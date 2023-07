marktbericht DAX vor ruhigem Start Anleger nehmen Bilanzen in den Fokus Stand: 14.07.2023 07:42 Uhr

Nachdem die Zinssorgen verflogen sind, werden sich die Anleger wohl auf die Unternehmensbilanzen fokussieren. In den USA beginnt die Berichtssaison mit den Zahlen wichtiger Banken.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start leicht im Minus auf 16.129 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte gestern seine Erholungsrally fortgesetzt und 0,7 Prozent höher bei 16.141 Punkten geschlossen. Damit verzeichnete er nicht nur den fünften Gewinntag in Folge, sondern machte auch die vorangegangene, viertägige Verlustserie wieder wett.

Auffällig sei laut Marktbeobachter Andreas Lipkow, dass die Marktteilnehmer eher negative Daten fast vollständig ausblendeten und sich hauptsächlich auf die Preisdaten sowie die damit verbundene Zinspolitik etwa der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed fokussierten.

Sollte der DAX über 16.200 Zähler steigen, wäre der Weg zu einem neuen Allzeithoch wohl nur noch eine Frage der Zeit, konstatiert Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Anleger, die auf ein Sommerloch mit günstiger Einstiegsgelegenheit gewartet haben, könnten dann erneut gezwungen sein, dem Markt hinterherzulaufen und den Trend noch einmal beschleunigen", lautet seine Einschätzung.

Zum Wochenschluss steht der Auftakt der US-Bilanzsaison im Fokus. "Jetzt müssen die Unternehmen ihre zuletzt wieder deutlich angestiegenen Aktienkurse mit mindestens stabilen, im Idealfall gestiegenen Gewinnen rechtfertigen", stellte der Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.

Die Großbanken Wells Fargo, Citigroup und JPMorgan öffnen als erste in der Finanzbranche ihre Bücher. Das Bild dürfte gemischt sein. Einerseits helfen den Instituten die gestiegenen Zinsen, da die Kunden für ihre Kredite mehr bezahlen müssen. Andererseits lahmt aber auch die Nachfrage nach Darlehen. Zudem ist das für die Banken lukrative Geschäft mit Übernahmen, Fusionen und Börsengängen zurückgegangen. Wells Fargo und JPMorgan werden um 12:45 Uhr berichten, die Citigroup folgt um 14 Uhr.

An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern 0,1 Prozent höher auf 34.395 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 14.138 Punkte vor. Der S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4510 Punkte zu.

Die US-Erzeugerpreise legten im Juni nur noch minimal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Nach dem geringen Anstieg der Verbraucherpreise sei dies eine weitere Bestätigung dafür, dass die Inflation allmählich nachlasse, sagte Peter Cardillo, leitender Finanzmarkt-Ökonom bei Spartan Capital Securities. David Russell vom Broker TradeStation sagte: "Investoren sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie sagen: Konzentrieren wir uns auf die Firmenergebnisse."

Die asiatischen Börsen haben sich zum Ende der Woche eher uneinheitlich gezeigt. Der Nikkei lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 32.494 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank dagegen um 0,1 Prozent und lag bei 2241 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Der Elektroautomarkt in China ist Mercedes-Technikchef Markus Schäfer zufolge derzeit im Volumensegment hart umkämpft. "Der Preiskampf läuft in China besonders im Volumensegment dramatisch", sagte Schäfer bei einer Online-Diskussionsrunde der Unternehmensberatung PwC. Selbst die staatlichen chinesischen Traditionshersteller BAIC und SAIC, Joint-Venture-Partner von Mercedes-Benz und Volkswagen, hätten zu kämpfen an dem Markt, der zurzeit von BYD geführt werde.

Mercedes-Benz selbst sei auf das Premium- und Luxussegment fokussiert, allerdings sei der Marktanteil der Marke am stark wachsenden chinesischen E-Automarkt "verschwindend gering". Einschließlich Verbrennermodellen kämen die Schwaben in ihrem Segment auf zehn bis zwölf Prozent Anteil.

Der Parfümeriekonzern Douglas könnte im kommenden Jahr an die Börse zurückkehren. "Private-Equity-Firmen wie unser Hauptgesellschafter CVC planen in der Regel mit einem Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren, ehe sie wieder aussteigen", sagte Douglas-Chef Sander van der Laan der "Rheinischen Post". "CVC ist bei Douglas seit 2015 engagiert und damit wohl in der zweiten Phase des Investments, wenn man die Corona-Jahre abzieht." Douglas war 2013 nach einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors Advent und der Eigentümerfamilie Kreke von der Börse genommen und 2017 mehrheitlich an die Private-Equity-Gesellschaft CVC verkauft worden.