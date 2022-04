Marktbericht Berichtssaison im Blick DAX dürfte schwächer starten Stand: 19.04.2022 07:47 Uhr

Nach dem langen Osterwochenende gehen Marktbeobachter davon aus, dass der DAX mit Verlusten in die neue Handelswoche starten wird. Frische Impulse könnten von der US-Berichtssaison kommen.

Heute wird der DAX nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger starten. Am vergangenen Donnerstag war der Index 0,6 Prozent fester auf 14.163 Punkten aus dem Handel gegangen. Fachleuten zufolge liege die Aufmerksamkeit der Investoren neben der Lage in der Ukraine auch stark auf anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in China. Dort hatte die Wirtschaft zuletzt deutlich an Schwung verloren.

Impulse von der Berichtssaison könnten für neuen Schub sorgen, allerdings in beide Richtungen. In den USA stellen die Unternehmen bereits ihre Bilanzen vor. Laut Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets warten die Anleger nun auf die Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne. Der Streaming-Dienst Netflix macht heute nachbörslich den Anfang, am Mittwoch wird unter anderem der Elektroautobauer Tesla folgen.

Kaum Bewegung an der Wall Street…

In den USA wurde gestern bereits wieder gehandelt, die Märkte schlossen insgesamt kaum verändert: Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 34.411 Punkte. Der S&P 500 lag kaum verändert bei 4391 Zählern, der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 13.332 Stellen. Auch thematisch ist die Lage kaum verändert: "Die Geldpolitik der Fed, sehr hohe Energiekosten und die wirtschaftlichen Probleme durch den Krieg in der Ukraine werden die Märkte in den nächsten Wochen belasten - es sei denn, es findet sich eine Lösung", sagte Rick Meckler, Partner bei der Investmentfirma Cherry Lane Investments.

Der US-Notenbanker James Bullard hat unterdessen erneut für eine Anhebung der US-Zinsen auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende plädiert, um die hohe Inflation auszubremsen. Dahin könne man aber nicht in einem Schritt kommen und die Anhebungen sollten auch jeweils nicht bei mehr als 0,5 Prozentpunkten pro Schritt liegen, sagte der Präsident der Fed-Ablegers von St. Louis. Die US-Wirtschaft werde nicht in eine Rezession fallen und die Arbeitslosenquote von derzeit 3,6 Prozent werde in diesem Jahr wahrscheinlich auf unter drei Prozent sinken.

… und in Asien

Asiatische Aktien wurden am Dienstagmorgen nur vorsichtig gehandelt. Die Anleger wägten neue Maßnahmen Chinas zur Abfederung einer Konjunkturabschwächung und die Aussicht auf eine aggressive geldpolitische Straffung der Federal Reserve ab. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 26.831 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Die Ölpreise legen wieder zu. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 114 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf mehr als 108 Dollar.

Bank of America verdient weniger Nach glänzenden Geschäften in der Pandemie hat die Bank of America zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient. Im ersten Quartal sank der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um rund zwölf Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar. Die gesamten Erträge steigerte die Bank dennoch um zwei Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar. Das lag besonders an einem starken Verbraucherkreditgeschäft.