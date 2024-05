marktbericht Vor den Fed-Protokollen Dürftiger DAX-Start erwartet Stand: 21.05.2024 07:39 Uhr

Vor der Veröffentlichung der Protokolle der letzten Fed-Notenbanksitzung halten sich die Investoren zurück. Auch die Vorgaben aus Asien und den USA sind durchwachsen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex mit minus 0,2 Prozent auf 18.724 Punkte. "Ein Kursrückgang käme nicht überraschend, denn der DAX ist technisch überkauft, sodass eine Konsolidierung durchaus angebracht ist", meinen die Marktbeobachter der Helaba. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.892 Punkten bleibt damit zumindest aber in Reichweite.

Gestern hatte der deutsche Leitindex mit einen Plus von 0,4 Prozent und kam auf 18.769 Punkten geschlossen. Die Anleger warteten auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank, um den Zeitpunkt und das Ausmaß möglicher Zinssenkungen in diesem Jahr abschätzen zu können. Diese Hoffnung hatte zuletzt für steigende Kurse gesorgt.

"In dieser Woche liegt die Frage auf dem Tisch, ob wir mit dieser Marktbewegung nicht zu schnell zu weit gegangen sind", sagte Sam Stovall, Chefstratege beim Analysehaus CFRA. Die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Wende der Fed im September und November wird an den Terminmärkten derzeit auf rund 65 und 75 Prozent geschätzt. Sinkende Zinsen beim Fed-Entscheid im Dezember gelten als so gut wie ausgemacht. Die FOMC-Protokolle werden am Mittwoch veröffentlicht.

Auch in den USA fiebert man den Protokollen entgegen: An der Wall Street hatte der S&P 500 am Montag um 0,1 Prozent auf 5.309 Punkte zugelegt, der technologielastige Nasdaq wuchs um 0,7 Prozent auf 16.798 Zähler. Dagegen gab der Dow Jones um 0,5 Prozent auf 39.816 Punkte nach.

An den asiatischen Märkten hat sich am Dienstag kein einheitlicher Trend ergeben. In Japan gaben die Aktienmärkte einen Großteil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab: "Die Anleger verkauften Aktien, weil sie befürchteten, dass der Index nach dem Anstieg der letzten Sitzung zu stark gestiegen sein könnte", sagte Fumio Matsumoto, Chef-Aktienstratege beim Finanzdienstleister Okasan Securities. "Der Markt glaubt nicht, dass der Nikkei in absehbarer Zeit die Marke von 40.000 Punkten zurückerobern wird." Der 225 Werte umfassende Index stieg um 0,2 Prozent auf 39.135,91 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.772,57 Zählern

Die Börse in Shanghai verlor dagegen 0,4 Prozent auf 31.56,88 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.676,83 Punkte.

Die restriktive US-Handelspolitik gegen China wirkt sich auch auf deutsche Automobilhersteller aus: Laut einem Bericht des US-Senats hat BMW mindestens 8.000 Mini-Cooper in die Vereinigten Staaten importiert, die elektronische Bauteile von einem mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferer enthalten. Diese Bauteile seien seit einem Gesetz von 2021 verboten, heißt es. BMW habe bis mindestens April weiterhin Produkte mit den verbotenen Teilen importiert. Die BMW Group erklärte in einer E-Mail, sie habe "Schritte unternommen, um den Import der betroffenen Produkte zu stoppen". Das Unternehmen werde die betreffenden Teile ersetzen.

Dank einer robusten Nachfrage nach seinem Produktportfolio hebt der Videodienstleister Zoom seine Gewinnprognose an. Das Unternehmen rechne nun mit einem Umsatz von rund 4,61 bis 4,62 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Zuvor waren rund 4,6 Milliarden Dollar erwartet worden. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal, das am 30. April endete, einen Umsatz von 1,14 Milliarden Dollar, ein Plus von 3,2 Prozent.