts Dover werde Mitte dieses Jahres beginnen und soll im Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Die Kosmetik-Gruppe Douglas steht Insidern zufolge kurz vor ihrem Börsengang. Douglas werde voraussichtlich in den kommenden Tagen die offizielle Ankündigung eines Börsengangs, die sogenannte Intention To Float (ITF), vorlegen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Üblicherweise vergehen zwischen der offiziellen Ankündigung und dem ersten Handelstag an der Börse rund vier Wochen. Die mehrheitlich dem Finanzinvestor CVC gehörende Kette würde damit die Erstnotiz an der Frankfurter Börse noch vor Ostern anstreben.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach einer Untersuchung Mängel bei der Qualitätssicherung von Boeing angeprangert. So gebe es unter Mitarbeitern Verwirrung über ihre Rolle im Sicherheitsmanagement, da Verfahren und Schulungen dafür komplex seien und sich ständig änderten. In der Verkehrsflugzeug-Sparte fand die FAA-Kommission keinen einheitlichen und klaren Weg für die Mitarbeiter, über Qualitätsmängel zu berichten.