Leichte Gewinne in Sicht Der DAX fängt sich Stand: 15.09.2022 07:40 Uhr

Nach dem jüngsten US-Inflationsschock beruhigt sich der DAX heute auf niedrigerem Niveau. Hauptthema an der Börse bleibt weiter der Zinskurs der Notenbanken.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den jüngsten Verlusten heute zumindest eine Stabilisierung an. In ersten Indikationen wird der DAX leicht oberhalb seines XETRA-Schlusskurses von 13.028 Punkten erwartet. Damit scheint die wichtige Unterstützungsmarke im deutschen Leitindex bei 13.000 Punkten zunächst zu halten.

In Asien zeichnet sich derweil keine einheitliche Linie ab. Während es in China rund ein Prozent bergab geht, liegen andere Märkte meist leicht im Plus. Der Tokioter Nikkei-Index steht rund 0,2 Prozent höher. "Die Aktienmärkte befinden sich derzeit im Niemandsland", sagte Sean Darby von Jefferies in Hongkong.

Mit Erleichterung aufgenommene Preisdaten linderten am Vorabend den Verkaufsdruck an der Wall Street etwas. Frisch veröffentlichte Erzeugerpreisdaten zeigten, dass sich der Preisauftrieb in den USA auf Herstellerebene zwar stärker als erwartet abschwächt, aber in der Breite ankommt. Die großen US-Indizes legten am Ende leicht zu. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein, eine Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte gilt als ausgemachte Sache, sogar ein voller Punkt nach oben wird derzeit an der Wall Street diskutiert.

Auf Unternehmensseite hoben sich an der Wall Street die Aktien von Johnson & Johnson positiv ab mit einem Anstieg um 2,1 Prozent. Dafür verantwortlich gemacht wurde die Ankündigung milliardenschwerer Aktienrückkäufe. Außerdem hat der Pharma- und Konsumgüterkonzern den Jahresausblick bekräftigt. Der Konzern gilt außerhalb des Tech-Bereiches als eines der größten Schwergewichte im Leitindex Dow Jones.

Der Euro bliebt im frühen Geschäft leicht unter der Parität zum US-Dollar bei 0,9965 Dollar. Nach den zuletzt hohen Inflationsdaten aus den USA gehörte das jüngste Zwischenhoch der Gemeinschaftswährung in Richtung 1,02 Dollar schnell wieder der Vergangenheit an.

Konjunkturdatenreigen voraus

Terminseitig dürften die deutschen Großhandelspreise im August am Morgen für Interesse sorgen. Die Preise gelten als vorlaufender Indikator für die Verbraucherpreise. Aus der EU steht am Vormittag noch die Handelsbilanz aus dem Juli auf der Agenda.

Am Nachmittag erwartet die Anleger dann eine ganze Reihe neuer Konjunkturdaten aus den USA, unter anderem die wichtigen Einzelhandelsumsätze im August, aber auch Daten zur Industrieproduktion. Jede Konjunkturzahl wird derzeit von den Märkten genauestens daraufhin abgeklopft, ob sich aus ihr eine Beruhigung des Inflationsgeschehens ableiten lässt.

Es bleibt dabei - der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wird vorerst nicht beim großen Betrugsprozess zu "Dieselgate" in der Braunschweiger Stadthalle erscheinen. Das abgetrennte Verfahren gegen den Ex-Konzernboss könne nur separat geführt werden, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Eine Rückführung des Komplexes in das laufende Verfahren ist ihm zufolge nicht möglich.

Ein Beginn der Verhandlung gegen Winterkorn ist damit überhaupt nicht absehbar. Gegen die vier weiteren in diesem Verfahren angeklagten früheren Führungskräfte wird mittlerweile seit einem Jahr in der Braunschweiger Stadthalle verhandelt. Ihnen wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Täuschungsprogrammen in der Abgassteuerung von Millionen Dieselautos vorgeworfen. Der Komplex gegen den mittlerweile 75-jährigen Winterkorn war zum Auftakt aufgrund eines medizinischen Gutachtens abgetrennt worden.

Der Elektroautobauer Tesla setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-Präsident Joe Biden hatte im vergangenen Monat ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht.