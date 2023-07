marktbericht US-Berichtssaison läuft an Anleger bleiben zuversichtlich Stand: 18.07.2023 07:25 Uhr

Nach kleinen Verlusten gestern dürfte der DAX heute leicht im Plus starten. Robuste US-Börsen geben Rückenwind für den deutschen Aktienhandel. Die Marke von 16.000 dürfte erneut halten.

Mit 16.078 Punkten wird der deutsche Leitindex nach vorbörslichen Indikationen in den XETRA-Handel starten. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Schwache Konjunkturdaten aus China hatten gestern den Markt belastet und den DAX minimal im Minus bei 16.069 Zählern schließen lassen.

Aus den USA kommen positive Vorgaben. Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent fester mit 34.585 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 4522 Zähler und die technologielastige Nasdaq um 0,9 Prozent auf 14.244 Stellen. "Investoren stellen fest, dass die Wirtschaft wirklich widerstandsfähig war und die Unternehmensgewinne bislang ziemlich gut ausfallen", so Chris Zaccarelli, Investmentexperte bei Independent Advisor Alliance.

In den USA kommt die Berichtssaison zum zweiten Quartal weiter in Gang. In den kommenden Tagen legen etwa Tesla, die Bank of America , Morgan Stanley, Goldman Sachs und Netflix ihre Geschäftszahlen vor. Bislang übertrafen die Mehrheit der Unternehmen im S&P 500 die erwarteten Gewinne.

Gemischte Signale dagegen aus Asien am Morgen. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 32.388 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 2249 Punkten. In China belasten die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten weiter die Börsen. So wuchs das BIP von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro weiter gegenüber dem Dollar nach oben bewegen. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1245 Dollar und bleibt damit im Aufwärtstrend gegenüber der US-Währung.

Die Rohstoffpreise haben sich im frühen Handel von leichten Verlusten gestern wegen der trüben Wirtschaftsaussichten wieder erholt. Ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent kostet derzeit 78,67 Dollar. Auch der Goldpreis steigt wieder leicht. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls liegt bei 1960 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnten am Morgen Autoaktien im Fokus stehen. Die Branche steht zunehmend in einem Preiskampf bei Elektroautos. Ford kappte am Montag die Preise für seine Pickup-Modelle F-150 Lightning Trucks - für das Basismodell um 17 Prozent auf nun noch 49.995 Dollar. Damit will das Unternehmen seinen Marktanteil bei den von Tesla dominierten Elektrofahrzeugen steigern. Anfang des Jahres hatte Ford die Preise für E-Autos noch angehoben. VW hatte in China zuletzt deutlich Preisnachlässe für ein Modell ID.3 angekündigt.

Der deutsche Baustoffkonzern Steico gehört künftig zur Kingspan Group aus Irland. Die Schramek GmbH, die mit derzeit 61,1 Prozent Mehrheitseigentümerin bei Steico ist, hat mit dem irischen Branchenkollegen eine Vereinbarung über den Verkauf von 51,0 Prozent der Aktien an Steico unterzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Die restlichen 10,1 Prozent verbleiben zunächst bei Schramek. Durch die Kooperation mit Kingspan erwartet Steico Impulse für das weitere Wachstum.

Die Beteiligungs-Gesellschaft DBAG aus dem SDAX hat die Gebäudetechnik-Firma R+S Group mit Gewinn verkauft und schraubt deshalb seine Prognosen nach oben. R+S geht an den Schweizer Holz-Fertighaus-Hersteller Nokera, wie DBAG mitteilten. Die DBAG erlöst aus dem Weiterverkauf einen Gewinn von 14 Millionen Euro. Zudem beteiligt sie sich die DBAG am Käufer Nokera. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) rechnet das Unternehmen nun mit einem Nettovermögenswert (NAV) zwischen 660 und 715 Millionen Euro und einem Nettogewinn zwischen 100 und 115 Millionen Euro.

Im Streit über die geplante milliardenschwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hat eine Gruppe privater Kläger das Oberste Gericht der USA angerufen. Der Supreme Court solle den 69 Milliarden Dollar teuren Deal aussetzen, so die Forderung. Eine Stellungnahme des Gerichts lag nicht vor. Der Antrag erfolgt unabhängig von dem Versuch der US-Kartellbehörde FTC, den Kauf des Computerspiel-Herstellers durch den Software-Riesen zu stoppen. Der Xbox-Hersteller Microsoft will mit der Übernahme der "Call of Duty"-Schmiede sein Gaming-Geschäft ausbauen. Die FTC befürchtet, dass dies dem Wettbewerb schaden könnte.