Marktbericht Kursgewinne erwartet DAX peilt die 14.000 an Stand: 17.05.2022 07:39 Uhr

Robuste Vorgaben aus Asien dürften die Investoren zum Aktienkauf ermutigen. Von Bedeutung ist die 14.000er-Marke: Wenn sie nachhaltig überschritten wird, könnte es weiter vorwärts gehen.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX mit einem Aufschlag von rund 0,7 Prozent auf über 14.000 Punkten in den Handel starten wird. Gestern hatte der DAX mit einem Abschlag von 0,5 Prozent auf 13.964,38 Punkten geschlossen. Das fundamentale Umfeld für den Aktienmarkt bleibt nach Einschätzung von Konstantin Oldenburger, Marktbeobachter von CMC Markets, wackelig und die Stimmung schlecht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht immer wieder zu Gegenbewegungen und Kursgewinnen kommen kann, wie die vergangenen Tage gezeigt haben. "Der Dax kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Sollte er heute über die Marke von 14.040 Punkten schließen, wäre das Altmann zufolge ein positives Signal.

Wall Street ohne klare Tendenz

Dabei sind die US-Vorgaben durchwachsen. In den USA hatte der Dow Jones am Montag zwar 0,1 Prozent auf 32.223 Punkte gewonnen. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,2 Prozent auf 11.663 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4008 Punkte ein.

"Wir sind eindeutig noch nicht über den Berg, was die Wirtschaft betrifft. Die Inflation scheint noch nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben, so dass wir die Tiefstände erneut testen und möglicherweise sogar noch weiter fallen können", sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth Management.

In Asien sind die Anleger dagegen trotz gestriger schwacher chinesischer Wirtschaftsdaten etwas optimistischer: Der Nikkei lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.676 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1866 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

Neben einer ganzen Reihe von Unternehmensbilanzen stehen heute noch frische Daten zum BIP der Eurozone im ersten Quartal an. In den USA werden unter anderem die Einzelhandelsumsätze publiziert, die aufgrund der hohen Bedeutung des privaten Konsums für die US-Wirtschaftsleistung immer einen Blick wert sind. Fachleute rechnen hier mit leichten Zuwächsen.

Vodafone übt sich in Zurückhaltung Mit Blick auf die instabile Weltlage und die Inflation traut sich Vodafone nur einen vorsichtigen Ausblick für das neue Geschäftsjahr zu. So solle im bis Ende März laufenden Zeitraum nun ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) zwischen 15 bis 15,5 Milliarden Euro erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahreswert könnte das Betriebsergebnis also steigen, aber auch rückläufig sein. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 (per Ende März) stieg der Konzernumsatz um vier Prozent auf 45,6 Milliarden Euro.

Höhere Mieteinnahmen für Grand City Properties Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach Wohnungen sowie den jüngsten Zukäufen profitiert. Das operative Ergebnis (FFO I) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 48,4 Millionen Euro zu. Die Nettomieteinnahmen zogen in den ersten drei Monaten um sieben Prozent auf 97,1 Millionen Euro an. Der Großteil des Plus stammt aus den jüngsten Zukäufen, der Rest von Mietsteigerungen.

Hornbach wird vorsichtiger Angesichts eines wirtschaftlich unsicheren Umfeldes schaut der Baumarktbetreiber Hornbach mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. "Obwohl wir weitere Schließungen im Zuge von Corona-Verordnungen für unwahrscheinlich halten, haben die Herausforderungen im Hinblick auf Inflation, Lieferkette und Produktverfügbarkeit in den letzten Monaten weiter zugenommen", sagte Karin Dohm, Finanzchefin der Dachgesellschaft Hornbach Holding. So dürfte der Umsatz zwar leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) könnte hingegen unter dem Wert des abgeschlossenen Geschäftsjahres liegen.