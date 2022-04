Marktbericht DAX im Minus erwartet Aktienmarkt mit Schlagseite Stand: 27.04.2022 07:27 Uhr

Nach den herben Verlusten vom gestrigen Nachmittag lässt eine Gegenbewegung beim deutschen Leitindex erst einmal auf sich warten. Anleger haben es weiter mit einer schwierigen Gemengelage zu tun.

Bei 13.690 Punkten dürfte der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den Handel zur Wochenmitte starten. Das entspricht einem Minus von rund 0,5 Prozent. Gleich ein ganzes Bündel von Problemen lastet auf den Finanzmärkten.

Ukraine-Krieg und Zinsängste Die Dauerbelastung durch den Ukraine-Krieg setzt Anlegern zu. Am Abend ging noch die Meldung um, dass Russland einen Gas-Lieferstopp gegen Polen und Bulgarien verhängt hat. Auch die anhaltende Angst vor schnell steigenden Zinsen in den USA und Europa bei gleichzeitig hoher Inflation und schwachen Wachstumsaussichten lässt derzeit die Kurse an den Aktienmärkten sinken. Dazu kommt die Furcht vor weiteren Lockdowns in China. Nicht zuletzt schauen viele Anleger auch auf die Bilanzen der Großkonzerne zum abgelaufenen Quartal. Besonders in den USA sorgt die Berichtssaison für starke Kursausschläge und die eine oder andere Enttäuschung.

Wall Street tief im Minus Die US-Börsen stehen derzeit auf besonders wackligen Füßen, das zeigte sich am gestrigen Abend. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 2,4 Prozent tiefer auf 33.240 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund vier Prozent auf 12.490 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,8 Prozent auf 4175 Punkte ein. Eher enttäuschend fielen die Ergebnisse von Firmen wie General Electric (GE), UPS oder 3M aus. Die Aktien von GE brachen zeitweise um fast 13 Prozent ein, so stark wie zuletzt während des Börsen-Crashs vom März 2020.

Microsoft übertrifft Erwartungen Nach Börsenschluss legten die Technologieriesen Microsoft und Alphabet Zahlen vor, die gemischt ausfielen. Ein starkes Cloud-Geschäft hat dem Software-Riesen Microsoft im Quartal zu deutlich mehr Umsatz verholfen. Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Microsoft 16,7 Milliarden Dollar und damit acht Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit leichten Kursgewinnen.

Alphabet enttäuscht Leicht enttäuschend dagegen die Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet: Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 23 Prozent auf gut 68 Milliarden Dollar zu, wie Alphabet gestern mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Unterm Strich sank der Gewinn von 17,9 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf gut 16,4 Milliarden Dollar.

Asienbörsen uneinheitlich Vor allem die japanischen Börsen folgten den US-Indizes am Morgen in die Verlustzone. Der Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.199 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

Euro sackt weiter durch Am Devisenmarkt sackt der Euro immer weiter nach unten. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert mit derzeit 1,0650 Dollar in der Nähe eines Vier-Jahres-Tiefs. Die Erwartung deutlich steigender Zinsen in den USA stärkt den Dollar weiterhin.

Öl wieder teurer Die Ölpreise sind am Morgen wieder leicht im Aufwind. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI ist wieder über die 100-Dollar-Markt geklettert, ein Fass der Nordseesorte Brent kostet zurzeit rund 105 Dollar. Gold wird derzeit seinem Ruf als "Krisenwährung" nicht gerecht. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls liegt inzwischen bei 1898 Dollar - ein halbes Prozent unter dem gestrigen Stand.

Milliardengewinn für Deutsche Bank Auch in Deutschland kommt die Berichtssaison in dieser Woche auf volle Touren. Am Morgen hat die Deutsche Bank ihre Bilanz für das erste Quartal vorgelegt. Das Jahr 2022 hat für die Deutsche Bank mit einem Gewinnanstieg begonnen. Das Vorsteuerergebnis lag im ersten Quartal mit rund 1,7 Milliarden Euro vier Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Unter dem Strich stand ein Gewinn von fast 1,1 Milliarden Euro nach 908 Millionen ein Jahr zuvor. Damit übertraf der Dax-Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Commerzbank verdient deutlich mehr Bereits am Abend hatte die Commerzbank einen kräftigen Ergebniszuwachs vermeldet. Der Gewinn habe sich im ersten Quartal mit 284 Millionen Euro mehr als verdoppelt, so Deutschlands zweitgrößte Privatbank auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Vor einem Jahr hatte ein Überschuss von 133 Millionen Euro im Auftaktquartal in den Büchern gestanden. Das operative Ergebnis nahm leicht auf 544 Millionen Euro zu nach 538 Millionen Euro vor Jahresfrist. Damit hat die Commerzbank die Analystenschätzungen deutlich übertroffen.