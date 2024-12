marktbericht Leichtes Kursplus erwartet DAX setzt sich nahe der 20.000er-Marke fest Stand: 03.12.2024 07:49 Uhr

Der DAX nähert sich immer mehr der Marke von 20.000 Punkten. Auch heute dürfte der deutsche Leitindex den Abstand weiter verringern, die charttechnischen Voraussetzungen sind günstig.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start ein paar Punkte höher auf 19.940 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex Kurs auf die 20.000-Punkte-Marke genommen. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 1,6 Prozent fester bei 19.933,62 Punkten und stand damit so hoch wie nie.

"Es scheint nur eine Frage der Zeit, wann der deutsche Leitindex zur Attacke auf die psychologisch wichtige 20.000er Marke ansetzt. Das wir die 20.000 im DAX unterm Tannenbaum finden, scheint derzeit sehr wahrscheinlich", kommentiert Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB.

"Der DAX strebt weiter nach oben", sagte der Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos: "Die Vorzeichen, dass der deutsche Leitindex in eine Jahresendrally münden könnte, haben sich bewahrheitet", betonte er. Damit eröffne sich neuer Spielraum nach oben, während die Gefahren nach unten kleiner würden. "Die nächste charttechnische und markttechnische Unterstützung liegt nun schon bei 19.675 Indexzählern", betonte der Experte.

Etwas Rückenwind könnte von der US-Geldpolitik kommen: Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, geht davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins weiter senken wird. Er machte aber keine konkreten Angaben zum Zeitpunkt der Zinssenkungen. Derzeit hält die Fed den Zins im Korridor von 4,5 bis 4,75 Prozent. Der Notenbanker erklärte, die Wirtschaft befinde sich in einer guten Lage und der Arbeitsmarkt sei stark. Er gehe davon aus, dass sich die Inflation im Laufe der Zeit weiter auf das Zwei-Prozent-Ziel zubewegen werde.

Die US-Börsen haben zum Start der neuen Börsenwoche keine gemeinsame Richtung gefunden. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 44.782,00 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann dagegen 0,2 Prozent auf 6.047 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,0 Prozent auf 19.403 Stellen an.

Die asiatischen Börsen sind heute nach Kursgewinnen im Technologiesektor gestiegen. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,1 Prozent auf 39.305 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,6 Prozent höher bei 2.757 Zählern. Über Nacht kletterten die Aktien aus dem Halbleiterbereich auf dem Rücken einer starken Performance ihrer US-Pendants an der Wall Street in die Höhe.

Der chinesische Yuan hatte mit der wachsenden Gefahr weiterer US-Zölle gegen China zu kämpfen und sank auf ein 13-Monats-Tief. Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3.370 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.947 Punkten. Der designierte US-Präsident Donald Trump forderte am Wochenende, dass die BRICS-Mitgliedsländer, zu denen auch China gehört, sich verpflichten, keine neue Währung zu schaffen oder eine andere Währung zu unterstützen, um den Dollar zu ersetzen, da sie sonst mit 100 Prozent Zöllen rechnen müssten.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will dem größten japanischen Stahlkonzern Nippon Steel die Übernahme des amerikanischen Rivalen US Steel untersagen. Er werde den von Aktionären und beiden Firmenvorständen abgesegneten Deal als Präsident blockieren, kündigte Trump an. Der Republikaner ist bekannt für seine protektionistische Wirtschaftspolitik und hat, wie schon während seiner ersten Amtszeit, neue Strafzölle gegen US-Handelspartner in Aussicht gestellt.

ASML erwartet durch die erneute Verschärfung des US-Embargos für Technologie-Exporte nach China keine negative Auswirkung auf seine jüngste Prognose. Der niederländische Konzern bekräftigte am Montag seinen Ausblick von Mitte November, wonach sich der China-Anteil am Konzernumsatz wegen der bereits bestehenden Restriktionen auf 20 Prozent halbieren werde. "Langfristig erwarten wir nicht, dass die neuen Vorschriften unsere Szenarien für die Nachfrage in der Halbleiterindustrie beeinflussen werden, da diese auf der globalen Nachfrage basieren", teilte ASML mit. Bereits jetzt darf das Unternehmen wegen der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte seine neueste Produktgeneration nicht in die Volksrepublik liefern.

Der amerikanische Autobauer General Motors will seinen Anteil an seinem Joint-Venture-Batteriewerk im US-Bundesstaat Michigan an LG Energy Solution verkaufen. GM rechnet damit, seine Investitionen in die Anlage, die sich nach Angaben eines Insiders auf etwa eine Milliarde Dollar belaufen, wieder hereinzuholen. GM will seine Pläne für Elektrofahrzeuge zurückschrauben. "Wir sind davon überzeugt, dass wir über die richtigen Zell- und Produktionskapazitäten verfügen, um mit dem Markt für Elektrofahrzeuge auf kapitalschonende Weise zu wachsen", sagte GM-Finanzvorstand Paul Jacobson