marktbericht Knapp über 17.000 Punkten DAX schwächer erwartet Stand: 20.02.2024 07:27 Uhr

Das neue Rekordhoch im DAX gerät am Morgen leicht außer Sichtweite. Der deutsche Leitindex dürfte zum Handelsstart rund 0,3 Prozent einbüßen. Am Nachmittag greifen die US-Börsen wieder ins Geschehen ein.

Bei 17.045 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer zum Handelsstart nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das entspräche einem Minus von 47 Punkten. Gestern hatte sich der DAX mit kleinen Verlusten auf 17.092 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Das Rekordhoch liegt seit vergangenem Freitag bei 17.198 Zählern.

Wegen eines Feiertages hatten die US-Börsen gestern geschlossen und konnten dem deutschen Handel keine Impulse verleihen. Erst heute Nachmittag starten die US-Indizes in die verkürzte Handelswoche.

In Asien herrschen am Morgen kleine Verluste vor. Der japanische Nikkei-Index gab um 0,4 Prozent auf 38.325 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 0,3 Prozent auf 2.632 Punkte nach. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent.

Die chinesischen Märkte konnten selbst durch eine unerwartet deutliche Zinssenkung der chinesischen Notenbank nicht stimuliert werden. Die Währungshüter senkten den Leitzins für fünfjährige Kredite (LPR) um 25 Basispunkte auf 3,95 Prozent. Wirtschaftsexperten hatten mit einer Senkung um fünf bis 15 Basispunkte gerechnet. "Dies ist eine deutliche Zinssenkung, die zeigt, dass es den politischen Entscheidungsträgern ernst ist", so Christopher Wong, Devisenstratege bei OCBC.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro am Morgen nicht aus seiner Handelsspanne der vergangenen Tage lösen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0765 Dollar. Auch bei den Rohstoffpreisen gibt es am Morgen wenig Bewegung. Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent notiert bei 82,92 Dollar. Die Feinunze Gold kostet zurzeit wie gestern 2.018 Dollar.

Aus den Reihen der deutschen Unternehmen sind eine Reihe von Unternehmensberichten zu bewerten. Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care aus dem MDAX profitiert von seinem Sparkurs und einem Vergleich bei einem Rechtsstreit in den USA. Das bereinigte operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt stand ein Plus von 15 Prozent zu Buche, womit FMC seine Prognose eines Anstiegs um zwölf bis 14 Prozent übertraf. Der Konzern hatte im November seine Ziele nach einem Vergleich in einem Rechtsstreit mit der US-Regierung über rechtlich strittige Forderungen angehoben, der einen positiven Ergebniseffekt zur Folge hatte.

Bereits gestern nach Börsenschluss hatte Bayer erklärt, seine Dividende für drei Jahre lang zum Schuldenabbau auf das gesetzlich geforderte Minimum zusammenzustreichen. Für das vergangene Jahr ergebe sich eine Ausschüttung von 0,11 Euro je Aktie. Im vergangenen Jahr hatten die Aktionäre noch 2,40 Euro je Aktie an Dividende erhalten. Der Vorschlag an die Hauptversammlung stehe im Zusammenhang mit dem aktuellen Schuldenstand des Unternehmens in Kombination mit hohen Zinsen und einer angespannten Lage bei den frei verfügbaren Mitteln.

Im Rampenlicht bei den Unternehmen dürfte auch die Aktie der Lufthansa stehen. Wegen eines erneuten Warnstreiks des Bodenpersonals fallen 80 bis 90 Prozent der Flüge der Kernmarke der Fluggesellschaft in Deutschland aus.

Mitten in den Vorbereitungen für den Einstieg der Großreederei MSC bei der HHLA bekommt der Hamburger Hafenlogistik-Konzern HHLA die Folgen der schwachen Wirtschaftslage zu spüren. Wie HHLA am Abend mitteilte, brach das Betriebsergebnis (EBIT) im abgelaufenen Geschäftsjahr um 54 Prozent auf 93 Millionen Euro ein. Es unterschritt damit die Erwartung einer Bandbreite von 100 bis 120 Millionen Euro. Durch die Konjunkturflaute seien Umschlag- und Transportmengen gesunken. Zudem belasteten die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges den Containerumschlag. Der Umsatz des börsennotierten Teilkonzerns Hafenlogistik schrumpfte nach vorläufigen Zahlen um 8,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich heute mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Technologieriesen Google in einem Kartellverfahren. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob und in welchem Umfang das Bundeskartellamt vertrauliche Informationen an Wettbewerber weitergeben darf. Es geht um die Google Automotive Services, ein Produktbündel aus dem Kartendienst Google Maps, einer Version des App-Stores Google Play und dem Sprachassistenten Google Assistant. Google bietet die Dienste den Angaben nach grundsätzlich nur zusammen an.