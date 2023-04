Zunehmende Unsicherheit an der Börse

Einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex ein neues Jahreshoch erreicht hat, müssen sich Anleger schon wieder neu orientieren. Schwache US-Wirtschaftsdaten und hohe Ölpreise sorgen für Konjunkturängste.

Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der DAX bei knapp 15.600 Punkten in den Handel zur Wochenmitte starten. Das wäre ein kleines Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss. Nach einer Berg- und Talfahrt, bei der das Börsenbarometer gestern zunächst ein neues Jahreshoch von 15.736 Punkten erreicht hatte, ging es am Nachmittag wieder bis auf 15.603 Zähler zurück.

Vor allem schwächere Konjunkturdaten aus den USA ließen die Kurse zurückfallen. Die US-Industrie hat im Februar erneut ein Auftragsminus von 0,7 Prozent verbucht, deutlich mehr als erwartet. Auch die US-Arbeitsmarktdaten für den Februar zeigten einen überraschend starken Rückgang bei neu eröffneten Stellen. "Der Arbeitsmarkt begann schon vor der Bankenkrise im März an Schwung zu verlieren, und dies führt zu einer gefährlichen Situation", so Christopher Rupkey, Ökonom beim Handelshaus FWDBONDS.

Am Devisenmarkt konnte sich der Euro bereits gestern nach Veröffentlichung der US-Daten weiter nach oben bewegen. Die Europäische Gemeinschaftswährung nähert sich der Marke von 1,10 Dollar und notiert am Morgen bei 1,0953 Dollar.

Am Aktienmarkt bleibt die Bankenbranche im Fokus vieler Marktbeobachter. Die Schweizer Großbank UBS hat von den EU-Kartellbehörden vorläufig grünes Licht für die Übernahme der Rivalin Credit Suisse erhalten. Das Geldhaus müsse aber noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen, hieß es von der EU-Kommission gestern Abend. Credit Suisse wird von UBS für drei Milliarden Franken übernommen.

Auch die Ölpreise bleiben im Aufwärtstrend: Am Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte 85,20 Dollar und damit noch einmal ein halbes Prozent mehr als gestern. Die geplante Förderkürzung des Ölkartells OPEC+ wirkt weiter auf den Markt. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt mit 2023 ebenfalls etwas höher als gestern.

Das Biotechunternehmen Morphosys kommt mit der Entwicklung seines Hoffnungsträger-Medikaments Pelabresib offenbar schneller voran als gedacht. Die wichtigsten Ergebnisse der entscheidenden Phase-3-Studie zu seinem Medikament gegen die seltene bösartige Knochenmark-Erkrankung Myelofibrose dürften bereits Ende des Jahres vorliegen, so der Konzern am Abend. Ursprünglich sollten die Daten aus dieser Studie erst im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht werden. Morphosys hofft, mit Pelabresib einen neuen Behandlungsstandard setzen zu können.

Shop Apotheke mit Umsatzplus

Der Online-Arzneimittelhändler hat seinen Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent auf 371 Millionen Euro gesteigert, teilte das niederländische Unternehmen am Morgen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Anzahl der aktiven Kunden stieg den Angaben zufolge auf 9,7 Millionen, im ersten Quartal kamen somit 0,4 Millionen Kunden hinzu. Shop Apotheke will den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 am 2. Mai veröffentlichen.