Marktbericht DAX erneut höher erwartet Die 14.000 lockt Stand: 17.08.2022 07:39 Uhr

Die Börsenbullen haben auch heute zunächst Rückenwind. Dank guter Vorgaben aus Übersee wird der deutsche Leitindex mit weiteren Kurszuwächsen erwartet. Selbst die nächste runde Tausendermarke scheint erreichbar.

Bei 13.950 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen am Morgen in den XETRA-Handel starten, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand.

Wall Street im Aufwind Die Börsen an der Wall Street hatten nach guten Geschäftsergebnissen der Einzelhandelsriesen Walmart und Home Depot überwiegend Gewinne verbucht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 34.152 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4305 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 13.102 Punkte nach. Unternehmensgewinne über den Erwartungen hatten bereits in den vergangen Tagen US-Aktien angetrieben. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge haben 77,6 Prozent der Firmen im S&P 500 mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Asienbörsen im Plus Auch in Asien bleiben die Börsenampeln noch auf Grün. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29.101 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1997 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Notenbank-Protokolle am Abend Wichtige Konjunktur- und Notenbanksignale aus den USA könnten ab dem Nachmittag die Weichen an den Aktienmärkten noch einmal neu stellen. US-Einzelhandelsumsätze für den Monat Juli werden erwartet. Am Abend steht dann noch das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank zur Veröffentlichung an.

Euro weiter unter 1,02 Am Devisenmarkt hat der Euro weiter einen schweren Stand gegenüber dem Dollar. Am Morgen wird die Europäische Gemeinschaftswährung zu 1,0180 Dollar gehandelt. Die Marke von 1,02 Dollar scheint ein harter Widerstand zu sein. Nach dem gestrigen Preisrutsch stabilisieren sich die Ölpreise am Morgen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 92,76 Dollar. Der Goldpreis liegt mit 1778 Dollar unverändert.

Uniper mit Geschäftszahlen Am Aktienmarkt dürfte die Aktie von Uniper heute im Fokus stehen. Deutschlands größter Gasimporteur Uniper legt am Morgen seine Halbjahreszahlen vor. Der Energiekonzern spielt wegen der seit Wochen stark verminderten Gaslieferungen aus Russland eine zentrale Rolle in der aktuellen Gaskrise. Das Unternehmen muss wegen der Drosselung der Lieferungen teureres Gas auf dem Markt einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Das führte zu Liquiditätsproblemen, weil Uniper die Preissteigerungen bislang nicht weitergeben konnte. Um Uniper zu stützen, wurde ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt.

GM mit Riesen-Rückruf-Aktion Der größte US-Autobauer General Motors (GM) muss aufgrund möglicher Defekte an den Sicherheitsgurten zahlreiche SUV reparieren. Betroffen sind laut Angaben der US-Verkehrsbehörde vom Dienstag 484.155 große Stadtgeländewagen der Modelle Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban und Tahoe sowie GMC Yukon der Baujahre 2021 und 2022. Bei den Wagen könnte es Mängel bei der Anbringung der Sicherheitsgurte in der dritten Sitzreihe geben, die möglicherweise den Austausch von Bauteilen erfordern, teilte GM der Verkehrssicherheitsaufsicht mit.