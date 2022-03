Nach dem gestrigen Kurssprung halten Anleger heute zunächst inne. Die Hoffnung auf eine Entschärfung des Ukraine-Konflikts bleibt, doch eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. An der Börse werden Gewinne gesichert.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der deutsche Leitindex DAX zum Handelsstart bei rund 14.740 Punkten stehen und damit Verluste von rund einem halben Prozent verbuchen. Gestern hatte der Index während der Verhandlungen der beiden Seiten im Ukraine-Konflikt stürmisch zugelegt.

Die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu drosseln, ist in der Ukraine und im Westen mit Skepsis aufgenommen worden. "Diese Signale übertönen nicht die Explosionen russischer Geschosse", so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das US-Verteidigungsministerium sieht die russische Ankündigung als taktisches Manöver und warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. "Wir sind nicht bereit, die russische Begründung zu glauben, dass es ein Abzug ist."

Am Abend hatten die Börsen an der Wall Street noch deutlich zugelegt. In der Hoffnung auf Ergebnisse bei den Verhandlungen kauften Investoren massiv Aktien. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss ein Prozent höher auf 35.294 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gewann 1,8 Prozent auf 14.619 Punkte, Der S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4631 Punkte zu.

Gewinnmitnahmen in Japan

In Asien zeigte sich am Morgen ein uneinheitliches Bild an den Finanzmärkten. In Japan notiert der Nikkei-Index zur Stunde 1,6 tiefer. Der Index der Börse in Shanghai stieg um 1,3 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,5 Prozent.

Chinesische Börsengänge wegen Lockdown abgesagt

Weiterhin befindet sich die chinesische Finanzmetropole Shanghai im Lockdown wegen steigender Corona-Zahlen. Die neue Covid-Infektionswelle und der Lockdown in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai verhindern Börsengänge im Milliardenvolumen. Allein in der vergangenen Woche zogen 15 Unternehmen ihre Notierungsanträge an der Technologiebörse Star Market vorerst zurück, wie Börsendokumente zeigen.