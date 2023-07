marktbericht Zur Eröffnung höher erwartet DAX trotzt Zinsängsten Stand: 11.07.2023 07:26 Uhr

Nach Gewinnen zum Wochenauftakt dürfte der deutsche Leitindex auch heute im Plus starten. Günstige Vorgaben aus den USA vom gestrigen Abend helfen dabei. Der Weg in Richtung 16.000 Punkte ist allerdings weit.

Bei rund 15.695 Zählern dürfte der DAX nach vorbörslichen Signalen in den Handel auf XETRA starten. Das entspräche einem Zuwachs von 0,2 Prozent. Gestern hatte das deutsche Börsenbarometer knapp ein halbes Prozent höher bei 15.673 Punkten geschlossen.

Die US-Börsen stützen den deutschen Aktienmarkt bei der Konsolidierung nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,6 Prozent höher auf 33.944 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 13.685 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4409 Punkte zu.

Damit stemmte sich die Wall Street auch gegen eher ungünstige Signale von der US-Notenbank. Vertreter der Federal Reserve (Fed) sprachen sich gestern für eine Fortsetzung des Straffungskurses aus. "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und zügigen Pfad zurück zu zwei Prozent befindet, muss der Leitzins meiner Meinung nach von seinem derzeitigen Niveau aus noch etwas weiter ansteigen", sagte etwa die Präsidentin der Fed-Filiale von Cleveland, Loretta Mester.

Auch in Asien steigen am Morgen die Kurse. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 32.280 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2246 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

Am Devisenmarkt hat der Euro die Marke von 1,10 Dollar zurückerobert. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1017 und hat damit den höchsten Stand seit Mai erklommen.

Weiter im Steigen sind auch die Ölpreise, nachdem die großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland zuletzt eine weitere Einschränkung ihres Angebots angekündigt hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen mit 78 Dollar rund ein halbes Prozent mehr als gestern. Der Preis für die Feinunze Gold hat sich minimal auf 1929 Dollar erhöht.

Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen der Titel des Lkw-Herstellers Daimler Truck im Fokus. Der Konzern hat gestern Abend seine Prognose für dieses Jahr erhöht. 2023 werde im Industriegeschäft bei einem Umsatz von 54 bis 56 Milliarden Euro eine bereinigte Rendite zwischen 8,5 und 10,0 Prozent erwartet. Bislang waren ein Umsatz zwischen 53 und 55 Milliarden Euro und eine Rendite von 7,5 bis 9,0 Prozent erwartet worden. Hintergrund seien das starke erste Quartal und ein starker Absatz im zweiten Quartal, die Lieferketten hätten sich stabilisiert. Zudem kündigte Daimler Truck ein Aktienrückkaufprogramm an.

Aktionärsvertreter haben sich vor der Hauptversammlung des schwächelnden Batteriekonzerns Varta heute enttäuscht über die jüngste Geschäftsentwicklung gezeigt. "Im Hinblick auf die große Hoffnung ist die Enttäuschung umso größer", sagte Nikolaus Lutje von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Mit Batterien sei Varta von der Technologie her eigentlich ein Unternehmen, das in die Zeit passe. Aus diesem Zukunftsthema müsse das Unternehmen mehr herausholen, sagte Lutje. Varta will angesichts von Verlusten Stellen abbauen.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon Beschäftigte für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen seien die Verteilerzentren in Dortmund, Werne und Rheinberg, teilte die Gewerkschaft mit. Anlass für den Warnstreik ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag "Prime Day". Gestreikt wird den Angaben zufolge deutschlandweit in zehn Verteilerzentren.