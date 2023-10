marktbericht Kursgewinne erwartet DAX zeigt weiter Stärke Stand: 12.10.2023 07:41 Uhr

Angesichts des eskalierenden Nahost-Konflikts legt der DAX weiterhin eine beeindruckende Resilienz an den Tag. Die Aussicht auf stabile Leitzinsen in den USA dürfte den Kursen nun weiter Schub geben.

Die Hoffnung auf konstante Leitzinsen der US-Notenbank Fed dürfte die DAX-Anleger in Kauflaune versetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.525 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglichen Verlusten ins Plus drehen können und 0,2 Prozent höher geschlossen. Es war der zweite Gewinntag in Folge, nachdem der DAX zu Wochenbeginn noch bis auf 14.948 Punkte und damit den tiefsten Stand seit März gefallen war.

Aus technischer Perspektive hat sich mit der Rückeroberung der Marke von 15.454 Punkten die Lage im DAX weiter aufgehellt. Der kurzfristige Aufwärtstrend der deutschen Standardwerte könnte sich damit zunächst fortsetzen - bis oberhalb von 15.600 Punkten die nächste Hürde lauert: die 200-Tage-Linie. An dieser Stelle dürfte sich dann das langfristige DAX-Schicksal entscheiden.

Rückenwind für die Aktienmärkte kommt derzeit von den fallenden Anleiherenditen. In den USA ist die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen gestern auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gefallen. Das hatte an der Wall Street die Kurse gestützt. Der Leitindex Dow Jones verbuchte einen kleinen Gewinn von 0,2 Prozent auf 33.805 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 13.659 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4376 Punkte zu.

Die am Abend veröffentlichten Fed-Protokolle der September-Sitzung nährten Hoffnung bei den Anlegern, dass die Leitzinsen konstant bleiben dürften. Angesichts unsicherer Wirtschaftsaussichten sind die US-Währungshüter geldpolitisch auf ein vorsichtiges Vorgehen bedacht. Heute rücken noch vor Wall-Street-Eröffnung die Verbraucherpreise in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger.

Die guten Vorgaben von den US-Börsen geben auch den asiatischen Aktienmärkten Schub. In Japan liegt der Leitindex Nikkei kurz vor Handelsschluss 1,6 Prozent höher. Anleger griffen vor dem Hintergrund der tags zuvor veröffentlichten Samsung-Zahlen vor allem bei Chipwerten zu. Die Börse in Shanghai liegt derzeit 0,6 Prozent höher.

Entspannungssignale kommen auch vom Ölmarkt, dort haben die Preise am Morgen weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete im frühen Handel 85,56 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 38 Cent auf 83,11 Dollar.

Die kräftigen Aufschläge zu Wochenbeginn wegen des Angriffs der Hamas auf Israel haben die Erdölpreise mittlerweile fast vollständig abgegeben. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass das Risiko einer Ausweitung des Konflikts zuletzt etwas gesunken sein könnte. Gestern hatte die "New York Times" berichtet, dass der Iran von dem Angriff überrascht worden sei.

Der Dollar ist im frühen Devisenhandel weniger gefragt. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0631 Euro an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.879 Dollar. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat der Goldpreis um rund 50 Dollar angezogen.

Die Deutsche Börse unternimmt einen neuen Vorstoß zur Reform ihres Leitindex DAX. In einer Umfrage unter den Marktteilnehmern stellt die Deutsche-Börse-Index-Tochter Stoxx erneut die Frage, ob das maximale Gewicht eines Wertes im DAX auf 15 Prozent von bisher zehn Prozent erhöht werden soll. Mit dieser Kappungsgrenze soll verhindert werden, dass ein Unternehmen einen zu großen Anteil an dem Index bekommt.

Die Börsianer hatten eine höhere Schwelle 2022 schon einmal abgelehnt, damals waren 58 Prozent für die gegenwärtige Regel. Der Industriegase-Konzern Linde hatte das zum Anlass genommen, sich von der Deutschen Börse zu verabschieden und seine Aktien nur noch in New York listen zu lassen.

Der im SDAX notierte österreichische Technologiekonzern Kontron will den US-Softwarespezialisten Bsquare kaufen. Für jede ausstehende Stammaktie werden dabei 1,90 Dollar geboten, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Der Eigenkapitalwert von Bsquare entspreche damit rund 38 Millionen Dollar. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet Kontron zum Jahresende 2023.

Der Koblenzer Industrie- und Automobilzulieferer Stabilus will mit dem Kauf des US-Automatisierungsspezialisten Destaco sein Industriegeschäft stärken. Der Kaufpreis betrage 680 Millionen Dollar, teilte Stabilus heute in einer Pflichtmitteilung mit. Destaco verfüge über eine starke Position im Wachstumsmarkt der Industrieautomation, sagte Stabilus-Chef Michael Büchsner.

Der Gesundheitsschuh-Konzern Birkenstock hat bei seinem Börsendebüt an der Wall Street massiv enttäuscht. Der Schlusskurs wurde mit 40,20 Dollar angezeigt - 12,6 Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Der erste Kurs war erst vier Stunden nach Eröffnung der US-Börsen mit 41 Dollar festgelegt worden. Dabei hatten das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein und seine Banker den Preis vermeintlich vorsichtig in der Mitte der Spanne festgesetzt, um eine Enttäuschung zu vermeiden.

Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine gewaltige Steuernachzahlung von rund 29 Milliarden Dollar für die Jahre 2004 bis 2013. Die Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) sehe Probleme bei Preisen in der Verrechnung zwischen Unternehmensteilen, teilte Microsoft mit. Der Software-Riese ist mit der Forderung nicht einverstanden und will sich dagegen wehren.