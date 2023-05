marktbericht Leichtes Minus erwartet Unsicherheit vor EZB-Zinsentscheid Stand: 04.05.2023 07:53 Uhr

Nach dem Zinsentscheid ist vor dem Zinsentscheid: Fachleute rechnen damit, dass sich die Anleger vor der Leitzinsentscheidung der EZB mit Aktienkäufen zurückhalten.

Der DAX dürfte heute etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert ihn gut 0,2 Prozent tiefer auf 15.790 Punkte. Der deutsche Leitindex hatte gestern 0,6 Prozent höher bei 15.815 Punkten geschlossen.

Gestern hatte die US-Notenbank Federal Reserve ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht. Fed-Chef Jerome Powell sagte zwar, man sei womöglich auf einem ausreichend hohen Zinsniveau angelangt. Zugleich dämpfte er jedoch Erwartungen der Märkte an baldige Zinssenkungen. Die Investoren hatten sich mehr erhofft.

Höhepunkt des heutigen Handelstages ist die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 14:15 Uhr. Als sicher gilt, dass die EZB erneut den Zins erhöht. Die Spannung ist jedoch groß, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte einen größeren Zinsschritt ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Es sei aus ihrer Sicht "klar, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind", sagte sie. "Aber der Umfang der Zinserhöhungen wird von den kommenden Daten abhängen." Die Inflation im Euroraum hatte sich im April wieder etwas verstärkt.

Mehrheitlich wird unter Ökonomen erwartet, dass die Euro-Wächter wegen der jüngsten Banken-Turbulenzen zurückhaltender werden und die Schlüsselsätze nur um 0,25 Prozent anheben. "Das Ende des Straffungskurses kann aufgrund der hohen Inflation und der Unsicherheit über das Tempo des Inflationsrückgangs noch nicht ausgerufen werden, der Spielraum wird aber kleiner", schreiben die Analysten der Helaba.

Die Wall Street ist nach der Fed-Zinsentscheidung mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,8 Prozent auf 33.414 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 12.025 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4090 Stellen ein.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat die Anleger in China hingegen ermutigt. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Die Märkte in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Trotz einer Entspannung auf den Gasmärkten hat die Internationale Energieagentur (IEA) vor neuen Risiken und Preisschwankungen gewarnt. Der Druck auf die Gasmärkte habe Anfang 2023 wegen eines milden Winters und politischer Maßnahmen zwar nachgelassen, teilte die IEA in ihrem Gasmarktbericht für das erste Quartal mit. Das weltweite Gasangebot werde aber auch 2023 knapp bleiben und es gebe große Unsicherheiten.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro an. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia einen Gewinn von 58,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Wert des Vermietungsportfolios habe Ende März bei rund 91,2 Milliarden Euro gelegen, hieß es. Ende 2022 wurden die Immobilien noch mit 94,7 Milliarden Euro bewertet.

Trotz hoher Inflation und eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds konnte der Modehändler Zalando seine Verluste im ersten Jahresviertel deutlich verringern. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank innerhalb eines Jahres von 51,8 Millionen Euro auf 0,7 Millionen Euro. Unterm Strich blieb noch ein Verlust von 38,5 Millionen Euro nach 61,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Quartal von der Rückkehr der Reiselust profitiert. Der Umsatz schnellte um knapp 42 Prozent auf 765,6 Millionen Euro hoch, während sich das operative Ergebnis (Ebitda) mit 158,3 Millionen Euro mehr als verdoppelte. In dem traditionell schwachen ersten Quartal verringerte sich der Nettoverlust auf 32,6 von minus 118,2 Millionen im Vorjahr.

Die geplante Fusion der britischen Mobilfunk-Aktivitäten von Vodafone und CK Hutchinson rückt einem Zeitungsbericht zufolge näher. Die beiden Konzerne stünden kurz vor einer Einigung über den umgerechnet rund 17 Milliarden Euro schweren Deal, schrieb die "Financial Times". Der Vertrag werde voraussichtlich im Laufe des Monats unterschriftsreif. Durch die Fusion entstünde der größte britische Mobilfunk-Anbieter.

Die Alphabet-Tochter Google und die Facebook-Mutter Meta stemmen sich in Kanada gegen einen Entwurf eines neuen Mediengesetzes nach dem Vorbild Australiens. "Alles, was wir von den Tech-Giganten wie Facebook und Google verlangen, ist, dass sie faire Vereinbarungen mit Nachrichtenagenturen aushandeln, wenn sie von deren Arbeit profitieren", sagte Laura Scaffidi, Sprecherin des Ministeriums für Kulturerbe.

Die Reform zielt darauf ab, digitale Medienplattformen für die Verlinkung von Nachrichteninhalten bezahlen zu lassen. Google und Meta drohen bei Verabschiedung des Gesetzes wie schon 2021 in Australien mit einer Blockade sämtlicher Nachrichten-Inhalte.