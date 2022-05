Marktbericht Handelsstart im Plus erwartet DAX hält das Niveau Stand: 18.05.2022 07:27 Uhr

Zur Wochenmitte bleiben weitere klare Kursgewinne beim deutschen Leitindex zunächst aus. Der DAX dürfte dank guter Vorgaben vor allem aus den USA aber klar über der Marke von 14.000 Punkten in den Handel starten.

Bei rund 14.200 Punkten wird der Start in den XETRA-Handel nach vorbörslichen Signalen erfolgen. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Zählern wird damit deutlich verteidigt.

Gute Zahlen machen Kurse an der Wall Street Die US-Börsen hatten am Abend eigentlich deutlich größeren Rückenwind für den europäischen Handel gegeben. Gute Geschäftszahlen einiger Großkonzerne sorgten für steigende Kurse auf breiter Front. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,3 Prozent höher bei 32.654 Punkten. Der technologielastige Nasdaq legte sogar 2,8 Prozent auf 11.984 Punkte zu. Der S&P 500 gewann zwei Prozent auf 4088 Punkte. Der Ausverkauf der vergangenen Wochen habe die Verkäufer erschöpft, sagte Finanzmarkt-Expertin Mimi Duff von der Beratungsfirma GenTrust. "Daher ist bei jedem Anzeichen guter Nachrichten eine Erholung möglich."

Asienbörsen mit Plus- und Minuszeichen In Asien bietet sich am Morgen ein gemischtes Bild der Aktienmärkte in Fernost. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Der japanische Nikkei-Index lag dagegen im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.851 Punkten. Japans Wirtschaft schrumpft langsamer Die japanische Wirtschaft verzeichnete im ersten Quartal einen langsameren Rückgang als erwartet. Lieferengpässe und erneute Virus-Ausbrüche drückten zwar die Ausgaben von Unternehmen, der private Konsum zeigte sich aber widerstandsfähig. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank in dem Zeitraum um 0,2 Prozent, die Marktprognosen waren im Schnitt aber von einem Minus von 0,4 Prozent ausgegangen. Auch der private Verbrauch, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht, lag über den Erwartungen der Analysten.

Euro hält sich über 1,05 Am Devisenmarkt kann sich der Euro am Morgen auf dem gestern erreichten Niveau über der Marke von 1,05 Dollar behaupten. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit bei 1,0533 Dollar. Damit könnte eine Trendwende nach dem zuletzt erreichten Fünf-Jahres-Tief bei 1,0354 Dollar eingeleitet worden sein.

Ölsorten gleich auf Die Ölpreise stabilisieren sich derzeit auf recht hohem Niveau. Die wichtigsten Ölsorten, die Nordseesorte Brent und US-Öl der Sorte WTI, notieren beinahe gleichauf bei 110,50 Dollar je Fass. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber den gestrigen Notierungen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1809 Dollar, etwas weniger als gestern.

Schluckt Siemens Energy seine Windtochter? Am deutschen Aktienmarkt sorgt MDAX-Mitglied Siemens Energy am Morgen für Nachrichten. Der Energietechnikkonzern will laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seine spanische Problem-Tochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Bei dem Vorhaben sollen danach die restlichen, noch nicht im Besitz des Unternehmens liegenden Anteile des Windkraftunternehmens erworben werden. Die Übernahme solle vollständig bar bezahlt und könnte bereits in der kommenden Woche publik gemacht werden. In einem weiteren Schritt könnte Siemens Gamesa dann von der Börse genommen werden, hieß es weiter. Siemens Energy besitzt bereits gut zwei Drittel der Gamesa-Anteile.

TUI zahlt weitere Staatshilfen zurück Der Reisekonzern hat für die Rückzahlung von Staatshilfen aus der Corona-Krise 425 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt. Mit dem frischen Geld und verfügbaren Barmitteln will TUI eine der beiden Stillen Einlagen des staatlichen Corona-Hilfsfonds WSF im Volumen von 671 Millionen Euro tilgen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung von gestern Abend. Der Staat hatte TUI mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro Finanzhilfen in der Corona-Krise vor dem Aus bewahrt.

RWE begibt grüne Anleihe Der Versorger hat eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro emittiert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen von jeweils einer Milliarde Euro mit Laufzeiten bis 2026 und 2030 begeben, so RWE. Für die erste Tranche beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 2,2 Prozent. Für die zweite Tranche beläuft sich die Rendite bis zur Fälligkeit auf 2,9 Prozent. Die Emission sei bei den Investoren auf starkes Interesse gestoßen. RWE hatte bereits letztes Jahr zwei Green Bonds mit einem Volumen von insgesamt 1,85 Milliarden Euro begeben.