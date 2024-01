marktbericht DAX kaum verändert erwartet Wie lange hält der Schwung an der Börse? Stand: 23.01.2024 07:29 Uhr

Beim DAX sind zum Handelsstart zunächst keine weiteren Aufwärtssprünge zu erwarten. Die Marke von 17.000 Punkten bleibt dennoch in Reichweite. An den US-Börsen wurden am Abend dagegen neue Rekordstände erklommen.

Bei 16.685 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen zum Handelsstart erwartet. Das entspricht annähernd dem gestrigen Schlussstand auf XETRA. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex knapp 0,8 Prozent auf 16.883 Zähler gewonnen.

Angetrieben wurde der DAX auch gestern wieder durch haussierende US-Börsen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 38.001 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.360 Zähler vor. Der breit gefasste S&P-500-Index verbesserte sich um 0,2 Prozent auf einen Rekordschluss von 4.850 Stellen.

Anleger griffen erneut vor allem bei Technologiewerten zu, dabei wird weiterhin auf eine steigende Nachfrage nach Produkten Künstlicher Intelligenz (KI) gesetzt. "Investoren betrachten diese Aktien zunehmend als kugelsicher, denn selbst wenn die Weltwirtschaft an Schwung verliert, wird die Nachfrage nach KI-Produkten weiterhin hoch bleiben und die Unternehmensgewinne vor makroökonomischem Gegenwind schützen", so Marios Hadjikyriacos, Investment-Analyst beim Broker XM.

In Asien bietet sich ein eher trübes Bild an den Aktienmärkten. Die Anleger in Japan zeigten sich am Morgen unentschlossen, nachdem die Bank of Japan (BoJ) sich für die Beibehaltung ihrer ultralockeren Geldpolitik entschieden hat. Der japanische Nikkei-Index rutschte nach dem Schritt von seinem 34-Jahres-Hoch ab und schloss 0,1 Prozent tiefer bei 36.518 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 2550 Punkte.

In China will die Regierung in Peking einem Agenturbericht zufolge den einbrechenden Aktienmarkt des Landes stabilisieren. Rund 278 Milliarden Dollar sollen mobilisiert werden, berichtete "Bloomberg News". Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte nach der Nachricht kurzzeitig zu, fiel zuletzt aber um 0,2 Prozent und näherte sich einem Fünfjahrestief. Die Börse in Shanghai verlor 0,4 Prozent.

Am Devisenmarkt hat sich der Euro bei Kursen von rund 1,09 stabilisiert. Weiterhin werden am Markt recht zügige Zinssenkungen in den USA erwartet, was den Dollar gegenüber der europäischen Währung tendenziell schwächt. Die Ölpreise bleiben weiterhin auf dem hohen Niveau der vergangenen Handelstage. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen knapp 80 Dollar. Die Feinunze Gold notiert mit 2.033 Dollar 0,4 Prozent höher als gestern.

Am deutschen Aktienmarkt dürften auch heute wieder Technologietitel im Fokus der Anleger stehen. Im DAX sind dabei derzeit die Papiere von Infineon und SAP gefragt, die vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren.

Aus dem MDAX der deutschen börsennotierten Unternehmen aus der zweiten Reihe wird der Telekom-Anbieter Telefonica Deutschland bald ausscheiden, das teilte der Indexanbieter Stoxx am Abend mit. Die nahende Komplettübernahme der Deutschlandtochter des spanischen Telekomkonzerns Telefonica hat auch Konsequenzen für dessen Indexnotierung. Damit erfüllt Telefonica Deutschland nicht mehr die für die Notierung in den Indizes notwendige Bedingung eines Streubesitzanteils von mindestens zehn Prozent. Dafür steigt der luxemburgische Industrierecycler Befesa zum 25. Januar in den MDAX auf.

Beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis fällt heute eine Entscheidung über die Entlassung von drei der vier Vorstandsmitglieder. Neben Vorstandschef Roland Harings würden demnach auch Finanzvorstand Rainer Verhoeven sowie Produktionsvorstand Heiko Arnold ihre Posten verlieren. Der Aufsichtsrat würde mit den Personalien die Konsequenzen aus den Millionenschäden ziehen, die bei Aurubis nach mehreren Fällen von Betrug und Diebstahl entstanden sind. Unter dem Strich sprach das Unternehmen im Dezember bei der Präsentation der Jahresergebnisse für 2022/23 von einem Fehlbestand an Metallen von 169 Millionen Euro.

Die Fluggesellschaft United Airlines rechnet für das laufende Quartal mit einem deutlichen Verlust, weil Dutzende Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssen. United stellte gestern einen bereinigten Quartalsverlust pro Aktie zwischen 35 und 85 US-Cent in Aussicht. United hat 79 Flugzeuge des Typs. Die Flugzeuge sollen einer Prüfung unterzogen werden, nachdem bei einer der Maschinen eine Türrahmen-Abdeckung im Steigflug rausgerissen war. Es ist unklar, wann die 737-9 Max wieder fliegen darf.