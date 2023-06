marktbericht Anleger zurückhaltend DAX ignoriert Vorlage der Wall Street Stand: 05.06.2023 07:36 Uhr

Trotz einer Steilvorlage der Wall Street bleiben die DAX-Anleger zum Wochenstart vermutlich zurückhaltend. Die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA hatte am Freitag an den US-Börsen noch für Rückenwind gesorgt.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund eineinhalb Stunden vor Xetra-Start etwas tiefer auf 16.047 Punkte. Gestützt durch die Absegnung des US-Schuldendeals war dem deutschen Leitindex Ende der Vorwoche eine deutliche Erholung gelungen. Der DAX hatte am Freitag 1,3 Prozent auf 16.051 Zähler zugelegt. Damit übersprang der Index wieder die bedeutsame 16.000-Punkte-Marke. In den Fokus rücken aus charttechnischer Sicht nun die kleine Kurslücke bei 16.143 Punkten und das Rekordhoch bei 16.331 Punkten.

Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben jedoch vorsichtig. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schreiben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt.

Am vergangenen Freitag war der Dow Jones mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 33.762 Punkten aus dem Handel gegangen. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 13.240 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4282 Punkte zu. Die Einigung im Schuldenstreit und die jüngsten US-Jobdaten hatten die Anleger optimistisch gestimmt.

Die US-Arbeitslosenquote war auf 3,7 Prozent im Mai von 3,4 Prozent im April gestiegen. Dies schürte neue Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed. "Der Markt ist immer noch robust, aber er schwächt sich sanft ab. Das ist genau das, was die Fed gerne sehen würde", sagte Art Hogan, Marktstratege beim Vermögensverwalter Riley Wealth.

Rund ein Drittel der Marktteilnehmer geht aktuell von einer Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung am 14. Juni aus, zu Beginn der vergangenen Woche lag der Wert noch bei 60 Prozent. In den vergangenen Tagen kamen aus der Führungsetage der Notenbank bereits vermehrt Signale, die auf eine Zinspause auf der Sitzung Mitte Juni hindeuten.

Die Spekulationen um eine Zinspause treiben heute die Märkte in Asien an. Der Nikkei lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 32.046 Punkten und überschritt erstmals seit Juli 1990 die 32.000er Marke. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 2213 Punkten.

"Der Markt wurde durch die Gewinne der Wall Street am Freitag unterstützt. Das hat dazu beigetragen, dass das Geld weiter in Risikoanlagen in Japan fließt", sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Der Persil-Hersteller Henkel hat weitere Preiserhöhungen angekündigt. Bei den Konsumgütern seien Erhöhungen in diesem Jahr notwendig, sagte Konzernchef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Preisverhandlungen mit Handelsketten seien nicht einfach. "Da kann es auch vorkommen, dass einzelne Produkte von uns nicht mehr geliefert werden, wenn es zu keiner Einigung kommt."

Der Manager verwies auf Rohstoff- und Energiepreise. Diese seien für Henkel 2021 und 2022 um drei Milliarden Euro gestiegen. "Das hat unsere Gewinnmarge, trotz aller Sparanstrengungen, deutlich belastet."

Airbus steht Insidern zufolge kurz vor einem Rekordauftrag aus Indien. Die indische Billigairline IndiGo wolle 500 Maschinen vom Typ A320 bei dem europäischen Flugzeugbauer bestellen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag. Eine Vereinbarung könnte ein Volumen von rund 50 Milliarden Dollar zu derzeitigen Listenpreisen haben. Signifikante Rabatte sind bei solchen Geschäften allerdings üblich. Airbus lehnte einen Kommentar dazu ab.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hält Beratungen über eine mögliche Übernahme der portugiesischen Fluggesellschaft TAP für verfrüht. Der Privatisierungsprozess für die TAP seitens der Regierung in Lissabon sei noch nicht abgeschlossen, sagte Spohr. Außerdem plane die portugiesische Regierung, TAP in der bevorstehenden Privatisierung nicht komplett zu verkaufen. Stattdessen will sich der Staat eine "strategische Beteiligung" sichern.

Der Telekommunikationskonzern 1&1 will nach Angaben seines Chefs Ralph Dommermuth trotz einer Verzögerung beim Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes die langfristigen Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllen. Die Baukapazitäten legten zu, sagte Dommermuth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wenn es läuft, wie von unseren Ausbaupartnern vertraglich zugesichert, dann werden wir in den nächsten Jahren jeweils 3000 Standorte fertigstellen". Damit würden auch die langfristigen Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllt. Die United-Internet-Tochter hatte zum Jahreswechsel nur fünf statt 1000 5G-Funkmasten fertiggestellt.