marktbericht Rückenwind aus den USA Kann der DAX noch eins draufsetzen? Stand: 02.10.2023 07:50 Uhr

Nach seinem jüngsten Abverkauf könnte der DAX zu Beginn des neuen Börsenmonats weiter Boden gutmachen. Auftrieb erhalten die Kurse dabei auch durch den abgewendeten Regierungsstillstand in den USA.

Nach einer miesen Quartalsbilanz dürfte der DAX mit leichten Kursgewinnen in das letzte Jahresviertel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.410 Punkten. Das dritte Quartal hatte der DAX mit einem Abschlag von fünf Prozent beendet, allein in der vergangenen Woche büßte er rund ein Prozent ein.

Experten sehen daher in der am vergangenen Donnerstag eingeleiteten Aufwärtsbewegung im DAX in erster Linie eine technische Gegenreaktion auf die zuvor erlittenen Verluste. Anlegerinnen und Anleger sollten entsprechend vorsichtig sein. Zumal die Risiken für die globalen Aktienmärkte wie die gestiegenen Zinserwartungen und die daraus resultierenden Risiken für die Weltwirtschaft, die hohen Ölpreise sowie die Immobilienkrise in China immer noch präsent sind.

Immerhin: Übers Wochenende wurde ein unmittelbares Risiko für die Aktienmärkte ein wenig entschärft, der drohende Regierungsstillstand in den USA wurde abgewendet. Eine am Wochenende verabschiedete Überbrückungsfinanzierung ermöglicht es der US-Regierung, bis zum 17. November handlungsfähig zu bleiben. Die Risiken eines Shutdowns seien jedoch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, schrieben die Strategen von TD Securities in einer Kundenmitteilung.

Die Abwendung des Regierungsstillstands in den USA gibt am Morgen auch den US-Futures kräftig Aufwind. Der Future auf den Leitindex Dow Jones legt 0,4 Prozent zu. Vor dem Wochenende hatte die Aussicht auf einen möglichen Regierungsstillstand und anhaltend hohe Zinsen der großen Notenbanken noch an den Nerven der Wall-Street-Anleger gezerrt.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,5 Prozent tiefer auf 33.507 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen moderate 0,1 Prozent auf 13.219 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4.288 Punkte ein.

Die japanischen Märkte verzeichnen am Morgen leichte Kursgewinne. Rückenwind für die Kurse kommt dabei auch von der vierteljährlichen Tankan-Umfrage der BOJ, die eine weitere Verbesserung des Geschäftsklimas zeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent höher. Die Märkte auf dem chinesischen Festland sind seit Freitag bis Ende dieser Woche wegen Feiertagen ("Goldene Woche") geschlossen.

Der Euro bleibt nach seinem jüngsten Ausverkauf weiter stabil. Am Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0571 Dollar und damit 0,1 Prozent höher gehandelt. Mitte vergangener Woche war der Euro noch bis auf 1,0489 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen.

Dagegen geht es für Gold weiter bergab. Am Morgen kostet eine Feinunze des gelben Edelmetalls im Tief nur noch 1.842 Dollar - so wenig wie seit März nicht mehr.

Im DAX rückt die Aktie der Deutschen Bank in den Fokus. Das Geldhaus bekommt möglicherweise noch mehr Ärger wegen des Chaos bei seiner Privatkundentochter Postbank. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin wolle einen Sonderbeauftragten in das Institut entsenden, der sicherstellen solle, das Kundenchaos bei der Postbank auszuräumen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Chemieriese BASF steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schlecht laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm. Der noch amtierende Vorstandschef Martin Brudermüller treibe sieben Monate vor seinem Ausscheiden den Verkauf von Konzernteilen im Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro voran, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise.

Uniper-Chef Michael Lewis sieht Deutschland bei der Gasversorgung gut für den Winter aufgestellt. "Deutschland ist besser vorbereitet als vor einem Jahr, die Speicher sind zu 95 Prozent gefüllt", sagte der Manager der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Uniper ist wichtigster Gas-Beschaffer für Stadtwerke in Deutschland und hat Lewis zufolge die Menge zur Erfüllung aller Verträge in diesem Winter bereits gesichert.

Berichte über heiß laufende Geräte des neuen iPhone 15 Pro gehen Apple zufolge auf Software-Fehler zurück, die bald behoben werden sollen. Zum einen sei ein Problem im neuen Betriebssystem iOS 17 der Auslöser für einige Nutzer, zum anderen hätten ein paar Apps wie Instagram und Uber die Telefone wärmer als sonst werden lassen. Instagram habe das Problem mit einem Update Ende September behoben, teilte Apple dem Finanzdienst Bloomberg mit.