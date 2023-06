marktbericht Bullenfalle oder Kaufsignal? Was ist das neue DAX-Rekordhoch wert? Stand: 19.06.2023 07:36 Uhr

Zum Start in die neue Börsenwoche kommt das jüngste Rekordhoch im DAX auf den Prüfstand. Experten hegen Zweifel an seiner Nachhaltigkeit, wurde es doch just an einem Hexensabbat markiert.

Nach seinem jüngsten Rekordhoch drohen dem DAX zum Start in die neue Börsenwoche Kursverluste. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 16.265 Punkten. Erst am vergangenen Freitag hatten sie bei 16.427 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt.

In der neuen Woche wird sich nun zeigen, wie nachhaltig die jüngsten Kursgewinne im DAX wirklich sind. Schließlich hatte der deutsche Leitindex seine neue Bestmarke an einem Großen Verfallstag aufgestellt. Gut möglich also, dass das Treiben der Terminmarktakteure den Sprung des DAX auf ein frisches Allzeithoch maßgeblich befördert hatte.

Mit dem Start in die neue Woche lässt der Rückenwind vom Terminmarkt nach, nun braucht es "echte" Käufer, um den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch zu bestätigen. Andernfalls droht eine Bullenfalle im DAX, also ein Fehlausbruch auf der Oberseite.

Experten rechnen heute aber zunächst mit einem ruhigen Handel im DAX. Schließlich bleiben wegen eines Feiertags in den USA die Börsen in New York geschlossen, Impulse von der Wall Street bleiben somit aus.

Zum Wochenausklang hatten die US-Indizes schwächer tendiert, sprachen sich doch die Fed-Direktoren Christopher Waller und Thomas Barkin für weitere Zinsschritte aus. Zudem belasteten Gewinnmitnahmen bei Microsoft nach dem Rekordhoch des Vortags. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 34.299 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 13.690 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4410 Punkte ein.

Nach dem besten Wochenverlauf seit fünf Monaten in der vergangenen Woche zeigen sich die Märkte in Asien am Morgen vorsichtig. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,1 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai büßt 0,6 Prozent ein.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach auf aktuell 1,0933 Dollar. In der vergangenen Woche hatte die europäische Gemeinschaftswährung über zwei Cent zum Dollar hinzugewonnen; sie profitierte dabei von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in der Eurozone, während die Fed eine Zinspause einlegte. Die Feinunze Gold notiert bei knapp 1957 Dollar.

Unternehmensseitig gilt das Interesse der Anleger der über die gesamte Woche laufenden Paris Air Show mit Neuigkeiten etwa von Airbus, Boeing, MTU, Rolls-Royce und Safran. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bereits vor dem Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris Hoffnung auf Geschäfte wie vor der Corona-Pandemie. Bei der Show komme die Begeisterung aus den guten alten Zeiten zurück, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Freitagabend vor Journalisten in Paris.

Der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden nach der Corona-Pandemie und die allgemeine schwache Nachfrage belasten Sartorius stärker als bisher gedacht. Der Pharma- und Laborausrüster senkte seine Prognosen für den Umsatz und die Profitabilität im laufenden Jahr deutlich. So rechnet der Konzern jetzt mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich statt eines leichten Wachstums.

Die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec, des Anlagenbauers Krones, der Software AG und der Redcare Pharmacy werden von heute an im MDAX zu finden sein. Sie verdrängen die folgenden vier Unternehmen aus dem Index der mittelgroßen Werte in den SDAX: den Immobilienkonzern Aroundtown, den Telekommunikationsanbieter United Internet, den Waferhersteller Siltronic sowie den US-Telekomausrüster Adtran.

Der chinesische Elektroautoriese BYD will seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen. "Wir wollen mittelfristig schon rund fünf bis zehn Prozent in dem Elektrosegment haben", sagte der Vertriebschef für Deutschland, Lars Pauly. Einen Zeitpunkt nannte er nicht. Bis Ende Mai wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 165 BYD-Autos zugelassen. Insgesamt waren es in Deutschland seit Jahresbeginn 1,1 Millionen.