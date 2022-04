Marktbericht DAX mit Gewinnen erwartet Rückenwind von der Wall Street Stand: 20.04.2022 07:22 Uhr

Seine gestrige Aufwärtsbewegung dürfte das deutsche Börsenbarometer auch heute zunächst fortsetzen. Starke US-Börsen helfen dabei. Die Berichtssaison sorgt in den USA, aber auch in Deutschland für Kursbewegungen.

Bei rund 14.200 Punkten wird der DAX nach vorbörslichen Indikationen in den XETRA-Handel zur Wochenmitte starten. Das entspricht einem Plus von rund 0,3 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Die Marke von 14.000 Zählern, die gestern noch in Gefahr geraten war, kann damit zunächst auf Abstand gehalten werden.

Wall Street mit Schwung In den USA haben Geschäftsergebnisse von Großkonzernen am Abend den Krieg in der Ukraine ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Quartalszahlen wie die des Pharmakonzerns Johnson & Johnson sorgten für Zuversicht bei den Investoren. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,5 Prozent fester mit 34.911 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 4462 Zähler zu, die technologielastige Nasdaq kletterte um 2,2 Prozent auf 13.619 Stellen.

US-Geschäftsergebnisse besser als erwartet Viele Anleger seien übermäßig pessimistisch in diese Bilanzsaison gegangen, sagte Thomas Hayes von Great Hill Capital. Die Befürchtungen seien aber nicht eingetreten. Bislang haben die 49 Unternehmen aus dem S&P 500, die schon Quartalszahlen vorgelegt haben, die Analysten-Erwartungen überdurchschnittlich oft übertroffen: Knapp 80 Prozent dieser Firmen wies höhere Gewinne als vorhergesagt aus.

Netflix enttäuscht Nach US-Börsenschluss gab es allerdings eine dicke Enttäuschung durch die Zahlen des Video-Streamingdienstes Netflix. Netflix hat erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März meldeten sich rund 200.000 Abonnenten ab, die Anzahl der weltweiten Bezahlabos lag zum Quartalsende bei 221,6 Millionen. Anleger reagierten massiv enttäuscht auf den Quartalsbericht - die Aktie geriet nachbörslich zunächst mit über 20 Prozent ins Minus.

Chinas Börsen unter Druck An den Asienbörsen bietet sich am Morgen ein uneinheitliches Bild. Corona-Lockdowns und Lieferverzögerungen in China belasten die Märkte in dem Land. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf dagegen 0,6 Prozent höher bei 27.135 Punkten. Japans Wirtschaft verzeichnete im März durch die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise ein größer als erwartetes Handelsdefizit.

Euro knapp über 1,08 Am Devisenmarkt ist der Euro minimal über die Marke von 1,08 Dollar gesteigen. Am Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0817 Dollar gehandelt. Die Ölpreise stabilisieren sich auf ihrem gestrigen Niveau. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet wenig verändert 107 Dollar. Weiter leicht rückläufig ist der Goldpreis, eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Morgen 1943 Dollar.

Siemensenergy leidet unter Windtochter Die Berichtssaison läuft auch in Deutschland auf vollen Touren. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy etwa litt auch im abgelaufenen Quartal unter seiner Windkrafttochter Gamesa und prüft nun seine Jahresprognose. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz bei Siemens Energy um 1,7 Prozent auf 6,58 Milliarden Euro gesunken. Das angepasste operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten lag bei minus 21 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rutschte von plus 4,4 auf minus 0,3 Prozent. Der Auftragseingang schrumpfte um 27,5 Prozent auf knapp acht Milliarden Euro.

Lanxess über Erwartungen Der Chemiekonzern Lanxess aus dem MDAX ist überraschend gut ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden Euro gestiegen sein, so das Unternehmen am Abend. Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen legte um knapp ein Drittel auf 320 Millionen Euro zu. Der Umsatz werde voraussichtlich bei 2,432 Milliarden Euro und damit um 8,5 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung liegen.

L'Oreal besser als gedacht Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist besser in das neue Jahr gestartet als von den Analysten erwartet. Der Konzern habe den Markt in allen Regionen und Geschäftsbereichen übertroffen, so das Unternehmen. L'Oreal steigerte die Umsätze im ersten Quartal um 19 Prozent auf über neun Milliarden Euro. Das ist rund eine viertel Milliarde Euro mehr als die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten im Schnitt erwartet hatten. Trotz der bestehenden Unsicherheiten bleibt das Management zuversichtlich, im Gesamtjahr den Markt übertreffen zu können.