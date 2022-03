Marktbericht DAX im Plus erwartet Zuversicht am Tag der Zinswende Stand: 16.03.2022 07:27 Uhr

Erneut über die Marke von 14.000 Punkten dürfte es das deutsche Börsenbarometer am Morgen schaffen. Gute Vorgaben und ein gesunkener Ölpreis helfen dabei. Am Abend steht die Zinswende in den USA an.

Bei 14.060 Punkten wird der DAX zum Handelsstart am Morgen erwartet, das entspricht einem Plus von rund einem Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss von gestern. Bei Investoren steigt vor der US-Zinsentscheidung am Abend die Zuversicht.

Wall Street gibt DAX Schub Rückenwind erhalten die Anleger zur Wochenmitte von starken Vorgaben von der Wall Street, aber auch aus Asien. Einen Tag vor der erwarteten Zinserhöhung der Notenbank Fed deckten sich Anleger am Abend mit US-Aktien ein. Sie hofften auf eine Waffenruhe in der Ukraine und reagierten erleichtert auf den nachlassenden Preisdruck durch den Rückgang der Energiepreise. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,8 Prozent höher auf 33.544 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,9 Prozent auf 12.948 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,1 Prozent auf 4262 Punkte zu.

US-Notenbank vor Zinsschritt An der Börse gilt als sicher, dass die Fed den Schüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt anheben wird. "Wir reden schon etwa ein Jahr lang über Zinserhöhungen", sagte Christopher Grisanti, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters MAI. "Es ist gut für den Markt, dass sie endlich kommt und wir sie hinter uns bringen." Er hoffe darauf, dass die Notenbanker bei aller Sorge um die Inflation für die kommenden Monate eine behutsame Straffung der Geldpolitik signalisieren.

Chinas Börsen drehen aufwärts Vor der erwarteten Zinswende in den USA und dank deutlich steigender Kurse in China haben die Asien-Börsen insgesamt am Morgen klar zugelegt. Der japanische Nikkei-Index legte 1,6 Prozent auf 25.762 Punkte zu. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 2,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong 2,6 Prozent und der chinesische CSI300 0,5 Prozent. Die chinesischen Aktienmärkte waren an den vergangenen Tagen wegen neuer Sorgen um steigende Corona-Zahlen und Lockdowns einiger Fabriken eingebrochen.

Euro bleibt unter 1,10, Öl stabilisiert Am Devisenmarkt schafft es die europäische Gemeinschaftswährung weiterhin nicht nachhaltig über die rund Marke. Am Morgen notiert der Euro bei 1,0975 Dollar. Am Ölmarkt haben sich die Notierungen nach dem gestrigen Preisrutsch wieder leicht gefangen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen rund 100 Dollar, die US-Sorte WTI steht aktuell bei 96,80 Dollar. Vor allem die strengen Pandemie-Beschränkungen in einigen Wirtschaftsmetropolen Chinas hatten den Preis deutlich gedrückt.

E.ON und BMW legen Bilanzen vor Im DAX stehen am Morgen die Aktien von E.ON und BMW im Mittelpunkt, beide Unternehmen warten mit Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr und Ausblicken auf das laufende Jahr auf. Der Energieriese E.ON hat am Morgen einen deutlichen Ergebnisanstieg für 2021 gemeldet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei um eine Milliarde Euro auf 7,9 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 49 Cent je Aktie erhalten. Für 2022 peilt E.ON ein bereinigtes Ebitda von 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro an.

VW fährt Golf-Fertigung wieder hoch Volkswagen fährt von kommender Woche an im Stammwerk Wolfsburg Teile der Fertigung wieder hoch. So soll vom 22. März an die Golf-Produktion teilweise wieder anlaufen. In anderen Bereichen gebe es dagegen im März weiter Kurzarbeit, so das Unternehmen gestern Abend. Wegen des Ukraine-Kriegs hatten sich die Zulieferprobleme auch bei Volkswagen ausgeweitet. Nach den Werken in Sachsen kam es auch an anderen Standorten zu Einschränkungen. Im Fall der sächsischen Werke waren ausbleibende Lieferungen für Kabel zum Problem geworden.