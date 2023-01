Marktbericht DAX zum Start schwächer erwartet Zinsangst auf dem Parkett Stand: 31.01.2023 07:25 Uhr

Vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der EZB in dieser Woche treten die Investoren lieber einen Schritt zurück. Der deutsche Leitindex dürfte heute mit moderaten Verlusten in den Handel starten.

Bei 15.060 Punkten wird der DAX am Morgen zum Auftakt des XETRA-Handels nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das entspricht einem Minus von 0,4 Prozent. Gestern hatte das Börsenbarometer bei 15.126 Zählern geschlossen.

Zinsentscheidungen voraus Am Markt werden die anstehenden Zinsschritte der Notenbanken argwöhnisch beäugt. Experten rechnen damit, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte anheben wird. Am Donnerstag werden von der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England Zinsschritte von jeweils 50 Basispunkten erwartet.

US-Märkte mit klaren Verlusten Auch an der Wall Street hielten sich die Anleger am Abend daher mit Käufen zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer auf 33.717 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab sogar zwei Prozent auf 11.393 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4017 Punkte ein.

Asienbörsen im Minus Auch in Asien dominieren am Morgen Verluste das Geschehen. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 27.327 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1980 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Chinas Einkaufsmanager positiv gestimmt Positive Wirtschaftsdaten kamen am Morgen aus China. Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich erstmals seit Monaten wieder aufgehellt. Wie das Pekinger Statistikamt mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex PMI im Januar im Vergleich zum Vormonat deutlich von 47 auf 50,1 Punkte. Werte über 50 Punkten deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hin. Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. IWF sieht Deutschland 2023 wachsen Deutschland könnte im laufenden Jahr um eine Rezession herumkommen, das geht aus der aktuellen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor. Danach wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1 Prozent wachsen. Bislang hatte der IWF ein Minus von 0,3 Prozent erwartet. Zugleich hob das Gremium auch die Jahresprognose für die Weltwirtschaft auf 2,9 Prozent an.

Euro wartet auf Zinsschritte Am Devisenmarkt hält sich der Euro vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken weiter in seiner Handelsspanne zwischen 1,08 und 1,09 Dollar. Derzeit notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0839 Dollar. Leicht günstiger ist am Morgen der Ölpreis: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet mit 84,44 Dollar ein halbes Prozent weniger als gestern. Die Feinunze Gold steht im frühen Handel bei 1917 Dollar.

Samsung leidet unter Chippreisen Der Aktienmarkt steht am Morgen im Zeichen von Geschäftsergebnissen internationaler Großkonzerne zum Schlussquartal 2022. Der koreanische Elektronikriese Samsung hat die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn aus den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten ging im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 4,3 Billionen Won (3,2 Milliarden Euro) zurück. Der Nettogewinn stiegt jedoch um mehr als das Doppelte auf 23,84 Billionen Won. Im Geschäft mit Smartphones sei die Nachfrage weiter schleppend gewesen. Bei Speicherchips seien die Preise gefallen. UBS mit dicken Gewinnen Die Schweizer Großbank UBS hat im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn seit 2006 eingefahren. Getrieben von Kostensenkungen und höheren Zinseinnahmen verdiente das Schweizer Institut netto im vergangenen Jahr 7,63 Milliarden Dollar. Damit übertraf der Vermögensverwalter den Vorjahreswert um zwei Prozent. Analysten hatten einer von der Bank selbst erhobenen Umfrage zufolge für 2022 mit einem Überschuss von 7,26 Milliarden Dollar gerechnet. Im laufenden Jahr will das Institut eigene Aktien im Wert von über fünf Milliarden Dollar zurückkaufen.

EnBW investiert in Windkraft Der deutsche Energieversorger EnBW will noch im ersten Quartal dieses Jahres über Investitionen in den großen Offshore-Windpark He Dreiht in der Nordsee entscheiden. Mit einer Leistung von rund 900 Megawatt (MW) bei Inbetriebnahme 2025 würde für den Karlsruher Konzern die derzeitige Energieerzeugung durch Windkraft auf dem Meer nahezu verdoppelt, sagte Vorstand Georg Stamatelopoulos, der für nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur. Erste Lieferverträge etwa für die Turbinen seien schon geschlossen. Noch müssten die Behörden den Bau aber genehmigen, erst dann falle die Entscheidung.