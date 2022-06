Gute Vorgaben von der Wall Street und aus Asien machen es möglich: Der deutsche Börsenindex dürfte mit Gewinnen in den Handel starten. Vor dem morgigen Zinsentscheid der EZB bleiben Anleger aber vorsichtig.

An der Marke von 14.600 Punkten und damit 0,3 Prozent höher dürfte der DAX zur Wochenmitte starten, damit hätte das Börsenbarometer die gestrige Kursdelle fast wieder ausgebügelt.

In den USA bleibt dennoch die Unsicherheit über die weitere Straffung der Geldpolitik durch die Notenbank Fed hoch. Investoren fragen sich, wie stark und wie schnell Zinsanhebungen als Mittel zur Bekämpfung der hohen Inflation erfolgen werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte morgen das Ende ihrer Wertpapierkäufe beschließen und eine erste Zinsanhebung signalisieren. Mitte Juni steht dann die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank an.

Nikkei-Index steigt deutlich

Auch in Asien ziehen am Morgen vor allem Technologietitel die Börsenindizes nach oben. Der Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf ein Prozent höher bei 28.209 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1968 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

Japans Wirtschaft schrumpft weniger

Nach einem Anstieg im Vorquartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der japanischen Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 0,5 Prozent zurück, wie die Regierung am Morgen auf Basis revidierter Daten bekannt gab. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker einen Rückgang des BIP um annualisiert 1,0 Prozent errechnet. Ökonomen hatten damit gerechnet, dass der Aufschwung im Schlussquartal 2021 nicht andauern würde.