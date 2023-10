marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet DAX startet nächsten Erholungsversuch Stand: 06.10.2023 07:34 Uhr

Der gestrige Erholungsversuch im DAX ist krachend gescheitert. Nun versuchen die Bullen zum Wochenschluss ihr Glück auf ein Neues. Doch die Risiken für ein Scheitern sind die gleichen wie gestern.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.110 Punkten. Tags zuvor hatte sich der DAX bereits bis auf 15.159 Punkte nach oben gekämpft, nur um den Handel dann doch 0,2 Prozent tiefer bei 15.070 Zählern zu beenden. Auf Wochensicht liegt er derzeit bereits zwei Prozent im Minus.

Der gestrige gescheiterte Erholungsversuch lastet nun schwer auf den DAX-Perspektiven. Zumal auch die übergeordnete Charttechnik für weitere Verluste spricht. Die nächste Unterstützungszone ist erst wieder bei 14.800 Zählern auszumachen - an dieser Stelle hatte der DAX schon häufiger wieder die Kurve bekommen. Umgekehrt gilt: Erst eine Rückeroberung der bei knapp 15.600 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie würde die Bullen wieder zurück ins Spiel bringen.

Doch die frühen Kursbewegungen dürften ohnehin nur ein Vorgeplänkel sein. Wohin die Reise am Aktienmarkt geht, wird erst heute Nachmittag entschieden. Um 14:30 Uhr wird der US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht. Anleger hoffen auf schwache Jobdaten, würden diese doch zuletzt belastende Zinsangst etwas dämpfen und die Rally der Anleiherenditen zunächst stoppen. Das würde dem Aktienmarkt wiederum die Chance auf eine ernstzunehmende Erholung bieten.

Sorgen um die Lage am US-Arbeitsmarkt und die hohen Anleiherenditen haben gestern die Wall Street belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss leicht im Minus auf 33.119 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.219 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.258 Punkte ein.

Die anhaltend hohen Anleiherenditen drückten abermals die Kauflaune der Anlegerinnen und Anleger. Zehnjährige US-Bonds lagen mit 4,710 Prozent nah an ihrem 16-Jahres-Hoch vom Vortag. Wenn die Renditen der als "sicherer Hafen" gesehenen Staatsanleihen steigen, wird die risikoreichere Anlage in Aktien weniger attraktiv für die Investoren.

Der US-Notenbankerin Mary Dale zufolge spricht der Anstieg der Bondrenditen für eine Zinspause. "Wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt und die Inflation sich unserem Ziel nähert, können wir die Zinssätze konstant halten und die Maßnahmen der Geldpolitik weiter wirken lassen", sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco gestern vor dem Economic Club of New York.

Angesichts der restriktiven Geldpolitik, der großen Fortschritte auf dem Weg zu einer Inflationsrate von zwei Prozent und des jüngsten Anstiegs der Renditen von US-Staatsanleihen sei eine Zinspause möglich.

Derweil blicken auch die Anlegerinnen und Anleger an den japanischen Börsen gespannt gen USA. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der monatlichen Jobdaten verharrt der Leitindex Nikkei kurz vor Handelsschluss in Tokio in etwa auf seinem Vortagesniveau. Die chinesischen Festlandbörsen bleiben wegen Feiertagen ("Goldene Woche") auch heute geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0542 Dollar. Die Feinunze Gold kann nur wenig Boden gutmachen, sie kostet mit 1.823 Dollar derzeit 0,1 Prozent mehr.

Die US-Börsenaufsicht SEC will Elon Musk vor Gericht zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Die Behörde hat dafür gestern eine Klage in San Francisco eingereicht. Sie prüft Musks öffentliche Äußerungen und Aktienkäufe rund um Twitter. Der Tech-Milliardär schloss den Kauf des Online-Dienstes Ende Oktober vergangenen Jahres ab und benannte die Plattform inzwischen in X um. Die SEC untersucht den Deal seit Frühjahr 2022.

Der Internet-Riese Google eröffnet heute in Hanau sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. In der Anlage werden Speicher- und Cloud-Dienste für gewerbliche Kunden von Google Cloud bereitgestellt. Referenzkunden sind die Commerzbank, der Automobilzulieferer Fehrer und die Lufthansa Group.

Levi Strauss senkt erneut wegen höherer Werbekosten seine Prognosen für das Gesamtjahr. Der US-Jeanshersteller geht nur noch von einem Anstieg des Nettoumsatzes von bis zu einem Prozent aus. Zuvor hatte das Unternehmen 1,5 bis 2,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis dürfte nur noch am unteren Rand der zuvor prognostizierten Spanne von 1,10 bis 1,20 Dollar je Aktie liegen.

Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi prüft einem Medienbericht zufolge eine mögliche Übernahme des US-amerikanischen Krebsmedikamentherstellers Mirati Therapeutics. Derzeit führten die beiden Unternehmen Gespräche, berichtete die Agentur Bloomberg gestern unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei nicht sicher, dass die Verhandlungen zu einer Einigung führten.