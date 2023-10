marktbericht Anleger bleiben vorsichtig DAX dürfte auf Vortagesniveau verharren Stand: 17.10.2023 07:38 Uhr

Trotz der soliden Kursgewinne an der Wall Street dürften die Anleger auch heute zunächst zurückhaltend bleiben. Die kritische Lage im Nahen Osten bleibt derzeit der wesentliche Faktor am Aktienmarkt.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start rund drei Punkte tiefer auf 15.235 Punkte. Gestern war der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.237,99 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Entschärfung der Krise im Nahen Osten hatte ihn etwas gestützt. "Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspannt sich die Lage an der Börse", kommentierte Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Gleichwohl bleibt die Risikoscheu hierzulande erhalten. Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts nach dem Angriff der Hamas auf Israel sorgt an den Börsen weiter für Verunsicherung.

In den USA hatten die Anleger nach dem jüngsten Rücksetzer gestern aber wieder bei Aktien zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher auf 33.984 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.567 Punkte vor, nachdem er am Freitag mehr als ein Prozent verloren hatte. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4373 Punkte zu.

Die Berichtssaison wird in den kommenden Tagen eine wachsende Rolle spielen. Erwartet werden im Wochenverlauf etwa die US-Einzelhandelsumsätze für September sowie die Bilanzen von den Großbanken Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, dem Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson sowie vom Streamingdienst Netflix und Elektroautobauer Tesla.

Die Anleger in Asien zeigten sich heute Morgen optimistisch, dass der Konflikt in Israel keine größeren Auswirkungen auf die Märkte haben wird und profitierten auch von der robusten Wall Street. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 31.944 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,4 Prozent.

Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group hat nach langer Suche einen Prüfer für seine Jahresabschlüsse gefunden. Die Prüfungsgesellschaft Avega solle für die Jahre 2022 und 2023 zum Abschlussprüfer bestellt werden, teilte das Unternehmen mit. Den Beschluss sollen die Aktionäre auf einer Hauptversammlung fassen, die den Angaben zufolge voraussichtlich am 27. November stattfinden soll. Avega habe erklärt, den Auftrag anzunehmen. Drei weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sollen den Angaben zufolge die Prüfung der konzernrelevanten Teilbereiche übernehmen.