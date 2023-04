Marktbericht Lauern unterm Jahreshoch Trendwende im DAX? Stand: 04.04.2023 07:31 Uhr

Dank guter Vorgaben von den Börsen in Übersee dürfte es im DAX heute zunächst bergauf gehen. Das Börsenbarometer tat sich zuletzt aber schwer damit, seine Kursrally mit einem neuen Jahreshoch zu krönen - das hat Folgen.

Der DAX dürfte, bestärkt von guten Vorgaben der Wall Street, mit einem kleinen Aufschlag in den neuen Handelstag starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.619 Punkten.

DAX-Doppelhoch mahnt zur Vorsicht Zu Wochenbeginn hatte die DAX-Anleger an entscheidender Stelle der Mut verlassen: Just am Freitagshoch drehte der deutsche Leitindex nach unten ab. Im kurzfristigen DAX-Chart steht nun ein Doppelhoch bei 15.659 Zählern. Doppelhochs sind Umkehrsignale, Vorboten einer Trendwende. Umgekehrt gilt: Sollte der DAX diesen Widerstand bezwingen, wäre der Weg Richtung Jahreshoch (15.706) frei. Darüber lockt charttechnischen Experten zufolge sogar der weitere Anstieg Richtung Allzeithoch (16.290).

Ölpreise ziehen weiter an Im Fokus der Anleger steht am Morgen weiterhin der Ölpreis. Saudi-Arabien und andere Mitgliedsländer des Ölverbunds Opec+ hatten am Sonntag die Märkte mit der Ankündigung überrascht, die Ölproduktion zu drosseln. Das trieb gestern die Ölpreise in der Spitze um rund acht Prozent. Am Morgen ziehen die Ölpreise weiter an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet mit 85,39 Dollar 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Die stark gestiegenen Ölpreise hatten an den Märkten die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation erneut angefacht. Das könnte wiederum die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen animieren. Das Zinsgespenst dürfte auf das Börsenparkett zurückkehren, prophezeite Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarktes.

Nasdaq mit Verlusten, Dow zeigt Stärke Die steigenden Ölpreise hatten gestern unterschiedliche Reaktionen an der Wall Street ausgelöst. Die dadurch befeuerten Zinsängste belasteten zum Wochenauftakt Technologiewerte und drückte den Nasdaq-Index 0,3 Prozent auf 12.189 Punkte ins Minus. Dagegen profitierten Ölkonzerne wie Chevron von dem Preissprung und ließen den Dow-Jones-Index der Standardwerte um rund ein Prozent auf 33.601 Punkte steigen. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4124 Punkte zu.

Sachte Kursgewinne im Nikkei Auch an den asiatischen Aktienmärkten führen am Morgen Energie-Aktien die Gewinnerlisten an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent höher bei 28.270 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,2 Prozent.

Euro wieder unter 1,09 Dollar Der Dollar zeigt im asiatischen Devisenhandel Stärke. Parallel dazu fällt die europäische Gemeinschaftswährung wieder unter die Marke von 1,09 Dollar zurück. Aktuell werden für einen Euro 1,0896 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1980 Dollar.

VW, Audi und BMW steigern Verkäufe in den USA Unter den Einzelaktien im DAX machen am Morgen die Autokonzerne auf sich aufmerksam. Volkswagen profitierte vom Autoaufschwung in den USA und setzte im Auftaktquartal 4,4 Prozent mehr Fahrzeuge ab als vor einem Jahr. Dabei machten Stadtgeländewagen wie das bei US-Kunden sehr beliebte SUV-Modell Atlas 90 Prozent der Verkäufe aus. Der zum VW-Konzern gehörende Oberklassehersteller Audi steigerte den Absatz sogar um 49 Prozent. Auch Audis Rivale BMW erhöhte den Absatz in den USA kräftig um 11,9 Prozent.

IT-Umstellung nervt Postbankkunden Die Aktie der Deutschen Bank könnte ebenfalls einen Blick wert sein. Die jüngste Welle der Technik-Umstellung bei der Tochter Postbank hat zu zahlreichen Beschwerden über Fehlermeldungen und Probleme bei der Anmeldung im Online-Banking geführt. Die Deutsche Bank sprach dagegen von einer insgesamt erfolgreichen Übertragung von Millionen von Daten.

Tesla muss Mitarbeiter Millionen wegen Rassismus zahlen Der Elektrobauer Tesla ist wegen nicht unterbundener rassistischer Belästigungen in seinem Werk in Kalifornien von einem US-Gericht zur Zahlung von 3,2 Millionen Dollar an einen ehemaligen Mitarbeiter verdonnert worden. Die Geschworenen sprachen dem Afroamerikaner Owen Diaz, der als Fahrstuhlführer arbeitete, den Schadenersatz wegen seelischer Grausamkeit zu. Tesla-Chef Elon Musk erklärte, dass Diaz keine Entschädigung erhalten hätte, wenn der Richter bei der Wiederaufnahme des Verfahrens neue Beweise des Unternehmens zugelassen hätte. Twitter-Logo durch Dogecoin-Symbol ersetzt Twitter-Nutzer haben am Montag in ihren Profilen statt des gewohnten Logos mit dem blauen Vogel plötzlich einen Hundekopf vorgefunden. Der Online-Dienst wechselte ohne jegliche Erklärung zum Bild, das für die umstrittene Digitalwährung Dogecoin steht. Twitter-Besitzer Elon Musk hatte Dogecoin über die Jahre oft erwähnt und muss sich deswegen gerade gegen eine Investorenklage wehren. Der Dogecoin-Kurs sprang nach dem Logo-Wechsel zeitweise um rund ein Fünftel hoch.