marktbericht Schwacher Start erwartet Vor dem DAX-Rekord geht der Schwung verloren Stand: 05.12.2023 07:38 Uhr

Das Rekordhoch ist nah, aber dem DAX fehlen die frischen Impulse für den nächsten Sprung nach vorn. Die Vorgaben aus den USA und Asien dürften die Anleger zunächst nicht zum Aktienkauf einladen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag vor dem Handelsauftakt prozentual kaum verändert auf 16.413 Punkte. Der DAX hatte sich bereits zum Wochenstart in Sichtkontakt zu seinem Rekordhoch fast gar nicht bewegt. Gestern schloss der deutsche Leitindex fast auf Freitagsniveau bei 16.405 Punkten. Zeitweise war er bis auf 73 Zähler an seine Bestmarke bei rund 16.529 Punkten von Ende Juli herangerückt. Die Hoffnung auf kommende Zinssenkungen hatte dem DAX seit Ende Oktober einen Gewinn von gut zwölf Prozent eingebracht.

"Der DAX hat sich gestern näher an sein Allzeithoch herangepirscht, doch die Umsätze waren unterdurchschnittlich niedrig", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Erwartungsgemäß lässt die Kaufbereitschaft in diesen Höhen nach. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass bislang noch kaum Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Offensichtlich glauben die schon Investierten an mehr Luft nach oben."

Die Vorgaben aus New York fallen allerdings schwach aus: In den USA sind die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street vorsichtig in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Montag um 0,1 Prozent auf 36.204 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 zog sich um 0,5 Prozent auf knapp 4.570 Zähler zurück, nachdem er zuvor auf den höchsten Schlussstand in diesem Jahr geklettert war. Beim Index der Technologiebörse Nasdaq fielen die Verluste mit 0,8 Prozent auf 14.185 Stellen am größten aus.

Investoren warteten auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten in dieser Woche, um den künftigen Zinspfad der US-Notenbank besser abschätzen zu können. "Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet niemand mit weiteren Zinserhöhungen", sagte Joe Saluzzi von Themis Trading. Weitere Rückschlüsse auf den Zinskurs der Fed erhoffen sich Anleger vor allem vom am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für November. Im Fokus der Marktteilnehmer steht, ob es der US-Notenbank gelingt, die Inflation in den Griff zu bekommen und gleichzeitig eine Rezession abzuwenden.

Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht bleiben auch die asiatischen Anleger zurückhaltend. Der japanische Nikkei-Index fiel um 1,4 Prozent auf 32.776 Punkte zurück. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,8 Prozent.

Brenntag gibt dem Druck eines aktivistischen Investors nach und will den Chemikalienhändler in zwei Geschäftsbereiche aufspalten. Die Pläne sähen vor, Brenntag Essentials und Brenntag Specialties in zwei unabhängige und eigenständige Bereiche zu entflechten unterstützt durch eine "schlanke Konzernzentrale", teilte Brenntag mit. Alle Pharma-Aktivitäten sollen von Brenntag Essentials auf Brenntag Specialties übertragen werden, während das Water Treatment- und das Finished Lubricants-Geschäft sowie bestimmte Produkte aus den Specialties-Segmenten an Brenntag Essentials übergehen.

Im Streit um den Ausbau des Glasfasernetzes hat der Deutschland-Chef von Vodafone Vorwürfe gegen den Rivalen Deutsche Telekom erhoben. Der Bonner Ex-Monopolist verlange "beträchtliche" Gebühren, wenn Konkurrenten ihre Kabel in von der Telekom kontrollierte Leerrohre verlegen wollten, sagte Philippe Rogge der "Süddeutschen Zeitung". Diese Abgaben würden demnächst voraussichtlich weiter steigen. "Daraus sollen Mondpreise werden, zwölfmal höher als in anderen europäischen Ländern." Der Manager wies außerdem darauf hin, dass viele dieser Leerrohre zu Zeiten der Bundespost verlegt und damit vom Steuerzahler bezahlt worden seien.

Im Machtkampf zwischen Disney und Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat ein Kontrollgremium Vorwürfe gegen den Unterhaltungskonzern erhoben. Disney habe den vorherigen Gremium Vergünstigungen gewährt, "die einer Bestechung gleichkamen", hieß es in einem 80-seitigen Bericht der neuen, von DeSantis handverlesenen Kommission.

Dazu gehörten Eintrittskarten für die Vergnügungsparks im Wert von Millionen Dollar und bezahlte Hotel-Aufenthalte. Entsprechend sei es nicht überraschend, dass die Mitglieder "glaubten, ihre Aufgabe bestehe darin, die Interessen von Disney in den Vordergrund zu stellen".