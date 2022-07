Marktbericht DAX leicht höher erwartet Anleger warten auf die US-Notenbank Stand: 27.07.2022 07:29 Uhr

Die Schaukelbewegung knapp oberhalb der 13.000-Punkte-Marke im DAX dürfte auch heute zunächst weitergehen. Vor dem nächsten erwarteten Zinsschritt in den USA am Abend kommt keine Kauflaune an der Börse auf.

Bei 13.170 Punkten und damit rund ein halbes Prozent höher als zum gestrigen Schlussstand wird das deutsche Börsenbarometer voraussichtlich in den Handel starten. Die Investoren üben sich vor dem nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in Zurückhaltung.

Wie groß wird der Zinsschritt? Die Fed wird heute Abend ihren Kampf gegen die hohe Inflation aller Voraussicht nach fortsetzen. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer weiteren Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, nachdem er sich vor wenigen Monaten noch an der Nulllinie befunden hat. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt scheint möglich.

Wall Street unter Druck Die Vorgaben von der Wall Street sind am Morgen eher ungünstig. Eine Gewinnwarnung des Einzelhandelskonzerns Walmart sorgte an den US-Börsen für schlechte Stimmung. Ein möglicher Rückschlag für die US-Wirtschaft durch eine nachlassende Kauflaune der Verbraucher sorgte für Verkäufe. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent tiefer bei 31.761 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 11.562 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 3921 Punkte ein.

Alphabet und Microsoft mit Zahlen Gute Quartalszahlen von US-Konzernen sorgten allerdings nach US-Börsenschluss für ein wenig Erleichterung. Die Google-Mutter Alphabet schaffte im zweiten Quartal einen Umsatzzuwachs um 16 Prozent auf knapp 69,7 Milliarden Dollar, wie der US-Technologiekonzern am Dienstagabend mitteilte. Damit erreichte Alphabet fast an die Erwartungen von Analysten heran. Dem Windows-Konzern Microsoft machte die geringere Nachfrage nach PCs rund um den Globus zu schaffen, ebenso wie rückläufige Werbebudgets und der stärkere Dollar. Allerdings steigerte auch Microsoft seine Erlöse noch deutlich um zwölf Prozent auf 51,9 Milliarden Dollar. Microsoft verdiente 16,7 Milliarden Dollar und damit zwei Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Asienbörsen unentschlossen Auch an Asiens Börsen legen die Anleger lieber eine Wartepause ein. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.693 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Euro wieder Richtung Parität Am Devisenmarkt schauen die Investoren mit Spannung auf die Zinsentscheidung in den USA. Der Euro nähert sich wieder der Parität zum US-Dollar. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0148 Dollar.

Öl bleibt auf hohem Niveau Wenig verändert sind am Morgen die Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet zurzeit 104,45 Dollar. Wegen der Ankündigung Russlands, die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von heute an erneut zu reduzieren, waren die Preise gestern wieder gestiegen. Eine Feinunze Gold kostet am Morgen unverändert 1715 Dollar.

Adidas leidet unter China-Geschäft Eine ganze Reihe von Quartalszahlen und Ausblicken deutscher und internationaler Unternehmen beschäftigen am Morgen die Anleger. Bereits gestern Abend hatte der Sportartikel-Hersteller Adidas seine Prognose für das laufenden Geschäftsjahr reduziert. Die Corona-Beschränkungen in China machen dem Unternehmen stärker zu schaffen als erwartet. Statt eines Umsatzwachstums von etwa elf Prozent sei 2022 nur noch ein Plus von fünf bis neun Prozent zu erwarten. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll mit rund 1,3 Milliarden Euro gut ein Viertel niedriger ausfallen als zuletzt geplant.

Deutsche Börse verdient mehr Die Deutsche Börse wird nach einem starken Ergebnis im zweiten Quartal dagegen etwas optimistischer. So rechnet der Konzern inzwischen beim Nettoerlös im laufenden Jahr mit einem Wert "deutlich" über dem ursprünglichen Planwert von 3,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mitteilte. Im zweiten Quartal zogen die Nettoerlöse um 15 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro an. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 341 Millionen Euro und damit zehn Prozent mehr als vor einem Jahr.

Qiagen hebt Prognose an Auch der Diagnostikkonzern Qiagen blickt nach dem ersten Halbjahr zuversichtlicher auf 2022. Beim Umsatz erwartet das DAX-Unternehmen nun mindestens 2,2 Milliarden Dollar und beim bereinigten verwässerten Ergebnis mindestens 2,30 Dollar je Aktie. Der Konzernumsatz sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um neun Prozent auf 516 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis ging auf 0,51 Dollar je Aktie von 0,67 Dollar je Aktie zurück.