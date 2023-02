Marktbericht Kursgewinne voraus DAX nimmt Jahreshoch ins Visier Stand: 09.02.2023 07:37 Uhr

Die DAX-Anleger sind trotz gemischter Vorgaben wieder in Kauflaune. Die Chancen auf einen baldigen Angriff auf das bisherige Jahreshoch oberhalb von 15.500 Punkten steigen.

Am deutschen Aktienmarkt schwingen die Bullen wieder das Zepter. Gut möglich, dass der DAX heute sein bisheriges Jahreshoch bei 15.521 Zählern einem Test unterzieht. Viel fehlt im vorbörslichen Handel nicht dazu: Der Broker IG taxierte die deutschen Standardwerte zeitweise schon bei 15.516 Zähler, aktuell notiert der DAX 0,5 Prozent höher bei 15.493 Punkten.

DAX-Anleger hoffen auf positives Signal Ein Sprung über das Jahreshoch würde der Kursrally im DAX neues Leben einhauchen und frisches Potenzial auf der Oberseite eröffnen. Es wäre ein "Signalgeber für eine Fortsetzung der Jahresauftaktrally", wie die Technischen Analysten von HSBC herausstreichen.

Gemischte Signale von der Wall Street Dabei sind die Vorgaben von der Wall Street durchwachsen. Zur Wochenmitte hatten die großen US-Indizes durch die Bank Verluste verbucht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Abend 0,6 Prozent tiefer auf 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 11.910 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 4117 Stellen ein. Doch am Morgen kommen positive Signale von den US-Futures, so gewinnt etwa der Future auf den Dow Jones derzeit 0,3 Prozent.

Asien-Börsen uneins Die Märkte in Asien können sich nach der Bekräftigung weiterer Zinssteigerungen durch die US-Notenbank Fed zunächst auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,1 Prozent tiefer bei 27.584 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte dagegen 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Euro gewinnt etwas zum Dollar Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar leichte Schwächen. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0732 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung war nach den stark gestiegenen US-Zinserwartungen nach dem Fed-Entscheid vergangener Woche zum Dollar deutlich unter Druck geraten und hat seither 3 Cent eingebüßt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1878 Dollar.

Ex-Roche-Manager Anderson wird neuer Bayer-Chef Am deutschen Aktienmarkt steht die Bayer-Aktie weiter im Fokus. Nach anhaltender Kritik von Investoren nimmt Bayer-Chef Werner Baumann vorzeitig seinen Hut. Neuer Vorstandsvorsitzender zum 1. Juni werde William Anderson, zuletzt Chef der Pharmasparte des Schweizer Konzerns Roche, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern gestern Abend mitteilte. Investoren gefiel, dass Bayer auf der Suche nach einem neuen Vorstandschef außerhalb des Konzerns fündig wurde. Die Bayer-Aktien reagierten mit einem Kurssprung von sechs Prozent auf die Nachricht und schlossen auf dem höchsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres. Nachfolger gefunden Bayer-Chef Baumann tritt vorzeitig ab Nach anhaltender Kritik nimmt der langjährige Bayer-Chef Werner Baumann vorzeitig seinen Hut.

Deutsche Börse erneut mit Rekordjahr Reger Handel an den Finanzmärkten, die Kapriolen beim Gaspreis, höhere Zinsen und Zukäufe haben die Deutsche Börse auf Rekordkurs gehalten. Der Marktplatzbetreiber verdiente im vergangenen Jahr so viel wie noch nie. Unter dem Strich zog der Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro an.

Siemens erhöht Prognosen Der Technologiekonzern Siemens wird nach einem starken Start in das neue Geschäftsjahr optimistischer. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen 2022/23 (per Ende September) noch etwas stärker steigen als geplant. Im ersten Geschäftsquartal konnten die Digitalisierungsgeschäfte Schwächen in der Zugsparte sowie bei Siemens Healthineers mehr als ausgleichen.

Südkorea verhängt Strafen gegen Mercedes, BMW und Audi Südkorea verhängt gegen die deutschen Autobauer Mercedes-Benz, BMW und Audi wegen der Manipulation von Dieselabgasen Geldstrafen in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro. VW entgehe einer Strafzahlung, da der Konzern durch die Vorteilsverschaffung keine relevanten Mehreinnahmen erzielt habe.

Metro kann Gewinn mehr als verdoppeln Der Großhandelskonzern Metro hat im wichtigen Weihnachtsgeschäft trotz eines Cyber-Angriffs ein Umsatzplus von 6,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro erzielt. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter schnellte der Gewinn durch eine Immobilien-Transaktion um knapp 170 Prozent in die Höhe auf 522 Millionen Euro. Credit Suisse fährt höchsten Verlust seit 2008 ein Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat 2022 das schlechteste Ergebnis seit der Finanzkrise eingefahren. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem laufenden Konzernumbau und der Ertragseinbruch der Investmentbank brockten dem Institut einen Verlust von 7,29 Milliarden Franken ein.

Toyota mit Gewinnrückgang Der japanische Autoriese Toyota hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres angesichts des andauernden Chipmangels einen Gewinnrückgang verbucht. Wie der Branchenprimus heute bekanntgab, belief sich der Nettogewinn für die Monate April bis Dezember auf rund 1,9 Billionen Yen (13,5 Milliarden Euro). Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 18 Prozent. Der Umsatz stieg indes um 18 Prozent auf 27,5 Billionen Yen.