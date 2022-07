Marktbericht DAX klar im Plus erwartet Ein Tag Erholung? Stand: 06.07.2022 07:37 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Morgen zumindest zum Teil vom gestrigen Rückschlag erholen. Die Vorzeichen aus Übersee sind allerdings gemischt, und die Rezessions-Sorgen bleiben bestehen.

Bei 12.550 Punkten wird das deutsche Börsenbarometer nach vorbörslichen Indikationen zum Start erwartet, das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent. Nachdem der Index gestern knapp drei Prozent eingebüßt hatte, wäre damit die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt.

Wall Street mit Berg- und Talfahrt Auf dem weiteren Weg nach oben wird es dennoch steinig für die deutschen Aktien. Darauf deuten auch die Vorgaben aus Übersee hin. Die US-Börsen haben nach dem verlängerten Wochenende keine einheitliche Richtung gefunden. US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,4 Prozent tiefer bei 30.967 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte dagegen 1,8 Prozent auf 11.322 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 3831 Punkte. Im frühen Handel hatten zunächst die Konjunkturpessimisten das Ruder an der Wall Street übernommen, am Ende setzte dann eine Erholungsbewegung ein.

Asienbörsen im Minus Angst vor einer Rezession dämpft am Morgen auch den Handel in Asien. "Der Lärm um das Rezessionsrisiko wird immer lauter", sagte Jason Teh von Vertium Asset Management in Sydney. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 26.090 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent und lag bei 1853 Punkten. Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Minus.

Euro bleibt angeschlagen Am Devisenmarkt geht die Talfahrt des Euro am Morgen gebremst weiter. Die Europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0265 und damit noch leicht unter den gestrigen Schlussständen, was einen weiteren 20-Jahres-Tiefstand bedeutet.

Öl wird billiger Auch am Ölmarkt gehen derzeit Rezessionssorgen um und lassen die Preise weiter fallen. Die US-Rohölsorte WTI notiert derzeit bei 98,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Nordseesorte Brent kostet 103,68 Dollar je Fass. Die "Antikrisen-Währung" Gold kann derzeit nicht von der kritschen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren, der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls liegt am Morgen unverändert bei 1766 Dollar.

Autohersteller schauen nach China Am deutschen Aktienmarkt könnten am Morgen die Autoaktien im Fokus stehen. In China ist der Absatz von Autoherstellern an die Händler im Juni erstmal seit Februar wieder gestiegen. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge legte im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Fünftel auf 2,45 Millionen Stück zu, wie am Mittwoch in Peking veröffentlichte vorläufige Eckdaten des Herstellerverbands CAAM zeigten. Im Vergleich zum Vormonat sei dies ein Anstieg um etwas mehr als ein Drittel.

VW.Chef findet E-Fuels sinnlos Volkswagen-Chef Herbert Diess hält synthetische Kraftstoffen, sogenannte E-Fuels, für wenig sinnvoll. Die Effizienz dieser Kraftstoffe sei "extrem schlecht", sagte Diess in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch). Die Bundesregierung will auf Wunsch des Ampel-Partners FDP erreichen, dass Autos in der EU auch nach 2035 mit E-Fuels betrieben und damit auch mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden dürfen.

Uniper macht Druck bei LNG-Terminals Der Energiekonzern Uniper hat nach der Genehmigung für Deutschlands erstes Flüssigerdgas-Terminal (LNG) zugesichert, dass alle umweltrechtlichen Untersuchungen rund um das Vorhaben wie vorgeschrieben ablaufen sollen - unabhängig vom hohen Zeitdruck. "Höhere Geschwindigkeit heißt nicht mangelnde Qualität", sagte der für die Investitionsplanung in Wilhelmshaven zuständige Manager Holger Kreetz der Deutschen Presse-Agentur. Das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg hatte die Installation der zunächst schwimmenden Anlagen kürzlich genehmigt. Möglichst schon ab Dezember sollen in Wilhelmshaven mit LNG beladene Schiffe abgefertigt werden können.