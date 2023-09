marktbericht Kursgewinne erwartet Anleger im Bann der EZB-Geldpolitik Stand: 14.09.2023 07:33 Uhr

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem XETRA-Start 0,3 Prozent höher auf 15.700 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer auf 15.654 Punkten geschlossen.

Heute steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an, der um 14.15 Uhr verkündet wird. Anleger erwarten eine enge Entscheidung. Zuletzt hatten allerdings wieder mehr Marktteilnehmer einen Zinsschritt eingepreist, wie Commerzbank-Analyst Michael Leister schreibt.

Es sei lange her, dass es so viel Unsicherheit darüber gab, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht, hieß es seitens der Helaba: "Auch innerhalb der EZB scheint Uneinigkeit zu bestehen, denn letztlich ist die Datenlage schwer zu bewerten. Während die konjunkturellen Aussichten getrübt sind, geht der Inflationsrückgang nur langsam vonstatten", schreiben die Helaba-Experten in ihrem Tagesausblick.

Die Stimmung an der Wall Street bleibt angesichts der hohen Inflation in den USA gedämpft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,2 Prozent tiefer auf 34.575 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 13.813 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.467 Punkte zu.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August überraschend stark um 3,7 Prozent. Die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation aber ging zurück. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. "Das ist im Endeffekt eine gute Nachricht für die Fed, und die Hoffnungen der Investoren auf eine Zinspause auf der Sitzung in der kommenden Woche erhielten damit neue Nahrung", so Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Die Erleichterung über den Abwärtstrend der US-Kerninflation hat die Kauflaune der Anleger in Japan beflügelt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um 1,1 Prozent auf 33.049 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent auf 2.395 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent.

Die Google-Mutter Alphabet entlässt Hunderte von Mitarbeitern aus ihrem globalen Rekrutierungsteam. Die Maßnahme sei nicht Teil einer großangelegten Kündigungswelle, teilte Google mit. Eine große Mehrheit des Teams solle für die Besetzung wichtiger Positionen beibehalten werden. Alphabet hatte im Januar rund 12.000 Stellen abgebaut und damit seine Belegschaft um sechs Prozent verringert. Alphabet ist das erste "Big Tech"-Unternehmen, das in diesem Quartal Mitarbeiter entlässt, nachdem Konkurrenten wie Meta, Microsoft und Amazon Anfang 2023 einen aggressiven Stellenabbau vorgenommen hatten.

Die Kosmetik-Gruppe Douglas treibt Insidern zufolge die Vorbereitungen für ihren Börsengang voran. Das Bankenkonsortium, das einen Sprung auf das Börsenparkett vorbereiten solle, sei ausgewählt worden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber Reuters. Zu den Banken gehörten Goldman Sachs, Citigroup, Unicredit, Deutsche Bank, UBS, hieß es. Douglas wollte die Angaben nicht kommentieren. Douglas peilt Insidern zufolge einen Börsengang für das kommende Jahr an.

Heute beginnt ein zweiwöchiger Generalstreik bei zwei großen LNG-Projekten des US-Energiekonzerns Chevron in Australien. Australien ist der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. Bei den Tarifverhandlungen geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen in den Chevron-Werken Gorgon und Wheatstone, die mehr als fünf Prozent der weltweiten LNG-Produktion ausmachen.

Die Hauptabnehmer des australischen Flüssiggases sitzen zwar in Asien. Händler gehen jedoch davon aus, dass eine Lieferunterbrechung den Wettbewerb verschärfen würde, da asiatische Kunden mit Europa um die Ladung konkurrieren würden, was zu Preisschwankungen auf dem europäischen Gasmarkt führen würde.