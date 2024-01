marktbericht Kursverluste erwartet Auch heute wohl keine DAX-Erholung Stand: 18.01.2024 07:41 Uhr

Zinssorgen dürften den DAX auch heute zum Handelsstart ein paar Punkte kosten. Eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed bereits im März erscheint vielen Anlegern immer unwahrscheinlicher.

Der DAX dürfte auch heute nicht vorwärts kommen. Vor dem Handelsstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex auf 16.430 Punkte und damit nahe seines gestrigen Schlussstandes. Mittlerweile hat er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüßt.

Gestern war der DAX zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Letztlich schloss er mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 16.432 Punkten. Es sieht so aus, als wären alle guten Nachrichten verarbeitet und sämtliche Zinssenkungshoffnungen eingepreist und der Markt reif für eine stärkere Korrektur, kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Die große Frage ist jetzt, wie weit der DAX fallen muss, bis ein größeres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Stimmung bei den Anlegern bleibt getrübt, gedämpfte Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA belasten. So verzeichnete die US-Industrie im Dezember zwar nur einen leichten Anstieg der Produktion. Die Einzelhändler in den USA konnten ihren Umsatz vor der Jahreswende allerdings kräftiger steigern als erwartet. Dies schürte Sorgen um den Zeitplan für die erwartete geldpolitische Lockerung der US-Notenbank Federal Reserve.

"Die Daten geben den Investoren Anlass zur Sorge, dass die Fed die Zinsen im März wahrscheinlich doch noch nicht senken wird", sagte Sam Stovall, Chefstratege des Analysehauses CFRA Research in New York. "Der Markt befindet sich im Moment in einer Art Verdauungsphase, in der er den voraussichtlichen Zeitpunkt und das zu erwartende Ausmaß von Zinssenkungen in diesem Jahr neu einschätzt." Da der Aktienmarkt von niedrigeren Leitzinsen profitieren würde, sind das für die Investoren schlechte Nachrichten.

Auch in den USA drücken Zinsängste nach den jüngsten US-Konjunkturdaten auf die Stimmung der Anleger. Der Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent tiefer auf 37.266 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 14.855 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4.739 Punkte ein.

In Asien setzte sich die Konsolidierung nach schwachen US-Vorgaben vom Vortag fort. Zu stärkeren Abgaben kam es in China. Damit reagierten die chinesischen Börsen auf neue Wirtschaftsdaten. Die chinesische Wirtschaft war im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um 5,2 Prozent gewachsen. Damit wurde das Wachstumsziel der Regierung von rund fünf Prozent nur leicht übertroffen.

Die chinesischen Börsen reagierten darauf verschnupft. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt 2,2 Prozent auf 3.229 Punkte, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um knapp vier Prozent auf 15.233 Punkte. In Japan schloss der Nikkei etwa auf Vortagesniveau bei 35.466 Punkten.

Der Kurs des Euro ist heute leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0895 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Kurs erholte sich damit vom tiefsten Stand seit Mitte Dezember, der zur Wochenmitte bei 1,0845 Dollar erreicht worden war. In den vergangenen Handelstagen hatten robuste US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der Fed der Spekulation auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer versetzt, was der US-amerikanischen Währung Auftrieb verliehen hatte.

Ein starkes Schmuckgeschäft hat dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im Weihnachtsquartal erneut zu einem Umsatzplus verholfen. Die Verkaufserlöse stiegen im Zeitraum Oktober bis Dezember unter Ausschluss vom Wechselkurseffekten um acht Prozent auf 5,59 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als Experten prognostiziert hatten. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum wie bei anderen Branchenvertretern auch im Vergleich zum Vorquartal.

Der Umbau des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer unter dem neuen Chef Bill Anderson wird wie erwartet vielen Mitarbeitern ihren Job kosten. Im Zuge der geplanten Verschlankung der Verwaltung und der angestrebten Beschleunigung von Entscheidungsprozessen dürfte es zu einem erheblichen Personalabbau in Deutschland kommen, teilte das Unternehmen mit.

Samsung setzt auf Künstliche Intelligenz, um mit seinem nächsten Top-Smartphone gegen Apples iPhone anzutreten. In der Galaxy-S24-Serie soll KI-Software unter anderem Bilder verbessern, Texte zusammenfassen und Unterhaltungen übersetzen. Markantes Detail der neuen Generation: Der kantige Rahmen der Basis-Varianten S24 und S24+ erinnert sehr stark an die Konturen jüngster iPhones.