marktbericht Zielmarke 18.200 Punkte Geht die DAX-Rekordjagd weiter? Stand: 21.03.2024 07:30 Uhr

Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve weitere Zinssenkungssignale gesendet hat, dürfte der DAX heute voranschreiten. Starke Vorgaben der Wall Street werden vermutlich den Aktienhandel stützen.

Der deutsche Leitindex könnte bereits zum Handelsstart einen neuen Höchststand markieren. Der Broker IG taxierte ihn vor dem XETRA-Start rund ein Prozent höher auf 18.200 Punkte. Damit würde sein Zuwachs 2024 auf über 8,5 Prozent anwachsen.

Gestern hatte der DAX erneut ein Rekordhoch erreicht. Mit 18.044 Punkten lag es knapp über der bisherigen Bestmarke vom vergangenen Donnerstag. Erstmals stand der deutsche Leitindex auch zum Handelsende über der runden Marke von 18.000 Punkten mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 18.015 Zählern.

Die Märkte hätten sich gestern erleichtert gezeigt, weil die US-Notenbank Federal Reserve für 2024 plane auf Zinssenkungskurs zu bleiben, kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die Währungshüter um Zentralbank-Chef Jerome Powell hatten gestern beschlossen, den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Sie signalisierten zugleich, dass er dieses Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinken dürfte.

Für den Aktienmarkt sind das gute Nachrichten: "Wir und viele andere Marktteilnehmer hatten erwartet, dass die Projektionen auf zwei Zinssenkungen hinauslaufen würden, da die jüngsten Inflationsergebnisse höher ausgefallen waren. Das Festhalten an drei Zinssenkungen und die implizite Anhebung der Inflationsschwelle zeigen unserer Meinung nach, dass die Fed bereit ist, eine Lockerung einzuleiten", meint Steve Englander von Standard Chartered.

An der Wall Street haben Anleger gestern hocherfreut auf die Aussicht mehrerer Zinssenkungen in diesem Jahr reagiert. Dow Jones und S&P 500 erreichten neue Höchststände: Der Dow Jones schloss ein Prozent höher auf 39.512 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 16.369 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 5.224 Punkte zu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,0 Prozent fester auf 40.815 Punkten und erreichte ebenfalls ein Rekordhoch. Dank der gestiegenen Nachfrage aus den USA, China und der Europäischen Union sind die japanischen Exporte im Februar den dritten Monat in Folge und stärker als erwartet gestiegen. Die Ausfuhren legten im Februar um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Finanzministerium heute mitteilte.

In China bleiben die Investoren dagegen zurückhaltend: Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor ebenfalls 0,2 Prozent.

Das Online-Forum Reddit reizt bei seinem Börsengang die Preisspanne voll aus. Bei der Neuemission wurden 22 Millionen Aktien zum Preis von 34 Dollar pro Anteilsschein verkauft. Angeboten wurden die Papiere in einer Spanne von 31 bis 34 Dollar. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von 748 Millionen Dollar. Reddit kommt auf eine Marktkapitalisierung von 6,4 Milliarden Dollar. Die angebotenen Papiere stammen teilweise aus dem Besitz der Alteigentümer. Das mit Spannung erwartete Debüt von Reddit gilt als Test für den Appetit der Anleger auf neue Börsenwerte.

Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management ist einem Insider zufolge am Hollywood-Studio Paramount Pictures von Paramount Global interessiert und hat eine Offerte vorgelegt. Das Gebot von Apollo für das Studio belaufe sich auf elf Milliarden Dollar, sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Paramount hat einige seiner Geschäftsbereiche umstrukturiert und hat laut früheren Medienberichten Interesse an einer Übernahme bekundet. Paramount Global lehnte einen Kommentar dazu ab. Bei Apollo war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Paramount-Aktie schloss an der Wall Street mit einem Kursplus von fast zwölf Prozent.

Der iPhone-Hersteller Apple sieht sich einem Agenturbericht zufolge mit neuen Kartellrechtsverstößen in den USA konfrontiert. Apple habe Mitbewerbern den Zugang zu Hard- und Softwarefunktionen seines iPhones verweigert, berichtete gestern die Agentur "Bloomberg". Die Klage könnte demnach bereits heute eingereicht werden. Ein Sprecher des Ministeriums und von Apple reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.