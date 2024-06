marktbericht Anleger ziehen sich zurück DAX-Schwäche weitet sich aus Stand: 14.06.2024 11:05 Uhr

Bislang fällt die von den Investoren erhoffte Gegenbewegung nach dem gestrigen Kursrutsch aus: Der DAX sackt unter die Marke von 18.200 Punkten. Aktuell sind die weiteren Aussichten eher trübe.

Der DAX fällt zum Wochenende weiter zurück und notiert derzeit 0,6 Prozent tiefer bei 18.150 Punkten. Gestern war der deutsche Leitindex um fast zwei Prozent auf 18.265,68 Punkte gefallen. Die Anleger waren enttäuscht wegen der schwinden Zinssenkungsaussichten in den USA, denn die Hoffnungen auf mehrere Zinssenkungen noch in diesem Jahr verflüchtigten sich.

Die Investoren versuchen derzeit, die uneinheitliche Datenlage in Bezug auf den wahrscheinlichsten Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve zu interpretieren.

Aber es gibt weitere Gründe für die Kursschwäche: "Hintergrund der DAX-Schwäche ist vor allem der Zollstreit zwischen der EU und China um E-Autos", kommentiert Christian Zoller, Marktexperte bei ING. "Sollte die EU ihre vorläufigen Zölle auf chinesische E-Autoimporte finalisieren und China, wie bereits angedroht, ebenfalls Zölle auf Autos aus der EU erheben, trifft dies vor allem die Autonation Nummer 1 in Europa: Deutschland."

Auch die Europawahl bleibt ein Thema: "Europäische Aktienanleger stehen weiterhin unter dem Druck der politischen Unsicherheit in der Region, wobei die Marktstimmung immer noch durch die vorgezogenen Neuwahlen belastet wird", meint Pierre Veyret, Analyst beim Broker ActivTrades. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU würden die Anleger nach Sicherheit suchen und ihr Engagement reduzieren.

Die US-Vorgaben fallen durchwachsen aus. Der Dow Jones schloss gestern 0,2 Prozent tiefer auf 38.647 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte indes moderate 0,3 Prozent auf 17.667 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 5433 Stellen zu.

Die asiatischen Aktienmärkte knüpfen an die uneinheitliche Entwicklung der Vortage an. Wichtigstes Ereignis war die Sitzung der japanischen Zentralbank. Die Währungshüter hatten ihre lockere Geldpolitik erwartungsgemäß bestätigt. Damit bleibt es vorerst bei der kleinen Zinsanhebung vom März, als die Währungshüter ihre langjährige Negativzinspolitik beendeten. Mit den negativen Zinsen sollten Konjunktur und Inflation angeschoben werden. Zugleich kündigten die Notenbanker an, künftig weniger Staatsanleihen kaufen zu wollen. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 0,2 Prozent auf 38.814 Punkte."

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 0,7 Prozent auf 17.991 Punkte nach. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg dagegen um 0,2 Prozent auf 3.533 Zähler.

Die Ölpreise haben heute Morgen nachgegeben. In der laufenden Woche zeichnen sich aber Gewinne ab. Belastet wurden die Erdölpreise durch den zuletzt festeren Dollar. Steigt dessen Kurs, dämpft das in der Regel die Nachfrage, weil der Rohstoff in der US-Währung gehandelt wird. Interessenten aus anderen Währungsräumen müssen dann wechselkursbedingt mehr für Rohöl zahlen.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall sucht angesichts des Booms in der Branche dringend Personal und schaut sich beim Autozulieferer Continental um, der Stellen abbaut. Beide Unternehmen haben daher eine Absichtserklärung unterzeichnet, die darauf abzielt, "den in den nächsten Jahren stark wachsenden Personalbedarf von Rheinmetall teilweise durch die von der Transformation betroffenen Beschäftigten von Continental zu decken", wie Rheinmetall und Continental mitteilten.

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky ist auf dem Weg zu einem Einstieg bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp einen Schritt vorangekommen. Das Kartellamt billigte einen Anteilserwerb von 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel duch die Kretinsky-Gesellschaft EP Corporate Group (EPCG), teilte die Behörde mit. Der Einstieg Kretinskys stelle "keine erhebliche Behinderung des Wettbewerbs dar", fügte der Sprecher hinzu. Die EPCG beteiligt sich in einem ersten Schritt mit 20 Prozent der Anteile an der Stahlsparte. Der Abschluss der Transaktion ist noch im laufenden Geschäftsjahr vorgesehen.

Tesla hat wegen der drohenden EU-Strafzölle auf Elektroautos aus China Preiserhöhungen bei seinem Bestseller Model 3 in Deutschland angekündigt. Angaben zum Ausmaß des Aufschlags machte Tesla dabei zunächst nicht. "Der Preis für das Model 3 wird sich aufgrund der erwarteten Einfuhrzölle ab dem 1. Juli 2024 voraussichtlich erhöhen", hieß es auf der Tesla-Website. Die Einfuhrzölle würden "wahrscheinlich auf alle in China hergestellte und in der EU verkaufte Elektrofahrzeuge erhoben".