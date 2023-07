marktbericht Konjunktur und Bilanzen im Blick Anleger starten vorsichtig in die Woche Stand: 17.07.2023 08:01 Uhr

Nach der besten DAX-Woche seit März dürfte der deutsche Leitindex heute etwas pessimistisch in die neue Woche starten. Rückenwind aus den USA und aus Asien sind eher nicht zu erwarten.

Der deutsche Leitindex hat die beste Woche seit Ende März hinter sich, zum Wochenstart dürfte es nun aber etwas ruhiger zugehen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent im Minus auf 16.051 Punkte. Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck rechnet mit einem zurückhaltenden Handelsgeschehen und übertitelt seinen Ausblick mit "Die Ruhe vor dem Notenbanksturm".

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets warnt zudem vor einer Überhitzung des Marktes, weshalb er "am Widerstand von 16.200 Punkten zunächst abprallen und erst noch einmal die runde Marke (von 16.000 Punkten) ansteuern dürfte." Das charttechnische Bild habe sich dank der Erholungsrally aber deutlich verbessert - "die Chance auf neue Rekorde ist wieder höher als das Risiko einer stärkeren Korrektur".

US-Börsen konnten Gewinne nicht mitnehmen

An der Wall Street verließen die meisten Indizes bereits vor dem Wochenende die Kräfte. S&P und Nasdaq hatten am Freitag zu Börsenstart noch jeweils den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr markiert, allerdings konnten beide die Gewinne nicht ins Wochenende mitnehmen. Von den Leitindizes hielt sich lediglich der Dow Jones mit einem leichten Plus von 0,33 Prozent im grünen Bereich, der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 gaben dagegen um jeweils 0,10 und 0,04 Prozent nach.

Zuletzt hatte der überraschend starke Rückgang der Inflation in den USA für gute Laune gesorgt. Nun weckten robuste Konjunkturdaten die Befürchtung, dass die US-Notenbank eventuell doch etwas energischer als bislang gedacht gegen die hohe Teuerung vorgehen muss. Die Stimmung der Verbraucher hatte sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt.

Besonders die US-Banken konnten bisher von den Leitzinserhöhungen profitieren: Die drei US-Institute verdienten in den vergangenen drei Monaten zusammen rund 22 Milliarden Dollar - 37 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Allerdings würden die Ergebnisse auch daraufhin abgeklopft, wie sich der Rückgang der Inflation auf die Margen auswirke, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets: "Denn es darf nicht vergessen werden, dass viele von ihnen von den steigenden Preisen profitierten, weshalb die vergangenen Quartale auch einige positive Überraschungen bereithielten."

Wirtschaft in China wächst langsamer als erwartet

Beunruhigende Konjunkturnachrichten zum Wochenstart kommen derweil aus China, denn die chinesische Wirtschaft wächst langsamer als erwartetet. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent, wie das Statistikamt in Peking heute berichtete, und blieb damit unter der Wachstumsprognose von 7,3 Prozent. "Die Daten deuten darauf hin, dass Chinas Post-Corona-Aufschwung eindeutig vorbei ist", sagte CBA-Ökonomin Carol Kong.

Die heutigen Zahlen lassen die Anleger mit Ungeduld nach Peking blicken, denn sie erwarten nun größerer fiskalischer Anreize für die chinesische Wirtschaft. Aber: "Die Märkte haben ihre Erwartungen (an Konjunkturmaßnahmen) bereits nach unten korrigiert, und wir gehen davon aus, dass es kein umfangreiches Paket geben wird", erkärte Kong.

Anleger reagierten nach den Daten auch China zurückhaltend, die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,1 Prozent. Die Börse in Tokio war wegen eines Feiertags geschlossen. Der Handel in Hongkong wurde wegen des nahenden Tropensturms Talim am Montag ausgesetzt.

Höhere Sicherheitsanforderungen für Tesla bei Werksausbau

Der US-Elektroautobauer Tesla muss wegen des geplanten Ausbaus seines Werks in Grünheide bei Berlin höhere Sicherheitsstandards erfüllen. Die Pläne für den Ausbau führen dazu, dass der Betrieb nach der Störfallverordnung von der unteren Klasse in die Obere eingestuft werde, hieß es im Unternehmen. Das schließe einen umfangreichen Sicherheitsbericht ein. Künftig seien etwa weitere Meldepflichten nötig. Tesla stellt in Grünheide bereits seit März 2022 Elektroautos her.

FTC verliert in Streit um Activision-Deal vor Berufungsgericht

Die US-Wettbewerbsaufsicht FTC scheiterte in der Nacht zum Samstag vor einem Berufungsgericht mit der Forderung, die Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard durch Microsoft zu verhindern. Letzte Hürde für den 69 Milliarden US-Dollar schweren Deal bleibt damit der Widerstand der Wettbewerbshüter in Großbritannien. Um die britische Aufsichtsbehörde CMA zu beschwichtigen, sei Microsoft bereit, einen Teil des Geschäfts mit Cloud-Gaming abzutreten, berichtete Bloomberg am Freitag. Dabei können Videospiele über das Netz statt auf Konsolen genutzt werden.

Twitter-Werbeerlöse halbiert

Die Werbeerlöse von Twitter bleiben weiter auf niedrigen Niveau. Auch die neue Chefin, Linda Yaccarino, eine Werbeexpertin aus dem Unterhaltungsgeschäft, konnte das offenbar nicht ändern. Die Anzeigen-Einnahmen seien in etwa nur halb so hoch wie früher, räumte Twitter-Besitzer Elon Musk am Wochenende in einem Tweet ein. Auch angesichts der hohen Schulden fließe unterm Strich mehr Geld ab als reinkomme.

UBS plant deutlichen Personalabbau bei Credit Suisse

Bei der übernommenen schweizerischen Bank Credit Suisse (CS) soll es einem Pressebericht zufolge im September zu einer ersten großen Kündigungswelle kommen. 30 Prozent rund 10.000 Stellen will die UBS offenbar kurzfristig abgebaut werden, hieß es in der "SonntagsZeitung". In einem zweiten Schritt werde dann die Fusion vollzogen. Das werde ein längerer Prozess, bei dem nochmals rund 20.000 Stellen verloren gingen, so der Bericht. Dann könnten allerdings Stellen beider Banken gestrichen werden.