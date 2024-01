marktbericht Kursgewinne erwartet Kommt heute das Rekordhoch? Stand: 30.01.2024 08:16 Uhr

Der DAX könnte bereits zum Handelsstart ein Rekordhoch erreichen. Im Fokus der Anleger bleibt der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in dieser Woche und die Bilanzen der großen US-Technologiekonzerne.

Der DAX dürfte heute am bisherigen Allzeithoch von gut 17.003 Zählern kratzen. Der Broker IG taxierte ihn vor dem Xetra-Start ein Drittelprozent höher auf 17.000 Punkte. "Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an.

Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen "keinen Raum für Enttäuschungen", so Altmann. Heute nach Börsenschluss sind Microsoft und Alphabet an der Reihe, im Wochenverlauf folgen noch Apple, Amazon und Meta. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 16.941,71 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Fokus der Anlegerinteresses steht bereits die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch. Marktbeobachter rechnen zwar nicht mit einer Veränderung. Sie erhoffen sich aber Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanker.

Bei den Konjunkturdaten rückt im Tagesverlauf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland (10 Uhr) und die Eurozone (11 Uhr) ins Rampenlicht. Einer ersten groben Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge dürfte die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik im Schlussquartal 2023 um 0,3 Prozent gesunken sein. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum.

Vor dem ersten Zinsentscheid der Fed in diesem Jahr hatten die Anleger an der Wall Street gestern zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 38.333 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 15.628 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4.927 Punkte zu.

In Asien fallen die chinesischen Börsen zurück. Belastet von der gerichtlich angeordneten Auflösung des Immobilienriesen China Evergrande gab die Börse in Shanghai um 0,6 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,8 Prozent. Mögliche Auswirkungen auf den fragilen Immobilienmarkt des Landes halten die Anleger in Atem. Der japanische Leitindex Nikkei legte dagegen um 0,1 Prozent auf 36.065 Punkte zu.

Toyota ist zum vierten Mal absatzstärkster Hersteller der Welt. Im vergangenen Jahr sei ein Verkaufsrekord von 11,2 Millionen Fahrzeugen erzielt worden, teilte Toyota mit. Toyota verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr weltweit ein Absatzplus von 7,2 Prozent, wozu auch die Verkäufe der Lastwagensparte Hino Motors und des Kleinwagenbauers Daihatsu beitrugen, sowie ein Rekordabsatz von 8,9 Millionen Fahrzeugen in Übersee.

Der Absatz von reinen Toyota-Fahrzeugen stieg auf den Rekordwert von 10,3 Millionen Autos. Davon entfiel rund ein Drittel auf Hybridfahrzeuge. Rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge machten weniger als ein Prozent aus.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich nach zweieinhalb Jahren mit Verlust von seinem Anteil am britischen Branchenrivalen Deliveroo getrennt. Das Berliner Start-up-Unternehmen platzierte am Montagabend seine 68,2 Millionen Deliveroo-Aktien zum Preis von knapp 77 Millionen Pfund (90 Millionen Euro) bei institutionellen Investoren. Das Paket entspricht einer Beteiligung von 4,5 Prozent an dem britischen Lieferdienst. Der Platzierungspreis lag mit 1,13 Pfund um gut sieben Prozent unter dem Schlusskurs der Deliveroo-Aktie vom Montag.

Als Delivery Hero vor knapp zweieinhalb Jahren - mitten in der Corona-Krise - überraschend bei Deliveroo einstieg, waren die Papiere noch mehr als das Dreifache wert.

Der französische Autobauer Renault hat den Börsengang seiner Elektroauto- und Softwaresparte Ampere abgesagt. Grund sei unter anderem die Lage an den Märkten, teilte Renault am Montag mit. Der Konzern werde die Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben. Renault hatte bei günstigen Marktbedingungen ursprünglich einen Teilbörsengang des Geschäfts im ersten Halbjahr 2024 angestrebt.