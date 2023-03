An den Märkten werfen zum Wochenschluss anstehende Inflationsdaten ihre Schatten voraus. Doch der DAX hat sich nach seiner rasanten Kursrally eine kleine Atempause ohnehin verdient.

Zum Wochenschluss deuten sich am deutschen Aktienmarkt nur noch kleine Kursgewinne an. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.553 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex noch 1,3 Prozent auf 15.522 Zähler zugelegt.

Asiatische Börsen im Aufwind

Die asiatischen Börsen haben sich am Morgen nach positiv aufgenommen Konjunkturdaten stärker gezeigt. So hat sich die Kerninflation in Tokio den zweiten Monat in Folge verlangsamt. Daten aus China zeigten zudem, dass die Industrie zwar langsam, aber stetig wächst und auch der Dienstleistungssektor sich weiter erholt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag kurz vor Handelsschluss 1,1 höher. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.