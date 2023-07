marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet DAX könnte Rally fortsetzen Stand: 13.07.2023 07:49 Uhr

Nach den gestrigen Kursgewinnen sieht es aktuell danach aus, als würde der DAX auch heute wieder zulegen - wenn auch mit gebremstem Tempo. Aber Gewinnmitnahmen sind ebenfalls möglich.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start knapp mit 0,1 Prozent im Plus auf 16.035 Punkte. Niedrige US-Verbraucherpreise hatten gestern die Erholung am deutschen Aktienmarkt befeuert. Die Inflation in den Vereinigten Staaten hatte sich im Juni unerwartet stark abgeschwächt. Der DAX sprang zurück über die Marke von 16 000 Punkten und schloss mit plus 1,5 Prozent auf 16.023,00 Zählern.

"Mit dem Sprung über die 16.000er Marke hat sich auch die technische Ausgangslage des DAX verbessert. Jenseits von 16.000 Punkten rücken nun die markanten Hochs bei 16.209 und 16.331 wieder ins Bewusstsein der Marktteilnehmer", kommentieren die Marktexperten der Helaba.

Allerdings hat der DAX seit dem Mehrmonatstief, das er am vergangenen Freitag bei 15.456 Punkten erreichte, nun schon fast vier Prozent an Boden gut gemacht. Das könnte dazu führen, dass einige Investoren über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Aus China kommen zudem Nachrichten, die den Anlegern nicht gefallen dürften. Der chinesische Außenhandel ist im Juni eingebrochen. Die Zollbehörde in Peking teilte mit, dass die Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 12,4 Prozent auf rund 285 Milliarden US-Dollar gefallen sind. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft gingen demnach um 6,8 Prozent auf rund 215 Milliarden Dollar zurück.

Als Grund für den starken Rückgang der chinesischen Exporte gilt vor allem die schwache Dynamik auf den Weltmärkten. Hohe Inflation, gestiegene Zinsen und hohe Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine belasten zudem die Nachfrage nach Produkten "Made in China".

Auch in den USA hatte die Inflationsabkühlung die Stimmung verbessert: Der Dow Jones 0,3 Prozent höher auf 34.347 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.918 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4472 Punkte zu.

"Die politischen Implikationen sind klar, die Fed befindet sich am oder kurz vor dem Ende dieses Zinserhöhungszyklus", schlussfolgerte Marktstratege Art Hogan, vom Vermögensverwalter B Riley Wealth. Die Mehrheit der Anleger geht von noch einer weiteren Zinserhöhung bei der nächsten Fed-am 25. und 26. Juli aus. "Die Daten bestätigen nicht, dass sie tatsächlich anheben müssen, aber da sie hartnäckig sind, werden sie es wahrscheinlich trotzdem tun", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management. Zum Glück rechne der Markt mit dieser Erhöhung.

Die Wall Street treibt auch Asiens Märkte an. "Der US-Markt war über Nacht stark, was den Appetit der Anleger aus Übersee auf japanische Aktien beflügelte", sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 32.357 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 2243 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 1,1 Prozent. Nach einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten suchen die Anleger nun in den für Donnerstag erwarteten Handelsdaten nach Hinweisen auf die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Die Hiobsbotschaften aus der Chemieindustrie reißen nicht ab: Nach den Spezialchemieunternehmen Lanxess, Evonik und Clariant muss auch Branchenprimus BASF Abstriche bei seinen Jahreszielen machen. Für 2023 rechnet der weltgrößte Chemiekonzern nur noch mit einem Umsatz zwischen 73 und 76 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden, wie BASF am Mittwoch mitteilte. Bislang hatte das Unternehmen mit einem Rückgang des bereinigten Gewinns auf 4,8 bis 5,4 (2022: 6,9) Milliarden Euro gerechnet und einem Umsatz von 84 bis 87 (87,3) Milliarden.

Die Affäre um Milliardenverluste von US-Investoren mit Allianz-Hedgefonds ist für den deutschen Versicherer endgültig ausgestanden. Eine Richterin bestätigte den Vergleich, den die Allianz mit den US-Behörden ausgehandelt hatte. Pensionsfonds und andere große Investoren in den USA hatten im Frühjahr 2020 rund sieben Milliarden Dollar mit den "Structured Alpha"-Hedgefonds der US-Tochter von Allianz Global Investors (AGI) verloren, als die Finanzmärkte zu Beginn der Corona-Krise in die Knie gingen.

Die US-Behörden warfen dem verantwortlichen Ex-Fondsmanager und seinen Kollegen vor, die Risiken kleingeredet und die Fonds nicht wie versprochen gegen einen Kursrutsch abgesichert zu haben. Die Allianz hatte sich bereiterklärt, die Investoren mit rund fünf Milliarden Dollar zu entschädigen und gut 840 Millionen Dollar an die Staatskasse zu zahlen.

Disney verlängerte nach eigenen Angaben Bob Igers Vertrag um zwei weitere Jahre. Damit bleibt der Manager bis Ende 2026 auf dem Chefposten. Mit dem Schritt wolle Disney Kontinuität in der Führung während des laufenden Umbaus wahren. Iger war im November 2022 aus dem Ruhestand geholt worden. Er wollte den Konzern ursprünglich nur für zwei Jahre leiten. Iger hatte Disney bereits von 2005 bis 2020 geführt.

Das Ringen um die Übernahme des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard durch Microsoft geht in den USA in eine neue Runde. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC kündigte an, gegen die Ablehnung ihres Antrags auf eine vorläufige Blockade des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche in Berufung zu gehen. Ein Bundesgericht hatte den Antrag der FTC abgelehnt, die Übernahme zu stoppen. In ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung habe die FTC nicht darlegen können, dass der Wettbewerb durch den Deal substanziell beeinträchtigt werde, urteilte eine US-Richterin.