marktbericht Kursverluste erwartet DAX nach US-Zinsentscheid schwunglos Stand: 13.06.2024 07:45 Uhr

Die erste Euphorie nach den US-Verbraucherpreisen ist nach dem Fed-Zinsentscheid heute verpufft. Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor Start des Xetra-Handels 0,1 Prozent tiefer auf 18.617 Punkte. Der deutsche Aktienmarkt hatte gestern nach erfreulichen US-Inflationsdaten seine Erholungsgewinne ausgebaut - der DAX schloss 1,4 Prozent fester auf 18.630,86 Punkten. Damit machte der Leitindex die Verluste der vergangenen drei Handelstage fast wett. Am Dienstag hatte er noch ein Fünfwochentief markiert.

Am Mittwoch hatten die Investoren gleich zwei wichtige Termine zu verarbeiten. Während die US-Verbraucherpreise Entspannungssignale sendeten, gab es am Abend nach DAX-Handelsschluss von der US-Notenbank Federal Reserve einen leichten Dämpfer: Die Fed beließ den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent und peilt für 2024 nur noch einen Zinsschritt nach unten an. Im März hatten sie noch drei Senkungen ins Auge gefasst.

LBBW-Ökonom Elmar Völker sieht darin ein Signal, dass der Weg bis zu einer ersten Zinssenkung länger sei als zuvor vermutet. "Allerdings wurde gestern Abend an den Zinsterminmärkten eine Zinswende im September mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingepreist als zu Handelsbeginn", stellt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank fest. "Dies dürfte unter anderem darauf beruhen, dass Gouverneur Jerome Powell in seiner Pressekonferenz darauf hinwies, dass die Inflationsrate sich in Richtung der Zielrate von zwei Prozent bewege und zudem der überhitzte Arbeitsmarkt nun etwas abkühle."

Die Anleger am Aktienmarkt wünschen sich Zinssenkungen der Notenbanken, denn wenn die Zinsen fallen, werden Aktien im Vergleich zu Anleihen grundsätzlich attraktiver. Das wiederum führt zu tendenziell steigenden Aktienkursen.

Der S&P 500 und die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börsen, die gleich zum Handelsstart neue Rekorde aufgestellt hatten, profitierten zuvorderst von der Stärke der Technologiebranche. Vor allem die allseits bekannten Marktschwergewichte verhalfen den zwei Indizes zu satten Gewinnen. Der marktbreite S&P schloss mit plus 0,9 Prozent auf 5.421,03 Punkte, der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,3 Prozent auf 19 465,18 Zähler zu.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial, der seine frühen Gewinne bereits vor den Aussagen der Fed fast vollständig abgegeben hatte, beendete den Tag dagegen mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 38.712,21 Punkte.

Die asiatischen Märkte geben am Donnerstag ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und tendieren vor der für Freitag erwarteten geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) schwächer. In Tokio verlor der Nikkei 0,1 Prozent auf 38.831 Punkte, nachdem er zuvor um fast ein Prozent auf über 39.000 Punkte gestiegen war. Der überraschende Rückgang der US-Inflation hatte Auftrieb verliehen. Der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent tiefer bei 2.738 Punkten.

Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 3.027 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.529 Punk

Ein Rekordabsatz von Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und die Übernahme der Softwarefirma VMware haben Broadcom einen Wachstumsschub beschert. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar gestiegen, sagte die Finanzchefin des Spezialisten für Netzwerk-Chips, Kirsten Spears. Der bereinigte operative Gewinn habe um 31 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zugelegt.

Die wachsende Beliebtheit von ChatGPT spült OpenAI einem Medienbericht zufolge immer mehr Geld in die Kassen. Der auf das Gesamtjahr hochgerechnete Umsatz des KI-Entwicklers habe sich im Vergleich zu Ende 2023 auf 3,4 Milliarden Dollar verdoppelt, schrieb der Branchendienst "The Information". Im vergangenen Sommer hätten die mit zwölf multiplizierten monatlichen Erlöse bei rund einer Milliarde Dollar gelegen.

Eine Vielzahl von Unternehmen baut die KI ChatGPT in ihre Produkte ein. OpenAI-Partner Microsoft nutzt die Technologie unter anderem für seinen "Copilot". Vor einigen Tagen hatte auch Apple eine Kooperation mit OpenAI angekündigt. "Siri", die digitale Assistentin des iPhone-Anbieters, soll künftig für bestimmte Aufgaben auf die Hilfe von ChatGPT zurückgreifen.

Die Kryptofirma Terraform Labs und die US-Börsenaufsicht SEC haben einen Rechtstreit durch einen milliardenschweren Vergleich beigelegt. Terraform habe einer Zahlung von 4,47 Milliarden Dollar zugestimmt, teilte die Behörde mit. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein Großteil davon gezahlt wird, da das Unternehmen hinter der vor zwei Jahren zusammengebrochenen Kryptowährung TerraUSD im Januar Insolvenz angemeldet hatte. Die SEC wirft dem Unternehmen und dem Mitgründer Betrug mit Kryptowährungen im Volumen von 40 Milliarden Dollar vor. Der Südkoreaner war im März 2023 in Montenegro festgenommen worden, als er mit gefälschten Pässen in ein Flugzeug nach Dubai steigen wollte.