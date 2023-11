marktbericht Fed gibt Märkten Auftrieb DAX hat 15.000-Punkte-Marke im Visier Stand: 02.11.2023 07:40 Uhr

Hoffnungen auf ein Ende der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed geben dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind. Schafft der DAX den Sprung über die Marke von 15.000 Punkten?

Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank dürfte dem DAX heute mächtig Auftrieb geben. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 15.000 Punkten. Die Gewinnserie im DAX könnte damit weitergehen. Seit Wochenbeginn hatte das deutsche Börsenbarometer drei Tage in Folge im Plus geschlossen.

Mit einem Sprung über die 15.000-Punkte-Marke würde sich das charttechnische Bild im DAX deutlich aufhellen, könnte er so doch seine Abwärtskurslücke bei 14.936/14.985 Punkten schließen. Zugleich hätte der deutsche Leitindex sein altes Verlaufstief bei 14.948 Zählern zurückerobert. Der DAX würde sich die Chance auf eine echte Erholung eröffnen, nachdem er Ende Oktober noch bis auf 14.630 Punkte und damit den tiefsten Stand seit März gefallen war.

Positive Impulse für den DAX-Handel kommen von der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter hatten gestern wie erwartet eine Zinspause eingelegt und den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Allerdings signalisierte Fed-Chef Jerome Powell erneut, dass sie nach ihrer aggressiven Erhöhungsserie nun vorsichtiger agieren könnten.

Das gab den Kursen an der Wall Street Auftrieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent im Plus bei 33.274 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 1,1 Prozent auf 4.238 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,6 Prozent auf 13.061 Punkte.

Hoffnungen auf ein Ende der geldpolitischen Straffung in den USA lassen auch die Aktienmärkte in Asien steigen. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 1,1 Prozent höher bei 31.950 Punkten und durchbrach erstmals seit zwei Wochen wieder die psychologisch wichtige Marke von 32.000 Punkten. "Die ganze Welt hat darauf gewartet, dass die Fed langsamer wird, eine Pause einlegt und ein Zeichen setzt, dass sie damit fertig ist", sagte Steen Jakobsen von der Saxo Bank in Tokio.

Der Dollar hat auf den Fed-Zinsentscheid und die Pressekonferenz mit Jerome Powell mit Kursverlusten reagiert. Auch am Morgen zeigt sich die US-Währung etwas schwächer. Parallel dazu zieht der Euro auf 1,0597 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.985 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt hält derweil die laufende Berichtssaison die Anleger in Atem. So hat der DAX-Konzern Zalando mit seinem Sparkurs seinen Gewinn trotz eines schwächelnden Geschäfts erneut gesteigert. Allerdings senkte der Online-Modehändler am Abend seine Umsatzziele für das Gesamtjahr. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Rückgang der Konzernerlöse um 0,5 bis drei Prozent. Das Bruttowarenvolumen (GMV) dürfte bei 14,5 bis 14,9 Milliarden Euro liegen.

Dem Autobauer Mercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr. Der DAX-Konzern müsse zwischen fünf und sieben Milliarden Euro weniger Erlös hinnehmen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Dadurch drohe ein Gewinnausfall von mehr als einer halben Milliarde Euro.

Der Gesundheitskonzern Fresenius hebt nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im dritten Quartal sein Jahresziel an. Von Juli bis September stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um acht Prozent auf 519 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel allerdings ein Verlust von 406 Millionen Euro nach einem Gewinn von 321 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum an, wegen Wertberichtigungen infolge von Kursverlusten bei der Dialysetochter FMC.

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) blickt positiver auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Das operative Ergebnis dürfte im Vergleich zum Vorjahr im niedrig-einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Bisher war FMC davon ausgegangen, dass bestenfalls das Vorjahresergebnis von 1,54 Milliarden Euro erreicht wird.

Die Rückkehr der Reiselust und teure Tickets haben der Lufthansa im Sommer das zweitbeste Quartal ihrer Geschichte beschert. In den Monaten Juli bis September lag das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) bei fast 1,5 Milliarden Euro und damit fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor. Nur rund um die Pleite von Air Berlin im dritten Quartal 2017 hatte die Lufthansa im Tagesgeschäft mehr verdient. Die Durchschnittserlöse je Ticket lagen diesmal so hoch wie nie zuvor.

Der Chipkonzern Qualcomm signalisiert mit seiner Prognose eine Erholung des zuletzt schrumpfenden Smartphone-Marktes. Für das laufende erste Geschäftsquartal prognostizierte Qualcomm am Abend einen Umsatz zwischen 9,1 und 9,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 9,26 Prozent gerechnet. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund drei Prozent zu.