Marktbericht Start auf Vortagesniveau DAX weiter auf Richtungssuche Stand: 28.12.2022 07:34 Uhr

Der Kampf um die Marke von 14.000 Punkten geht beim deutschen Börsenbarometer auch heute weiter. Zinsängste belasten die Aktienmärkte zum Jahresausklang, ebenso wie die hohen Corona-Zahlen in China.

Bei 13.975 Punkten wird der DAX zum Handelsauftakt am Morgen erwartet, das entspricht einem Minus von 0,1 Punkten gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern. Der deutsche Leitindex hatte nach einem Ausflug über die Marke von 14.000 Punkten letztlich bei 13.995 Zählern geschlossen.

Tech-Werte in New York unter Druck Die Ausgangslage vor den heutigen Handel ist durchwachsen. An der Wall Street fanden die Indizes gestern keine einheitliche Richtung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am ersten Handelstag der Woche 0,1 Prozent höher auf 33.241 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,4 Prozent auf 10.353 Punkte nach.

Neue Zinsängste Spekulationen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed nach den jüngsten Lockerungen in China setzten auch Staatsanleihen zu. Die Rendite der zehnjährigen Bonds sprang auf 3,843 Prozent von 3,747 Prozent am Vortag. Die Investoren gehen von einem baldigen Aufschwung der zweitgrößten Wirtschaft der Welt aus. China ist ein wichtiger Handelspartner der USA und eine stärkere Konjunktur dank anziehender Exporte könnte die Zentralbank zu weiteren großen Zinsschritten veranlassen.

Tesla-Aktie massiv unter Druck Im Tesla-Werk in Shanghai sollen die Bänder im Dezember und Januar weitgehend stillstehen. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an. Ende 2021 und 2022 hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen eingelegt. Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, hatte zuletzt nachgelassen. Aus der Autofabrik mit rund 20.000 Mitarbeitern kamen in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als die Hälfte aller Neuwagen von Tesla weltweit. Die Aktie des Autobauers stürzte um mehr als elf Prozent ab.

Asienbörsen gebremst An den chinesischen und japanischen Börsen gab es am Morgen keine Gewinne. China wird nach der Kehrtwende bei der Corona-Politik von einer Infektionswelle überrollt. In Japan sank die Industrieproduktion nach aktuellen Zahlen den dritten Monat in Folge wegen der stockenden weltweiten Nachfrage. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 26.341 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert.

Euro weiter gut in Form Am Devisenmarkt hat sich der Euro auf seinem gestrigen Niveau gehalten. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0644 Dollar. Schneller steigende Zinsen in den USA würden allerdings den Euro tendenziell belasten.

Kein russisches Öl mehr in die EU? Am Ölmarkt bleiben die Preise ebenfalls annähernd auf dem gestrigen Stand. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 84,50 Dollar. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gestern per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot für Öltransporte tritt am 1. Februar in Kraft. Der Preisdeckel für russisches Öl wurde Anfang Dezember von der EU beschlossen und liegt derzeit bei 60 US-Dollar (57 Euro) pro Barrel (159 Liter).

Infineon plant Milliardenübernahme Der neue Infineon-Chef Jochen Hanebeck kann sich Übernahmen für mehrere Milliarden Euro vorstellen. "Jede Ergänzung muss neben dem strategischen Aspekt auch kulturell zu uns passen und finanziell Sinn ergeben", sagte der Manager im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zwar habe Infineon schon eine sehr gute Position im Bereich Leistungshalbleiter. Er könne sich aber auch etwas im Bereich Sensorik vorstellen, sowie bei Mikrocontrollern, bei Konnektivität oder auch bei Software und Künstlicher Intelligenz, so Hanebeck.

Großauftrag für Boeing Die Flugzeugleasingfirma BOC Aviation aus Singapur bestellt bei Boeing 40 zusätzliche Flugzeuge des Typs 737 MAX. Sie sollen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden, teilte BOC mit. Die bestehende Kaufvereinbarung mit Boeing umfasse nun insgesamt 80 737 MAX-Jets, die zwischen 2023 und 2028 abheben sollen. Der Gesamtauftragseingang des US-Flugzeugbauers lag ohne Stornierungen in den elf Monaten bis November bei 571 Flugzeugen.