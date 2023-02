Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Hochspannung auf dem Börsenparkett Stand: 01.02.2023 07:26 Uhr

Die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank hält die Investoren heute in ihrem Bann. Die Ausschläge an den Aktienmärkten dürften bis dahin eher gering ausfallen. Der DAX dürfte aber mit Gewinnen starten.

Bei 15.150 Punkten wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss. Der DAX hatte sich am Nachmittag im Gefolge fester US-Börsen wieder aus der Minuszone befreit.

Kleiner Zinsschritt erwartet Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird ihr Zinserhöhungstempo wohl am Abend deutscher Zeit erneut drosseln. Volkswirte erwarten im Schnitt, dass die Notenbanker ihre Zinsen an diesem Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte anheben werden. Die Zinsspanne sollte damit auf 4,50 bis 4,75 Prozent steigen. Im Dezember hatte die Notenbank den Leitzins noch um 0,50 Punkte erhöht.

Wall Street legt deutlich zu Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der Fed gaben der Wall Street gestern Abend einen Schub. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 1,1 Prozent höher bei 34.086 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 11.584 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4076 Punkte zu. Auch ein überraschend sanfter Lohnanstieg in den USA hat die Stimmung der Anleger aufgehellt. Die Arbeitskosten stiegen im vierten Quartal nur um ein Prozent.

Geschäftsergebnisse mit Kurs-Effekten Die US-Berichtssaison sorgt weiterhin für heftige Kursbewegungen bei Einzelwerten. Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen schob etwa die Aktien des Paket-Dienstes UPS an. Papiere des größten US-Autobauers General Motors stiegen ebenfalls nach einem Rekordgewinn um acht Prozent.

Asienbörsen unentschlossen In Asien warten die Anleger am Morgen ab. Der japanische Nikkei-Index schloss kaum verändert bei 27.347 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1972 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Euro gut behauptet Auch am Devisenmarkt dürfte die Zinsentscheidung am Abend für Ausschläge sorgen. Der Euro kann sich heute Morgen bei 1,0871 Dollar gut behaupten. Die Europäische Gemeinschaftswährung könnte im Falle eines kleinen Zinsschrittes in den USA weiter steigen, vor allem dann wenn die Europäische Zentralbank (EZB) ihrerseits morgen den Leitzins in der Eurozone stärker als die US-Notenbank, nämlich um 0,5 Prozentpunkte erhöht.

Öl wird etwas teurer Wenig verändert wird am Morgen Rohöl gehandelt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 85,55 Dollar erneut etwas mehr als gestern. Am Markt wird hier derzeit vor allem auf eine größere Nachfrage dank eines erhofften größeren Wachstums der Weltwirtschaft gesetzt.

AMD trotzt schwacher PC-Nachfrage Eine Reihe von US-Großkonzernen hatte gestern Abend noch Quartalszahlen nach US-Börsenschluss vorgelegt, die auch den deutschen Handel beeinflussen könnten. Die eingebrochene PC-Nachfrage macht dem Chipriesen AMD zu schaffen. Allerdings fiel das Quartalsergebnis bei AMD dennoch besser als erwartet aus. Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2022 um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar, der Gewinn lag mit 0,69 Dollar je Aktie zwei US-Cent über der Markterwartung.

Amgen mit weniger Gewinn Beim US-Biotechkonzern Amgen sank der Gewinn im Schlussquartal unter dem Strich um rund 15 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz trat mit 6,8 Milliarden Dollar praktisch auf der Stelle. Höheren Produkterlösen standen niedrigere sonstige Erlöse aus der Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly bei der Produktion von Covid-Antikörpern gegenüber.

Snapchat tief in den roten Zahlen Die Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber das Werbegeschäft kommt nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr mit einem Erlösrückgang zwischen zwei und zehn Prozent. Snap machte im vergangenen Quartal einen Verlust von rund 288,5 Millionen Dollar. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund 14 Prozent.

Rheinmetall beschafft eine Milliarde Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich eine Milliarde Euro frisches Kapital zur Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems beschafft. Rheinmetall verkaufte dazu gestern zwei Tranchen von nicht besicherten Wandelanleihen im Volumen von je 500 Millionen Euro an große Investoren, das teilte das am Abend mit. Die Platzierung drückte Aktien des DAX-Kandidaten um rund sechs Prozent.