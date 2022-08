Am deutschen Aktienmarkt sind zu Handelsbeginn keine großen Sprünge zu erwarten. Damit dürfte die Konsolidierung nach der jüngsten starken Erholung weitergehen.

Nach den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel im Bereich von 13.640 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Am Vortag war der deutsche Leitindex nach einer einwöchigen Erholungsphase an der 14.000-Punkte-Marke zunächst gescheitert.

Die Vorgaben von den US-Märkten sind nicht besonders inspirierend. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,5 Prozent tiefer auf 33.980 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4274 Punkte ein. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 12.938 Punkte nach.

Der durch die hohen Verbraucherpreise gebremste US-Konsum wird an den Aktienmärkten als Problem betrachtet: "Wir müssen einen echten Rückgang der Inflation sehen", sagte Brian Overby, Analyst beim Finanzdienstleister Ally mit Blick auf die in dieser Woche veröffentlichten Ergebnisse von Einzelhändlern wie Walmart, Home Depot und gestern Target. Diese würden nicht bestätigen, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht habe. Inflationsgeplagte Konsumenten hielten sich trotz höherer Rabatte vor allem bei dem Händler Target mit ihren Ausgaben zurück.

Auch insgesamt deuten die US-Einzelhandelsumsätze im Juli auf eine schwache Entwicklung der Konsumentennachfrage hin. Sie stagnierten im Vergleich zum Vormonat und lagen damit unter der Prognose eines minimalen Anstiegs von 0,1 Prozent. "Die US-Einzelhandelsumsätze sind die reinste Form der Verbraucherausgaben, und die Daten haben bestätigt, dass die Verbraucher in den USA dort getroffen werden, wo es ihnen am meisten weh tut", sagte Naeem Aslam, Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

"Die Zahlen waren nicht ermutigend, aber der Silberstreif am Horizont ist, dass die Benzinpreise fallen und vielleicht wird ein Teil der Ersparnisse die Verbraucher dazu ermutigen, mehr auszugeben", so der Experte.

Die amerikanischen Aktienmärkte reagierten nur kurzzeitig und geringfügig auf das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung. Die Fed stellt sich auf einen langen Kampf gegen die Inflation ein und lässt den Umfang der nächsten Zinserhöhung noch offen. Wie aus den Protokollen der jüngsten Sitzung vom Juli hervorgeht, ließen die Währungshüter noch keine Präferenz erkennen, ob sie im September erneut einen ungewöhnlich großen Zinsschritt in Höhe von 0,75 Prozentpunkten gehen wollen oder es bei einer Anhebung um einen halben Punkt belassen werden.

Dies sei von der Datenlage abhängig. An den Terminmärkten wurde nach Veröffentlichung der Protokolle die Wahrscheinlichkeit für den kleineren Zinsschritt allerdings auf etwas mehr als 60 Prozent taxiert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 2,89 Prozent.

Der Euro stieg nach dem Sitzungsprotokoll auf ein Tageshoch über die Marke von 1,02 Dollar, konnte sie aber nicht halten. Am Morgen notiert die notiert die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0170 US-Dollar.

Hella rechnet mit starkem Wachstum

Der Autozulieferer Hella verspricht sich vom neuen Geschäftsjahr dank sehr vielen neuen Aufträgen eine deutlich bessere Entwicklung als zuletzt. So soll der Umsatz nach einem leichten Rückgang auf 6,3 Milliarden Euro im Vorjahr auf 7,1 bis 7,6 Milliarden Euro wachsen, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Dabei sind Effekte durch Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert. Analysten hatten im Schnitt einen Wert am unteren Ende der Bandbreite erwartet. Der Scheinwerferspezialist holte in der Autozuliefersparte ein Auftragsvolumen in Rekordhöhe von rund zehn Milliarden Euro herein.